Khi bạn nấu đồ ăn bạn không nên nấu bí đao và bí ngô cùng lúc bởi sự kết hợp này sẽ khiến bí đao bị vàng úa nhanh chóng. Bí đao và bí ngô được bảo quản tốt nhất ở nhiệt độ từ 10 đến 13 độ C. Bí đao cỡ lớn có thể kéo dài thời gian sử dụng lên tới 6 tháng, nhưng với những quả bé, thời gian sử dụng ngắn hơn chỉ để được trong vòng 3 tháng.

Mặc dù sự kết hợp này vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều nơi như các quán sinh tố hoa quả, nước ép trái cây tự nhiên, nhưng nhiều người đều không hiểu được việc, khi tiêu thụ cả hai trái cây này cùng một lúc sẽ tạo ra chứng ợ nóng, trào ngược dịch mật thừa, cũng như gây hại cho hệ thống thận.

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Chuối và khoai tây, khoai lang

Khoai tây, khoai lang là loại rau củ chứa nhiều carbonhydrate. Trong khi đó chuối cũng chứa hàm lượng carbonhydrate và đường cao. Khi ăn chung các loại trái cây kỵ nhau này sẽ khiến cơ thể thừa năng lượng, rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải. Đặc biệt, với những người đang muốn giảm cân hay những người thừa cân, béo phì thì càng nên tránh sự kết hợp này.

Lựu và quả mơ

Lựu và mơ đều là loại trái cây giàu đường và protein. Khi ăn lựu và mơ cùng lúc sẽ gây ra các vấn đề liên quan đến dạ dày. Lượng đường sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến các enzym tiêu hóa protein, làm chậm quá trình tiêu hóa.

Chính vì vậy, khi ăn uống bạn không nên kết hợp những loại quả này với nhau kẻo gây bệnh cho bạn.

Cà rốt và củ cải

Cà rốt và củ cải đều rất tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn cùng lúc hai loại rau củ này sẽ khiến giá trị dinh dưỡng bị giảm . Nguyên nhân là củ cải giàu vitamin C, trong khi cà rốt chứa nhiều enzym phân giải vitamin C.

Ngoài củ cải, các loại quả giàu vitamin C khác như cam, ớt cũng không nên ăn cùng cà rốt. Bạn sẽ bị ợ nóng và thậm chí gặp các vấn đề về thận nếu ăn chung hai loại này. Tránh uống sinh tố hoa quả hoặc nước ép trái cây cam kết hợp với cà rốt.

Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột với cà chua

Quả cà chua chứa nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên khi dùng chung với dưa chuột thì lại không tốt. Bởi trong dưa chuột có chứa một loại men có khả năng phân giải vitamin C, làm giảm khả năng hấp thụ vitamin C của cơ thể.

Khoai lang và quả hồng.

Bạn thấy trái hồng có vị chát. Đó là do trong đó có chất tanin và pectin. Nếu những chất này gặp phải tinh bột đường trong khoai lang sẽ làm thành những viên sỏi trong dạ dày. Nếu lâu ngày, những sỏi này có thể gây viêm loét dạ dày và xuất huyết kèm theo.