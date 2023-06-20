Ăn dưa hấu để qua đêm trong tủ lạnh, cả nhà nhập viện: Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo thời gian bảo quản hợp lý

Trước đó, dẫn tin từ báo Giao Thông, vào năm 2020, trường hợp tương tự ở Vũ Hán, Trung Quốc cũng nhập viện vì ăn dưa hấu để qua đêm trong 2 ngày. Sau đó, cô phát sốt, ớn lạnh, tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Theo báo Phụ nữ Thủ đô, từng có trường hợp một gia đình 3 người ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc nhập viện trong tình trạng buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy sau khi ăn dưa hấu để qua đêm. 3 người được chẩn đoán viêm dạ dày ruột, đứa con còn bị thêm chứng thiếu máu, suy thận, nguy hiểm tới tính mạng.

So với các loại trái cây khác, dưa hấu dễ bị hư hỏng hơn. Trước hết, dưa hấu bình thường quả to, khó ăn hết một lúc, nên thường phải để thừa lại trong tủ lạnh.

Thứ hai, quá trình cắt dưa hấu rất dễ bị nhiễm vi khuẩn. Nếu không làm sạch vỏ dưa trước khi cắt dưa, hoặc dao thớt không sạch, vi khuẩn có thể được đưa lên bề mặt dưa hấu.

Thứ ba, nước và đường trong dưa hấu có thể nói là môi trường nuôi cấy vi khuẩn tốt, cùng với nhiệt độ và độ ẩm cao vào mùa hè, nó tạo điều kiện khách quan tuyệt vời cho vi khuẩn sinh sản.

Bảo quản không đúng cách cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến dưa hấu bị hư. Nếu bề mặt vết cắt của dưa hấu sau khi cắt không được bịt kín kịp thời rất dễ bị nhiễm vi khuẩn, sau đó đặt ở nhiệt độ phòng thì vi khuẩn sẽ càng sinh sôi rất nhanh, dẫn đến dưa hấu bị ôi thiu.

Bảo quản dưa trong tủ lạnh rất dễ mất dinh dưỡng

Ăn dưa hấu để qua đêm có an toàn không?

Có một thí nghiệm liên quan tới vấn đề này. Người ta cắt dưa hấu bằng dao nhà bếp thông thường và dao gọt hoa quả chuyên dụng. Sau đó, bọc quả dưa hấu lại bằng màng bọc thực phẩm rồi để qua đêm.

Kết quả cho thấy, người ta đếm được có 160 khuẩn trên miếng dưa hấu 25g bằng dao gọt hoa quả chuyên dụng. Trong khi đó, có tới 8400 khuẩn trên miếng dưa hấu 25g được cắt bằng dao nhà bếp thông thường.

Điều này cho thấy, trên những con dao nhà bếp thông thường (hay dùng để cắt đồ sống) có chứa vô số vi khuẩn. Chỉ trong 1 đêm nó đã sinh sôi tới hàng nghìn con vi khuẩn trong miếng dưa hấu.

Dưa hấu để qua đêm có an toàn hay không phụ thuộc vào chính quả dưa hấu đó và dao thớt sử dụng. Tốt hơn hết không được sử dụng dao thớt cắt đồ sống cho trái cây và đồ chín.

Nếu phát hiện dưa hấu bị hư hay chưa chín, cần phải vứt bỏ ngay để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và cả nhà

Ngoài ra, bản thân quả dưa hấu cũng quan trọng, đừng nghĩ không cần rửa vì chúng ta chỉ ăn bên trong. Vào mùa hè, nhiệt độ cao khiến vi khuẩn dễ sinh sôi nảy nở. Trên bề mặt quả dưa hấu lấm lem nhiều thứ nên nhất định cần phải rửa sạch trước khi cắt.

Dưa hấu nguyên quả có thể bảo quản được nhiều ngày nhưng nếu đã cắt, cần phải ăn ngay trong ngày. Ngay cả khi bảo quản dưa hấu trong tủ lạnh cũng cần để không quá 12 tiếng. Nếu để qua đêm cũng không sao, chỉ cần đảm bảo các nguyên tắc an toàn, không để bị nhiễm khuẩn là có thể ăn được.

Bên cạnh đó, dưa hấu bảo quản lạnh trước khi ăn nên để ra ngoài nhiệt độ phòng trong vài phút. Một số người có bụng không tốt, việc đột ngột ăn đồ lạnh có thể dẫn tới tình trạng tiêu chảy, vô tình hiểu nhầm ăn dưa hấu qua đêm gây ra.

Nếu phát hiện dưa hấu bị hư hay chưa chín, cần phải vứt bỏ ngay để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và cả nhà.