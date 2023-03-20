Cách làm sữa hạt giảm cân đơn giản tại nhà bằng máy sữa hạt đa năng

Để làm ra được một ly sữa hạt thơm ngon, bổ dưỡng là điều hoàn toàn dễ dàng, bạn hoàn toàn có thể làm tại nhà với các bước đơn giản sau:

Đậu nành: 250g (Tùy theo sở thích của mỗi người, bạn có thể chọn cho mình loại hạt để làm nhé)

Sữa đặc: 1 muỗng

Lá dứa: 60g

Muối + đường

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ngâm đậu nành trong nước từ 12 - 15 tiếng.

Khi đậu nở to, bạn mang đi rửa với nước và vớt bỏ các hạt có vỏ khô và những hạt bị lép.

Rửa sạch lá dứa.

Bước 2: Xay nguyên liệu và lọc sữa

Cho đậu nành vào máy làm sữa hạt và tiến hành xay. Cho thêm nước rồi xay cho mịn.

Sau khi xay xong, tiến hành lọc đậu nành qua rây và dùng muỗng đảo để sữa chảy nhanh hơn.

Thực hiện thao tác trên cho tới khi sữa đậu nành chảy hết.

Bước 3: Nấu sữa đậu nành

Cho nước đậu nành vừa lọc xong vào máy làm sữa hạt, rồi thêm lá dứa vào cho thơm rồi bật chế độ nấu. Khi sữa sôi cho thêm một ít muối ăn vào.

Bạn hãy cho thêm 1 thìa sữa đặc + 1 thìa đường vào để sữa hạt có độ sánh mịn, béo ngậy. Sau đó nấu thêm 30 phút nữa rồi tắt bếp.

3. Thành phẩm

Thành phẩm là một ly sữa đậu nành thơm ngon, béo ngậy và dinh dưỡng, bạn có thể cùng gia đình mình thưởng thức rồi. Những ai muốn uống sữa đậu nành lạnh, hãy để sữa nguội bớt rồi bỏ đá vào nhé. Hương vị của sữa hạt sẽ làm cho bạn phải bất ngờ đấy.

Ngoài sữa đậu nành ra, bạn có thể làm các loại sữa hạt khác như sữa hạnh nhân óc chó đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa hạnh nhân yến mạch, sữa cốm óc chó lá dứa, sữa cốm đậu xanh cốt dừa, sữa hạt điều bí đỏ,... với các bước thực hiện hoàn toàn giống với cách làm sữa đậu nành.

Và để làm ra được một ly sữa hạt thơm ngon, béo ngậy như vậy. Công đoạn xay nhuyễn hạt là vô cùng quan trọng. Máy làm sữa hạt 14 chức năng Gilux chính là lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Sau đây là một số thông tin về thương hiệu Gilux giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm máy làm sữa hạt này nhé!

Máy làm sữa hạt Gilux - Đem đến sự tiện dụng trong căn bếp của bạn

GILUX là một trong những thương hiệu gia dụng chính hãng số 1 tại Việt Nam. Với mục tiêu mang đến sự tiện nghi trong gian bếp của gia đình Việt, giúp người nội trợ tiết kiệm thời gian, công sức và dành nhiều tình yêu thương trong những món ăn cho gia đình.

GILUX – 1 chạm có vạn món ngon

Máy làm sữa hạt Gilux được nhập khẩu chính hãng và sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu. Với tiêu chí bảo vệ và nâng cao sức khỏe, cũng như chất lượng cuộc sống cho nhiều người Việt, đem đến những sản phẩm gia dụng tốt nhất, thông minh nhất, giúp người nội trợ làm ra những bữa ăn ngon, sạch sẽ và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Tầm nhìn của thương hiệu

Chiến lược kinh doanh và đầu tư của Gilux phải nói rằng rất bài bản, có định hướng phát triển bền vững lâu dài, luôn cố gắng phấn đấu trở thành thương hiệu cung cấp các sản phẩm gia dụng thông minh, hiện đại hỗ trợ việc chế biến ra những món ăn sạch – thơm – bổ dưỡng cho gia đình Việt. Từ đó, nâng tầm giá trị và tên tuổi của Gilux trong lòng khách hàng.

Sứ mệnh

Gilux – sản phẩm gia dụng chính hãng Việt Nam, với sứ mệnh đưa máy làm sữa hạt đa năng đến khắp mọi miền, với mong muốn người tiêu dùng Việt có cơ hội thưởng thức những ly sữa hạt tự làm thơm ngon, dinh dưỡng, an toàn vệ sinh và tiết kiệm.

Giá trị cốt lõi

Gilux luôn luôn nỗ lực từng ngày, tiếp thu những ý kiến đóng góp của khách hàng để đem đến những sản phẩm, cũng như chất lượng dịch vụ tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

Đặc biệt, chúng tôi luôn đặt tâm ý của mình vào mỗi sản phẩm. Những cải tiến, phát minh của khoa học và công nghệ tiên tiến sẽ được chúng tôi liên tục nghiên cứu và ứng dụng mỗi ngày vào trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất.

Lời kết

Hy vọng với bài viết này bạn có thể tự làm cho gia đình mình một ly sữa hạt thơm ngon, bổ dưỡng chỉ với những thao tác vô cùng đơn giản, chỉ với máy làm sữa hạt đa năng của Gilux. Và bài viết này cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về thương hiệu Gilux - một trong những thương hiệu đồ gia dụng uy tín tại Việt Nam. Nếu bạn đang muốn tìm mua một chiếc máy làm sữa hạt uy tín, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua website: https://gilux.vn/