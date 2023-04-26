6 loại thực phẩm người mắc COVID-19 nên ăn để giảm tình trạng ngạt mũi

Dinh dưỡng 26/04/2023 10:18

Ngạt mũi và mất vị giác là tình trạng chung mà nhiều người nhiễm Covid-19 mắc phải. Vậy người bệnh F0 nên sử dụng các loại thực phẩm nào để tăng miễn dịch, rút ngắt thời gian nhiễm bệnh?

Dẫn thông tin từ Vietnamnet, mất vị giác và ngạt mũi là 2 triệu chứng đặc trưng thường gặp của Covid-19.

Mất vị giác sẽ khiến F0 chán ăn do khi ăn không cảm nhận được mùi vị thơm ngon của thực phẩm. 

Tình trạng ngạt mũi cũng gây nhiều khó chịu và nếu để kéo dài có thể gây bội nhiễm dẫn đến viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi... làm cho người bệnh không ngủ được, thường phải há miệng ra để thở, dẫn đến khô họng và đau họng ngày càng nặng hơn.

Theo chuyên gia, lúc này, chúng ta cần chăm sóc về dinh dưỡng cho F0 một cách đầy đủ, khoa học. Trong lúc cơ thể đang bị virus tấn công nếu không bổ sung dinh dưỡng sẽ có nhiều nguy cơ trở nặng. Đặc biệt khi F0 có dấu hiệu sốt, mệt mỏi, bị mất năng lượng, nhu cầu chuyển hóa cao hơn bình thường. Việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể là vô cùng quan trọng.

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Người bệnh F0 nên bổ sung đầy đủ đa dang các chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu suy dinh dưỡng sẽ làm tăng nguy cơ bội nhiễm, bệnh trở nặng, kéo dài thời gian thở máy, tăng chi phí điều trị. Vì vậy, việc cung cấp dinh dưỡng cho người bệnh nhiễm SARS-Covid-2 thể nhẹ và không có triệu chứng tại nhà là rất cần thiết, giúp nâng cao thể trạng, tăng cường miễn dịch và hạn chế biến chứng.

Chế độ dinh dưỡng tốt kết hợp với liệu pháp điều trị giúp ngăn ngừa, hỗ trợ và khắc phục tình trạng nhiễm trùng, góp phần tiết kiệm chi phí, nguồn lực cho hệ thống chăm sóc sức khoẻ.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, dưới đây là một số món ăn, thức uống sẽ giúp tăng đề kháng, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho F0.

1. Nước trà ấm

6 loại thực phẩm người mắc COVID-19 nên ăn để giảm tình trạng ngạt mũi - Ảnh 2
Nước trà ấm giúp cải thiện tình trạng ngạt mũi - Ảnh minh họa: Internet

Trà là thức uống có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong trà có nhiều chất chống oxy hóa có thể giúp tăng cường miễn dịch chống lại nhiễm trùng đường hô hấp. Khi bị ngạt mũi, sổ mũi, đau họng, nhấm nháp một cốc trà ấm sẽ giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn.

2. Trà gừng

Một trong những lợi ích của trà gừng được nhiều người biết đến là nhanh chóng làm giảm cảm giác buồn nôn và có lợi cho hệ tiêu hóa.

Gừng là vị thuốc được chứng minh có tác dụng kháng virus, kháng khuẩn và chống viêm hiệu quả. Nó kích thích hệ thống miễn dịch tự bảo vệ tốt hơn để chống lại các virus gây bệnh đường hô hấp như cảm lạnh, cúm.

Gừng làm giảm viêm niêm mạc lót đường mũi và xoang. Tình trạng viêm này góp phần rất lớn vào việc tích tụ dịch và tắc nghẽn. Vì vậy, uống một cốc trà gừng nóng có hiệu ứng làm nóng đường hô hấp và gần như ngay lập tức giảm triệu chứng nghẹt mũi cũng như cảm giác choáng váng khi bị cảm lạnh, cảm cúm.

3. Trà gừng pha mật ong

6 loại thực phẩm người mắc COVID-19 nên ăn để giảm tình trạng ngạt mũi - Ảnh 3
Trà gừng mật ong giúp giảm đau họng, tăng đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, kháng virus, đồng thời giàu chất chống oxy hóa giúp giảm đau, dịu họng, giảm ho và tăng cường sức đề kháng.

Kết hợp trà gừng với mật ong uống ấm vừa có tác dụng thông mũi, giảm ho, dịu họng, loãng đờm, đồng thời cũng có thể cải thiện tâm trạng, giúp giảm mệt mỏi nhanh chóng.

4. Súp gà

Súp gà là món ăn chứa nhiều nước và rất giàu dinh dưỡng tốt cho người bệnh viêm đường hô hấp mệt mỏi, chán ăn. Súp gà cung cấp vitamin, khoáng chất, calo và protein. Đây là những chất dinh dưỡng rất cần thiết mà cơ thể cần để hồi phục sau khi bị ốm.

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Súp gà chứa đầy đủ dinh dưỡng cho F0 - Ảnh minh họa: Internet

Các thành phần trong súp gà giúp ức chế sự di chuyển của bạch cầu trung tính, tế bào bạch cầu chống lại nhiễm trùng và chất lỏng nóng làm loãng chất nhầy trong mũi, họng.

Thịt gà cũng chứa axit amin cysteine là một dạng cysteine giúp phá vỡ chất nhầy và có tác dụng kháng virus, chống viêm hiệu quả.

5. Cháo trứng gà, tía tô

Trứng rất giàu protein, vitamin D và B12 và các khoáng chất như kẽm và selen... Tất cả các chất dinh dưỡng này đều có tác dụng tăng cường thể trạng và sức đề kháng cho cơ thể chống lại nhiễm trùng đường hô hấp.

Tía tô là loại rau gia vị phổ biến có chứa tinh dầu. Trong Đông y, tía tô là vị thuốc phổ biến có tính ấm, vị cay, dùng trị cảm mạo, ngạt mũi, sổ mũi, đau đầu rất tốt.

Cách dùng: Nấu gạo tẻ thành cháo rồi đập lòng đỏ trứng gà vào đánh tan, cho thêm tía tô, hành và vài lát gừng quấy chín, ăn nóng giúp giải cảm, giảm đau đầu và nghẹt mũi hiệu quả.

6. Nước canh rau củ

6 loại thực phẩm người mắc COVID-19 nên ăn để giảm tình trạng ngạt mũi - Ảnh 5
Canh rau củ bổ sung vitamin và khoáng chất - Ảnh minh họa: Internet

Nước rau củ chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể và ngăn ngừa tình trạng mất nước. Dùng rau củ nấu với nước dùng gà để uống có thể mang lại cảm giác dễ chịu, làm dịu cơn đau họng và làm thông mũi tự nhiên.

Những thực phẩm hạn chế dùng đối với F0 là mỡ động vật, phủ tạng động vật; các thực phẩm chứa nhiều muối (đồ hộp, dưa muối, cà muối...); các loại nước ngọt có ga, bánh kẹo ngọt và các chất kích thích như: rượu, bia, cà phê, thuốc lá.

 

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Việc đảm bảo đa dạng dinh dưỡng sẽ góp phần tăng khả năng miễn dịch từ bên trong cho cơ thể, giúp cơ thể chống lại các loại virus, vi khuẩn, nhất là trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tăng mạnh.

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Từ khóa:   bữa ăn cho F0 Chế độ dinh dưỡng cho người mắc covid

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