7 mẹo nhỏ đẩy mạnh tốc độ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cho nàng sớm chinh phục vóc dáng chuẩn chỉnh

Dinh dưỡng 06/04/2023 06:20

Hành trình giảm cân sẽ có thêm nhiều tiến triển nếu bạn tác động thêm một chút những yếu tố giúp đốt mỡ thừa nhanh hơn bình thường.

Giảm cân thường là hành trình tốn nhiều công sức, vì vậy nhiều người luôn ao ước có một cách để tăng tốc mọi thứ lên một chút.Nhưng không cần quá lo lắng, kể cả với những người đang ăn kiêng thì vẫn có nhiều cách gián tiếp để đốt cháy nhiều calo hơn, ngăn chặn sự thèm ăn và cải thiện cơ bắp của bạn.

Đây là một số mẹo và thủ thuật nhỏ để bạn có thể giảm cân suôn sẻ:

1. Thắp nến

Hãy tưởng tượng đến một ngọn nến thơm vani thắp lên trong tiếng nhạc du dương, bạn có thích không? Vani nổi tiếng là một hương vị trong kem và làm bánh, những thứ hầu như không liên quan đến giảm cân. Nhưng hóa ra, khi chúng ta dành nhiều thời gian xung quanh một mùi thơm ngon, nó sẽ ngăn cảm giác thèm ăn của chúng ta.

7 mẹo nhỏ đẩy mạnh tốc độ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cho nàng sớm chinh phục vóc dáng chuẩn chỉnh - Ảnh 1

Vani đặc biệt giết chết ham muốn thèm đồ ngọt, đặc biệt là sô cô la. Vì vậy, lấp đầy ngôi nhà của bạn với mùi hương vani là một cách tốt để ngăn chặn cảm giác thèm ăn.

2. Ăn trái cây và rau chưa gọt vỏ

7 mẹo nhỏ đẩy mạnh tốc độ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cho nàng sớm chinh phục vóc dáng chuẩn chỉnh - Ảnh 2

Việc ăn trái cây và rau quả sẽ mang lại điều kỳ diệu cho sức khỏe của bạn. Nhưng chúng thậm chí còn có lợi hơn khi ăn cùng với vỏ. Vỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ  giúp giảm cảm giác đói và giúp bạn no lâu hơn. Vi khuẩn tốt sống trong hệ vi sinh vật trong dạ dày của chúng ta cũng ăn chất xơ và tạo ra axit béo, thúc đẩy cảm giác no.

Ăn vỏ cũng có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh khó chịu như ung thư và bệnh Alzheimer.

3. Đặt gương nơi bạn ăn

Một nghiên cứu cho thấy việc xem bản thân ăn ảnh hưởng đáng kể đến lượng chúng ta ăn. Nghiên cứu này có sự tham gia của 185 sinh viên khi ăn trước gương, một nửa đang ăn bánh sô cô la, nửa còn lại ăn salad trái cây. Những học sinh phải ăn bánh trước gương không thích thú chút nào và họ không giống như những học sinh ăn salad.

7 mẹo nhỏ đẩy mạnh tốc độ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cho nàng sớm chinh phục vóc dáng chuẩn chỉnh - Ảnh 3

Rõ ràng chúng ta không thích hình ảnh trực quan về việc mình ăn quá nhiều hoặc ăn uống không lành mạnh, vì vậy theo cách này chúng ta ít có xu hướng ham mê hơn.

4. Đứng thẳng

Có rất nhiều lý do tốt để cải thiện tư thế của bạn. Nó làm cho bạn trông gầy và cao hơn, đồng thời cũng làm săn chắc cơ bụng của bạn. Nó có thể giúp bạn cải thiện mức năng lượng và thoát khỏi tình trạng mệt mỏi do ăn kiêng.

7 mẹo nhỏ đẩy mạnh tốc độ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cho nàng sớm chinh phục vóc dáng chuẩn chỉnh - Ảnh 4

Vì vậy, nếu bạn tạo thói quen từ tư thế đứng thẳng, bạn sẽ tập cơ bụng khi ngồi và đứng liên tục và dễ dàng!

5. Gõ, bấm bút, hoạt động tay

7 mẹo nhỏ đẩy mạnh tốc độ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cho nàng sớm chinh phục vóc dáng chuẩn chỉnh - Ảnh 5

Gõ, nhịp, ngọ nguậy, dịch chuyển và lắ, tất cả những chuyển động bổ sung này trong suốt cả ngày khiến bạn tiêu tốn nhiều năng lượng hơn và đốt cháy nhiều calo hơn. Điều đó có thể giúp đốt thêm vào một lượng đáng kể từ 100 đến 800 calo.

6. Uống vitamin D

7 mẹo nhỏ đẩy mạnh tốc độ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cho nàng sớm chinh phục vóc dáng chuẩn chỉnh - Ảnh 6

Vitamin D không chỉ giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch và củng cố xương và răng của bạn, nó còn ảnh hưởng đến chất béo trong cơ thể bạn. Cho dù nó ngăn chặn sự hình thành và dự trữ các tế bào mỡ hay sản xuất serotonin giúp kiểm soát sự thèm ăn, vitamin D đều hoàn thành công việc xuất sắc. Vì vậy, hãy cố gắng tiếp cận nhiều hơn với trứng, nấm và cá chứa nhiều loại vitamin này.

7. Đi giày cao gót

Đi giày cao gót sẽ mang lại cho đôi chân và cột sống của bạn một “ngày dài khỏe khoắn”. Đi giày cao gót đòi hỏi bạn phải giữ tư thế thẳng và giúp định hình cơ bắp chân, cải thiện độ săn chắc và sức mạnh của chúng.

7 mẹo nhỏ đẩy mạnh tốc độ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cho nàng sớm chinh phục vóc dáng chuẩn chỉnh - Ảnh 7

Vì vậy, hành động đơn giản là đi giày cao gót cũng góp phần đáng kể trong việc đốt cháy calo hàng ngày. Dù là nói như vậy, nhưng bạn vẫn nên lưu ý đến những rủi ro sức khỏe đến từ việc thường xuyên đi giày cao gót nhé.

Theo Brightside

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