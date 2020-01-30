5 cách nấu canh kim chi ngon chuẩn vị Hàn Quốc

Nhắc đến Hàn Quốc, người ta sẽ nhớ ngay đến kim chi như một nét văn hóa đặc trưng của đất nước này. Kim chi chủ yếu được dùng để ăn kèm với những món ăn khác, tuy nhiên, món ăn này cũng rất đặc sắc khi chế biến thành canh kim chi. Món ăn này rất nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng biết cách nấu canh kim chi ngon sao cho thật chuẩn vị quê nhà của nó.

Kim chi Hàn Quốc là hỗn hợp của các loại rau củ hư cải thảo, củ cải, dưa chuột... cùng các loại gia vị như ớt, tỏi, hành, gừng... lên men. Tất cả những nguyên liệu này hòa trộn tạo thành một món ăn với đầy đủ hương vị chua, cay, mặn, ngọt vô cùng thú vị.

Kim chi là một sáng tạo đặc sắc của người dân Hàn Quốc đã có từ cách đây 4000 năm. Kim chi giờ đây như một món ăn "quốc dân" có thể có mặt trên mọi mâm cơm Hàn Quốc từ sang trọng đến bình dị như một đặc trưng không thể thiếu.

Kim chi là linh hồn của văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc - Ảnh minh họa: Internet

Theo truyền thống, kim chi sẽ được làm vào mùa đông bắt đầu từ khoảng tháng 11. Các gia đình Hàn Quốc thường muối với số lượng lớn đủ để gia đình ăn trong nhiều tháng liền và cất giữ dưới lòng đất trong những chiếc vại bằng đất nung.

Thông qua những các chương trình truyền hình, phim ảnh, kim chi không chỉ là món ăn được yêu thích của riêng Hàn Quốc. Khắp mọi nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam, người ta đều có thể phát cuồng vì món ăn này. Theo thống kê, Hàn Quốc có đến hơn 100 loại kim chi khác nhau và có hẳn một bảo tàng riêng để trưng bày món ăn truyền thống này.

Kim chi phổ biến nhất được sử dụng như một món ăn kèm giải ngấy trong các bữa ăn. Tuy nhiên, kim chi cũng có thể chế biến thành rất nhiều món ăn ngon như bánh kim chi, cơm kim chi, lẩu kim chi... Trong số những món ăn biến tấu từ kim chi, canh kim chi là món ăn rất được yêu thích tại Việt Nam.

Cách nấu các món canh kim chi ngon đặc trưng của Hàn Quốc

Kim chi có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm để trở thành món canh kim chi vừa nóng hổi, vừa bổ dưỡng. Nếu vẫn chưa biết cách nấu kim chi, bạn có thể tham khảo cách nấu 10 món canh kim chi chuẩn vị Hàn Quốc trong những ngày đầu xuân này.

Canh kim chi thịt bò

Nguyên liệu

300g thịt bò, nên chọn bò nạc, món ăn sẽ ngon hơn

200g kim chi

200g nấm kim châm

100g cần tây

2 củ hành tím

2 tép tỏi nhỏ, dầu ăn, hành lá cùng một số loại gia vị

50g cá cơm khô

700g nước lọc hoặc nước nấu từ xương càng tốt

Cách nấu canh kim chi thịt bò

Đầu tiên, bạn cho cá khô đã rửa sạch vào 1 lít nước, nước sôi thì vớt cá ra lọc lấy nước cột. Lúc này, bạn cắt thịt bò miếng vừa ăn sau đó ướp với một ít dầu ăn, hạt nêm và dầu ăn để cho thấm gia vị. Với những gia vị khác như nấm kim châm, đậu hũ và cần tây, chỉ cần làm sạch và cắt vừa ăn. Hành tím và tỏi thì bóc vỏ sau đó băm nhuyễn.

Cách nấu canh kim chi ngon nhất là kết hợp kim chi và thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

Với công đoạn chế biến, đầu tiên, bạn cho dầu vào nồi lẩu điện sau đó chờ dầu nóng cho thịt bò vào và đảo đều đến khi thịt bò vừa chín tới. Sau đó cho kim chi, hành tây vào nồi và cho phần nước luộc cá, tương ớt Hàn Quốc vào nồi và nấu cho sôi. Khi nước sôi tiếp tục cho kim chi, cần tây lá vào và nêm nếm cho vừa ăn. Đợi 3 phút nữa thì cho kim châm và đậu hũ vào, đợi thêm 5 phút nữa là được.

Canh kim chi đậu phụ

Nguyên liệu

1 hộp đậu phụ non

200g thịt ba chỉ

Kim chi

Nấm hải sản

Hành tím, hành lá, ớt

Gia vị

Cách nấu canh kim chi đậu phụ

Quá trình sơ chế nguyên liệu khá đơn đơn. Bạn chỉ cần cắt thịt ba chỉ thành từng miếng mỏng vừa ăn rồi ướp với hành tím cắt lát và gia vị. Đậu phụ cắt miếng nhỏ còn kim chi thì vắt khô nước rồi cắt nhỏ.

Canh kim chi ăn với cơm nóng là món ăn kiểu mẫu của gia đình Hàn Quốc - Ảnh minh họa: Internet

Làm nóng chảo sau đó cho dầu ăn vào và phi thơm hành tím rồi cho thịt vào xào chín. Bạn cho thêm kim chi vào xào chung khoảng 5 phút cho thịt thấm vị, nêm nếm cho vừa ăn rồi đun thêm khoảng 15 phút. Khi thịt và kim chi đã mềm, bạn cho đậu phụ vào đun khoảng 5 phút sau đó cho nốt nấm vào thêm khoảng 3 phút nữa. Trước khi tắt bếp, đừng quên cho thêm hành lá vào để có mùi vị thơm ngon hơn.

Canh kim chi chay

Nguyên liệu

250g kim chi cắt miếng

2 hủ đậu phụ cắt miếng

Nấm đông cô, nấm mỡ

Nước dùng rau củ (củ đậu, cà rốt, củ cải...)

1 quả trứng

Dầu oliu, vừng

Hành lá, tỏi

Gia vị

Cách làm

Sau khi sơ chế các loại nguyên liệu, bạn làm nóng chảo dầu bằng dầu oliu rồi cho vừng vào rang. Khi vừng đã chín và có mùi thơm thì cho kim chi vào đảo khoảng vài phút. Tiếp sau đó cho nấm, bột ớt, hành lá, tỏi vào và đảo chung sau đó thêm nước dùng hoa quả vào nấu.

Canh kim chi chay là món ăn thường được giới thiệu trong rất nhiều các hướng dẫn cách nấu canh kim chi ngon - Ảnh minh họa: Internet

Khi nước sôi, bạn nêm nếm cho vừa ăn rồi cho đậu phụ vào đảo nhẹ, để lửa nhỏ và nấu thêm 15 phút là có thể ăn. Trước khi tắt bếp có thể cho thêm một quả trứng vào để món ăn đậm đà hơn.

Canh kim chi hải sản

Nguyên liệu

250g kim chi cải thảo

250g đậu phụ

1 miếng bơ

Hải sản: ngao, tôm, mực...

Tỏi, hành lá, rau mùi, tương ớt Hàn Quốc

Cách làm

Bạn cho dầu ăn vào nồi phi thơm tỏi và hành lá sau đó cho kim chi cải thảo vào xào. Sau khi kim chi thấm vị thì cho nước dùng hoặc nước bình thường và tương ớt Hàn Quốc vào nấu. Khi nước sôi cho đậu phụ vào nồi rồi đậy nắp lại khoảng vài phút. Tiếp theo, bạn cho hải sản vào đến khi chín vừa thì thêm một miếng bơ vào. Sau khi bơ tan hết thì thêm một quả trứng trứng vào nấu khoảng 5 phút là có thể dùng được.

Kim chi nấu với hải sản cũng là một sự kết hợp khá hài hòa và ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Canh kim chi thịt bacon

Nguyên liệu

Thịt bacon

Kim chi

Nước kim chi

Hành tây

Ớt băm

Hành boa rô

Gia vị

Cách làm

Trước khi nấu, bạn sơ chế các nguyên liệu như cắt nhỏ kim chi, thịt bacon, hành boa rô và hành tây. Bạn làm nóng chảo dầu sau đó cho kim chi cùng với các loại nguyên liệu vào đảo đều. khi kim chi đã thấm vị, bạn cho nước kim chi vào nấu đến khi nước sôi thì nêm nếm cho vừa ăn. Nấu một lúc nữa cho đến khi chín đều thì cho rau mùi và dùng chung với cơm rất ngon.

Ngày nay, không chỉ có ở Hàn Quốc mà rất nhiều quốc gia trên thế giới đều rất ưa chuộng món canh kim chi - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu canh kim chi ngon hẳn sẽ là nhu cầu tìm kiếm của nhiều người trong những ngày thời tiết se lạnh đầu năm. Hy vọng với những thông tin trên, bạn đã tìm được công thức nấu được món canh kim chi ngon nhất cho gia đình và người thân của mình.