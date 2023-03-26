Cửa hàng nhập bánh từ shop khác về rồi bán giá cao gấp 4,5 lần vì gắn mác healthy không đường

Để trục lợi xu hướng này, nhiều đơn vị bán các sản phẩm với mác "không đường", thực chất là "có đường", không chỉ khiến người dùng chẳng giảm được cân, mà còn hại cho người tiểu đường, mang thai…

Theo thông tin từ VTV, một cách giảm cân được nhiều người sử dụng ngày nay là tính lượng calo nạp vào. Có một công thức tính BMI = số kg/ (chiều cao) bình phương. Ví dụ: một người cao 1.72m, nặng 56kg, chỉ số BMI là 18.9 kg/m2. thì để giảm cân mỗi ngày chỉ được nạp 1500-1800 calo. Nếu người đó ăn 1 ngày 3 miếng pizza, thì vẫn là dưới mức calo nạp vào. Công thức này có đúng không?

Thông tin từ VTV đăng tải, các con số được công bố bởi các tiệm bánh, những loại bánh này thường có mức năng lượng calo vừa phải, hoặc khá thấp. Bởi vậy bánh được tin tưởng và sử dụng bởi nhiều khách hàng. Tuy nhiên, dường như sau một thời gian, trải nghiệm của họ lại không được như mong muốn.

"Bánh không đường", "Tiệm bánh ăn kiêng", không khó để tìm thấy những nơi bán hàng thế này trên mạng xã hội. Thậm chí có tiệm còn quảng cáo "bánh an toàn cho người tiểu đường, thai kỳ...".

Ảnh: VTV

Đương nhiên, cân nặng có thể thay đổi do nhiều yếu tố, các loại thực phẩm hấp thụ trong ngày, trong tuần. Thế nhưng, với nhiều luồng thông tin từ người sử dụng trong việc nghi ngờ về nguồn gốc; liệu chất lượng sản phẩm có như lời quảng cáo? Nhóm phóng viên VTV đã kiểm nghiệm bánh mua thử từ một số cửa tiệm.

Để đảm bảo tính khách quan, công bằng, phóng viên VTV đã quay lại hành trình khi nhận bánh từ shipper, cho đến khi dán lại bằng túi loại băng dính không bóc được và gửi tới Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, đảm bảo bánh luôn xuất hiện trong khung hình. Sau 7 ngày, kết quả phóng viên nhận được khá khác biệt so với con số các tiệm bánh này đã công bố trên mạng xã hội.

Ảnh: VTV

Kết quả phóng viên VTV đã kiểm nghiệm cho thấy, trên 100g bánh có 37,7 gram đường và 46,7 carbohydrate - tức là tinh bột. Như vậy, bánh này có đường, khoảng 9,4gr đường và 11,6 gram tinh bột cho một chiếc.

Đáng chú ý, khi kiểm nghiệm 2 hộp bánh mua từ 2 điểm bán khác nhau do một khách hàng cung cấp: loại bánh bông lan trứng muối mochi, ngoại hình na ná nhau và mang đi kiểm nghiệm cùng lúc. Kết quả con số kiểm nghiệm của hộp bánh 290 nghìn và hộp 40 nghìn lại khá giống nhau. Lượng đường và lượng tinh bột không khác biệt nhiều và cũng khác so với con số tiệm tự công bố không phát hiện đường.