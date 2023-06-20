Ăn dưa hấu để qua đêm trong tủ lạnh, cả nhà nhập viện: Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo thời gian bảo quản hợp lý

Dinh dưỡng 20/06/2023 11:21

Thời tiết nắng nóng, nhiều người thích ăn các loại quả ướp lạnh để giải nhiệt. Dưa hấu chính là một trong những loại trái cây được yêu thích nhất vào dịp hè. Tuy nhiên, nếu không biết bảo quản đúng cách, rất dễ sinh ra độc tố gây hại cho cơ thể.

Theo báo Phụ nữ Thủ đô, từng có trường hợp một gia đình 3 người ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc nhập viện trong tình trạng buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy sau khi ăn dưa hấu để qua đêm. 3 người được chẩn đoán viêm dạ dày ruột, đứa con còn bị thêm chứng thiếu máu, suy thận, nguy hiểm tới tính mạng.

Ăn dưa hấu để qua đêm trong tủ lạnh, cả nhà nhập viện: Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo thời gian bảo quản hợp lý - Ảnh 1
Dưa hấu là loại quả được yêu thích trong mùa hè 

Trước đó, dẫn tin từ báo Giao Thông, vào năm 2020, trường hợp tương tự  ở Vũ Hán, Trung Quốc cũng nhập viện vì ăn dưa hấu để qua đêm trong 2 ngày. Sau đó, cô phát sốt, ớn lạnh, tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Vì sao dưa hấu dễ hỏng?

So với các loại trái cây khác, dưa hấu dễ bị hư hỏng hơn. Trước hết, dưa hấu bình thường quả to, khó ăn hết một lúc, nên thường phải để thừa lại trong tủ lạnh. 

Thứ hai, quá trình cắt dưa hấu rất dễ bị nhiễm vi khuẩn. Nếu không làm sạch vỏ dưa trước khi cắt dưa, hoặc dao thớt không sạch, vi khuẩn có thể được đưa lên bề mặt dưa hấu.

Thứ ba, nước và đường trong dưa hấu có thể nói là môi trường nuôi cấy vi khuẩn tốt, cùng với nhiệt độ và độ ẩm cao vào mùa hè, nó tạo điều kiện khách quan tuyệt vời cho vi khuẩn sinh sản.

Bảo quản không đúng cách cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến dưa hấu bị hư. Nếu bề mặt vết cắt của dưa hấu sau khi cắt không được bịt kín kịp thời rất dễ bị nhiễm vi khuẩn, sau đó đặt ở nhiệt độ phòng thì vi khuẩn sẽ càng sinh sôi rất nhanh, dẫn đến dưa hấu bị ôi thiu.

Ăn dưa hấu để qua đêm trong tủ lạnh, cả nhà nhập viện: Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo thời gian bảo quản hợp lý - Ảnh 2
Bảo quản dưa trong tủ lạnh rất dễ mất dinh dưỡng

Ăn dưa hấu để qua đêm có an toàn không?

Có một thí nghiệm liên quan tới vấn đề này. Người ta cắt dưa hấu bằng dao nhà bếp thông thường và dao gọt hoa quả chuyên dụng. Sau đó, bọc quả dưa hấu lại bằng màng bọc thực phẩm rồi để qua đêm.

Kết quả cho thấy, người ta đếm được có 160 khuẩn trên miếng dưa hấu 25g bằng dao gọt hoa quả chuyên dụng. Trong khi đó, có tới 8400 khuẩn trên miếng dưa hấu 25g được cắt bằng dao nhà bếp thông thường.

Điều này cho thấy, trên những con dao nhà bếp thông thường (hay dùng để cắt đồ sống) có chứa vô số vi khuẩn. Chỉ trong 1 đêm nó đã sinh sôi tới hàng nghìn con vi khuẩn trong miếng dưa hấu.

Dưa hấu để qua đêm có an toàn hay không phụ thuộc vào chính quả dưa hấu đó và dao thớt sử dụng. Tốt hơn hết không được sử dụng dao thớt cắt đồ sống cho trái cây và đồ chín.

Ăn dưa hấu để qua đêm trong tủ lạnh, cả nhà nhập viện: Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo thời gian bảo quản hợp lý - Ảnh 3
Nếu phát hiện dưa hấu bị hư hay chưa chín, cần phải vứt bỏ ngay để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và cả nhà

Ngoài ra, bản thân quả dưa hấu cũng quan trọng, đừng nghĩ không cần rửa vì chúng ta chỉ ăn bên trong. Vào mùa hè, nhiệt độ cao khiến vi khuẩn dễ sinh sôi nảy nở. Trên bề mặt quả dưa hấu lấm lem nhiều thứ nên nhất định cần phải rửa sạch trước khi cắt.

Dưa hấu nguyên quả có thể bảo quản được nhiều ngày nhưng nếu đã cắt, cần phải ăn ngay trong ngày. Ngay cả khi bảo quản dưa hấu trong tủ lạnh cũng cần để không quá 12 tiếng. Nếu để qua đêm cũng không sao, chỉ cần đảm bảo các nguyên tắc an toàn, không để bị nhiễm khuẩn là có thể ăn được.

Bên cạnh đó, dưa hấu bảo quản lạnh trước khi ăn nên để ra ngoài nhiệt độ phòng trong vài phút. Một số người có bụng không tốt, việc đột ngột ăn đồ lạnh có thể dẫn tới tình trạng tiêu chảy, vô tình hiểu nhầm ăn dưa hấu qua đêm gây ra.

Nếu phát hiện dưa hấu bị hư hay chưa chín, cần phải vứt bỏ ngay để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và cả nhà.

Người 'nghiện đường' hãy thử ngay những loại thực phẩm sau đảm bảo sẽ dứt cơn thèm, giảm cân cực dễ

Người 'nghiện đường' hãy thử ngay những loại thực phẩm sau đảm bảo sẽ dứt cơn thèm, giảm cân cực dễ

Giải pháp giảm cân cực hiệu quả cho người 'nghiện đường' với những loại thực phẩm đầy dinh dưỡng và hương vị đậm đà, giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn và đạt được cân nặng lý tưởng một cách dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   dưa hấu bảo quản dưa hấu qua đêm bảo quản dưa hấu tươi ngon

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 57 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ