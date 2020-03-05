8 cách khử mùi tanh của cá cực đơn giản và hiệu quả 

Dinh dưỡng 05/03/2020 16:59

Cách khử mùi tanh của cá là điều mà các chị em nội trợ luôn quan tâm. Nếu không chế biến kỹ, mùi tanh của cá sẽ làm mất đi hương vị thơm ngon của món ăn.

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Cá là một trong những thực phẩm phổ biến trong các bữa ăn gia đình hàng ngày, cá có thể chế biến được nhiều món ăn thơm ngon và bổ dưỡng. Việc chế biến cá không kỹ và không đúng cách sẽ để lại mùi tanh, làm mất đi vị thơm ngon vốn có của món ăn. Để khắc phục được nhược điểm này, hãy cùng tham khảo một số cách khử mùi tanh của cá cực đơn giản và nhanh chóng ngay sau đây.

Cach khu mui tang cua ca
8 cách khử mùi tanh của cá cực đơn giản và hiệu quả - Ảnh minh  họa: Internet

8 cách khử mùi tanh của cá hiệu quả nhất

1. Sử dụng nước vo gạo

Nước vo gạo có rất nhiều công dụng, đặc biệt là khử mùi tanh của cá. Ngoài ra, nước vo gạo còn giúp cho cá mềm và ngọt sau khi nấu. Cá sau khi đã làm sạch, bạn có thể cắt thành khúc vừa ăn rồi cho vào nước vo gạo ngâm khoảng 15-20 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch rồi mang đi chế biến.

Với cách này bạn có thể khử mùi tanh đặc trưng của một số loại cá như cá lóc, cá chép, cá trê…

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Sử dụng nước vo gạo - Ảnh minh họa: Internet

2. Chanh 

Chanh là nguyên liệu phổ biến hầu như nhà nào cũng có. Việc sử dụng chanh để khử mùi tanh của cá rất hiệu quả và được nhiều người áp dụng. Bạn có thể vắt chanh trực tiếp lên cá và đợi khoảng 1-2 phút, hoặc vắt chanh vào nước ấm rồi cho cá vào ngâm khoảng 5 - 7 phút. Sau đó rửa sạch lại với nước và mang đi chế biến. Với cách này không những khử được mùi tanh của cá mà còn rất hữu ích trong việc loại bỏ được chất nhầy bên ngoài da cá đối với một số loại cá da trơn.

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Sử dụng chanh để khử mùi tanh của cá - Ảnh minh họa: Internet

3. Muối ăn

Chúng ta vẫn thường hay sử dụng muối để rửa rau, củ và một số loại thực phẩm khác. Và 1 điểm đặc biệt nữa của muối đó chính là bạn có thể dùng muối để khử mùi tanh của cá rất hiệu quả. Cho một ít muối vào nước pha loãng rồi cho cá vào ngâm khoảng 5-10 phút. Ngoài ra, bạn có thể xát muối trực tiếp thật đều lên thân cá. Cuối cùng, chỉ cần rửa cá lại bằng nước thật sạch và mang đi chế biến.

4. Ướp gia vị

Tẩm ướp gia vị là một trong những cách mà các bà nội trợ hay áp dụng để khử mùi tanh của cá, ngoài ra còn giúp cho món ăn thơm ngon hơn. Một số gia vị hay dùng phổ biến như là: gừng, sữa tươi, tỏi, hoa hồi, hành lá, tiêu…

Bạn nên ướp gia vị khoảng 15 phút trước khi nấu. Ướp gia vị giúp cá đậm đà, thịt cá ngấm đều hương vị mang lại món ăn ngon và hấp dẫn hơn. Đây cũng là một trong những cách khử mùi tanh của cá biển, cá thu... hiệu quả được nhiều người áp dụng.

5. Gừng và rượu trắng

Gừng cũng là một trong những nguyên liệu được dùng để khử mùi một số thực phẩm, đặc biệt là khử mùi tanh của cá. Ngoài ra, gừng còn giúp cho món ăn thêm thơm ngon hơn. Khi rửa cá bạn nên cho một ít rượu trắng, như vậy sẽ khử đi một phần mùi tanh của cá. Gừng sau khi mua về, gọt vỏ và cắt lát, ngâm cùng với nước ấm, sau đó bỏ cá vào khoảng 5 phút, rồi rửa lại bằng nước sạch là đã khử được mùi tanh hoàn toàn.

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Sử dụng gừng khử mùi tanh cá - Ảnh minh họa: Internet

6. Cách khử mùi tanh cá bằng giấm ăn

Giấm cũng là một trong những cách khử mùi tanh của cá hiệu quả tương tự như rượu. Bạn có thể cho cá sau khi làm sạch vào hỗn hợp giấm và nước ngâm khoảng 5 - 10 phút, hoặc thoa trực tiếp hỗn hợp lên cá. Sau đó chỉ cần rửa lại bằng nước sạch là đã khử được mùi tanh. 

7. Sơ chế cá thật sạch

Việc làm sạch cá cũng là một công đoạn vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến việc cá có nhiều mùi tanh hay không. Khi mổ cá, bạn cần phải loại bỏ thật sạch nội tạng, bỏ mang, vây, đánh vảy và loại bỏ phần màng đen trong bụng cá. Ngoài ra, nếu bạn không thể thực hiện việc mổ cá thì khi mua bạn hãy yêu cầu người bán làm giúp. Sau đó bạn chỉ cần mang về làm sạch lại, khử mùi tanh và chế biến.

8. Khử mùi tanh của cá bằng sữa bò tươi

Sau khi làm sạch cá, bạn có thể ngâm qua sữa tươi khoảng 5 - 7 phút rồi chế biến. Sữa tươi không những giúp thịt cá thơm ngon hấp dẫn hơn mà còn giúp loại chất nhờn và mùi tanh rất hiệu quả. 

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Khử mùi tanh của cá bằng sữa bò tươi - Ảnh minh họa: Internet

Một số cách khử mùi tanh của cá trên tay sau khi chế biến

1. Dùng kem đánh răng

Kem đánh răng là vật dụng không thể thiếu trong nhà, vì vậy việc sử dụng kem đánh răng để khử mùi tanh trên tay sau khi chế biến cá là rất thuận tiện và hiệu quả. Bạn chỉ cần cho một ít kem đánh răng lên tay rồi xoa đều như rửa tay bằng xà phòng, sau đó rửa tay lại với nước như vậy là đã khử được hoàn toàn mùi tanh của cá.

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Dùng kem đánh răng khử mùi tanh cá trên tay - Ảnh minh họa: Internet

2. Dùng giấm ăn

Giấm không chỉ giúp khử mùi tanh của cá khi chế biến mà còn giúp khử mùi tanh ở trên tay sau khi chế biến. Bạn cho một ít giấm ăn lên tay, xoa đều 2 tay, ngón tay và các kẽ tay để loại bỏ hoàn toàn mùi tanh của cá, sau đó rửa tay lại thật sạch bằng nước.

3. Dùng nước trà

Sử dụng nước trà để loại bỏ mùi tanh của cá trên tay cũng là một trong những cách hiệu quả. Nếu nhà bạn thường xuyên dùng trà thì hãy cho một ít nước trà ra bát, rửa tay trong bát nước trà khoảng 1 - 2 phút sẽ giúp khử được mùi tanh của cá trên tay rất nhanh.

4. Dùng quả chanh, quýt, cam…

Các chất và mùi hương từ vỏ cam, quýt, chanh... có tác dụng cực kì hiệu quả trong việc loại bỏ mùi tanh của cá trên tay. Bạn chỉ cần chuẩn bị một số vỏ của các loại quả trên, để vào lòng bàn tay và bóp thật mạnh cho tinh dầu từ vỏ bắn ra tay và các kẽ ngón tay. Hương thơm từ tinh dầu sẽ lấn át mùi tanh của cá, sau đó bạn chỉ cần rửa tay lại bằng nước sạch là xong.

Ngoài ra, đây cũng là một trong những cách khử mùi tanh của cá trong phòng một cách hiệu quả, mùi hương tinh dầu sẽ bay khắp phòng và sẽ loại bỏ được mùi tanh nhanh chóng.

Việc khử mùi tanh của cá là vô cùng quan trọng để giúp món ăn của bạn có được hương vị thơm ngon vốn có. Bên trên là một số cách khử mùi tanh của cá đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả mà bạn có thể áp dụng. 

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