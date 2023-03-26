Cửa hàng nhập bánh từ shop khác về rồi bán giá cao gấp 4,5 lần vì gắn mác healthy không đường

Dinh dưỡng 26/03/2023 11:42

Sự thật về những tiệm bánh "không đường" khiến nhiều chị em giật mình...

Theo thông tin từ VTV, một cách giảm cân được nhiều người sử dụng ngày nay là tính lượng calo nạp vào. Có một công thức tính BMI = số kg/ (chiều cao) bình phương. Ví dụ: một người cao 1.72m, nặng 56kg, chỉ số BMI là 18.9 kg/m2. thì để giảm cân mỗi ngày chỉ được nạp 1500-1800 calo. Nếu người đó ăn 1 ngày 3 miếng pizza, thì vẫn là dưới mức calo nạp vào. Công thức này có đúng không?

Để trục lợi xu hướng này, nhiều đơn vị bán các sản phẩm với mác "không đường", thực chất là "có đường", không chỉ khiến người dùng chẳng giảm được cân, mà còn hại cho người tiểu đường, mang thai…

"Bánh không đường", "Tiệm bánh ăn kiêng", không khó để tìm thấy những nơi bán hàng thế này trên mạng xã hội. Thậm chí có tiệm còn quảng cáo "bánh an toàn cho người tiểu đường, thai kỳ...".

Thông tin từ VTV đăng tải, các con số được công bố bởi các tiệm bánh, những loại bánh này thường có mức năng lượng calo vừa phải, hoặc khá thấp. Bởi vậy bánh được tin tưởng và sử dụng bởi nhiều khách hàng. Tuy nhiên, dường như sau một thời gian, trải nghiệm của họ lại không được như mong muốn.

Cửa hàng nhập bánh từ shop khác về rồi bán giá cao gấp 4,5 lần vì gắn mác healthy không đường - Ảnh 1
Ảnh: VTV

Đương nhiên, cân nặng có thể thay đổi do nhiều yếu tố, các loại thực phẩm hấp thụ trong ngày, trong tuần. Thế nhưng, với nhiều luồng thông tin từ người sử dụng trong việc nghi ngờ về nguồn gốc; liệu chất lượng sản phẩm có như lời quảng cáo? Nhóm phóng viên VTV đã kiểm nghiệm bánh mua thử từ một số cửa tiệm.

Để đảm bảo tính khách quan, công bằng, phóng viên VTV đã quay lại hành trình khi nhận bánh từ shipper, cho đến khi dán lại bằng túi loại băng dính không bóc được và gửi tới Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, đảm bảo bánh luôn xuất hiện trong khung hình. Sau 7 ngày, kết quả phóng viên nhận được khá khác biệt so với con số các tiệm bánh này đã công bố trên mạng xã hội.

Cửa hàng nhập bánh từ shop khác về rồi bán giá cao gấp 4,5 lần vì gắn mác healthy không đường - Ảnh 2

Ảnh: VTV

Kết quả phóng viên VTV đã kiểm nghiệm cho thấy, trên 100g bánh có 37,7 gram đường và 46,7 carbohydrate - tức là tinh bột. Như vậy, bánh này có đường, khoảng 9,4gr đường và 11,6 gram tinh bột cho một chiếc.

Đáng chú ý, khi kiểm nghiệm 2 hộp bánh mua từ 2 điểm bán khác nhau do một khách hàng cung cấp: loại bánh bông lan trứng muối mochi, ngoại hình na ná nhau và mang đi kiểm nghiệm cùng lúc. Kết quả con số kiểm nghiệm của hộp bánh 290 nghìn và hộp 40 nghìn lại khá giống nhau. Lượng đường và lượng tinh bột không khác biệt nhiều và cũng khác so với con số tiệm tự công bố không phát hiện đường.

"Giảm cân mà chỉ cần uống trà, uống cà phê, không ăn kiêng", hay "ăn kẹo cũng giảm được mỡ"… Những lời mời gọi rất hấp dẫn, nhưng hóa ra nhiều trong số đó lại là những sản phẩm không rõ nguồn gốc, thậm chí chứa chất cấm. Nhiều trường hợp mệt mỏi do mất nước, thậm chí phải nhập viện vì tổn thương não, suy thận cấp…

Bạn có thể giảm được 4,5kg mỗi năm mà không cần ăn kiêng bằng cách tập thói quen đốt cháy 100 calo hằng ngày. Bạn có thể thử làm theo một trong số các hoạt động sau:

- Đi bộ khoảng 1,6km trong vòng 20 phút

- Nhảy dây trong vòng 10 phút

- Đi bộ thay vì đi thang máy, chạy xe

- Chơi thể thao

- Đi bộ sau khi ăn sáng

Kết hợp chế độ ăn uống hợp lý và thường xuyên luyện tập là chìa khóa để giảm cân thành công.

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Từ khóa:   giảm cân bánh heathy thực phẩm giảm cân

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