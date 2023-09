6 lợi ích diệu kỳ dành cho sức khỏe của chanh leo mang lại

Một số nghiên cứu cho thấy một hợp chất được tìm thấy trong hạt trái chanh dây có thể cải thiện sự nhạy cảm với insulin của một số người người. Cải thiện độ nhạy insulin có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu quy mô nhỏ năm 2017 trên người cho thấy một chất tên là piceatannol trong chanh dây có thể cải thiện quá trình trao đổi chất. Đây là nghiên cứu tiếp theo sau khi các nghiên cứu trên động vật đã chứng minh được điều tương tự.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đàn ông thừa cân chỉ cần tiêu thụ 20mg piceatannol mỗi ngày trong 8 tuần sẽ cải thiện sức khỏe trao đổi chất đáng kể, bao gồm cả độ nhạy insulin, so với những người dùng giả dược. Đây được coi là tác dụng của chanh dây "xịn xò" nhất!

Chanh dây là một nguồn chất chống oxy hóa phong phú

Chanh dây có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào của bạn khỏi các gốc tự do, là những phân tử không ổn định và có khả năng gây hại. Khi các gốc tự do tích tụ, chúng gây ra một trạng thái được gọi là stress oxy hóa, có thể làm hỏng mô mỡ, DNA và protein trong cơ thể bạn. Gốc tự do góp phần vào quá trình lão hóa và có liên quan đến các bệnh như ung thư, bệnh tim và bệnh Alzheimer.

Chữa mất ngủ

Uống một ly nước ép chanh leo có tác dụng làm dịu tâm trí. Nó làm giãn các dây thần kinh và chữa các vấn đề về dạ dày và tiêu hóa. Những người bị chứng mất ngủ và rối loạn liên quan đến giấc ngủ khác có thể thêm chanh leo vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Chanh dây rất giàu vitamin C - một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra.

Vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách giúp cơ thể hấp thụ nhiều chất sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn, đồng thời có thể cải thiện khả năng chống lại nhiễm trùng của cơ thể.

Chanh dây có chỉ số đường huyết thấp

Chanh dây có giá trị chỉ số đường huyết thấp, có nghĩa là carbohydrate của nó được hấp thụ chậm, ngăn ngừa sự tăng đột biến của lượng đường trong máu.

Chỉ số đường huyết (GI) đo lường mức độ nhanh chóng của một loại thực phẩm nhất định làm tăng lượng đường trong máu. Thực phẩm được phân loại là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, trung bình hoặc cao và được xếp hạng trên thang điểm từ 0 đến 100. Chanh dây có giá trị 30, nằm trong phạm vi 'thấp', có nghĩa là carbohydrate của nó được hấp thụ chậm.

Kết quả là, lượng đường trong máu của bạn tăng chậm, thay vì tăng đột biến. Theo thời gian, lượng đường trong máu tăng cao và đột ngột có thể làm hỏng các cơ quan, dây thần kinh và mạch máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và đái tháo đường type 2.