Nhịp sống hiện đại và thức uống dinh dưỡng tiện lợi không thể thiếu với người trẻ

Dinh dưỡng 24/04/2023 16:43

Nhịp sống hiện đại kéo theo vô vàn áp lực về công việc và học tập. Nhiều người trẻ dường như không còn quá nhiều thời gian để dành cho việc cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe bản thân. Thế nhưng giờ đây, họ đã có thể tự tin trải nghiệm cuộc sống khi khám phá ra thức uống bổ sung dinh dưỡng tiện lợi đến từ thương hiệu Number 1.

Câu nói “You Only Live Once - Ai cũng chỉ sống một lần” đang trở thành phương châm sống của nhiều bạn trẻ. Có thể nói, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất trong đời để mỗi người được sống hết mình, cảm nhận mọi thứ bằng trái tim nhiệt huyết và tràn đầy lý tưởng.

Tuổi trẻ mang đến một đôi chân khoẻ khoắn để đi đến những miền đất xa xôi, một nội lực mạnh mẽ để tự tin chinh phục mọi thử thách trên cung đường mới và một niềm tin mãnh liệt để vượt qua những lúc khó khăn, vấp ngã. Đó chính là lý do vì sao giới trẻ luôn thể hiện mình qua phong cách tự tin, năng động và khỏe khoắn. Họ ưa thích di chuyển và luôn tìm kiếm cảm hứng trong những chuyến đi.

Nhịp sống hiện đại và thức uống dinh dưỡng tiện lợi không thể thiếu với người trẻ - Ảnh 1


Tuổi trẻ không thể thiếu những chuyến đi trải nghiệm, khám phá giới hạn bản thân

Không khó bắt gặp trên các nền tảng mạng xã hội vô vàn chia sẻ của những người trẻ mỗi ngày về các chuyến đi hay những trải nghiệm khám phá cuộc sống. Những chuyến đi của họ giờ đây không chỉ gói gọn trong những điểm du lịch hay check-in tại các thành phố lớn xa hoa mà còn đi đến những vùng đất mới, tham gia thử thách khám phá giới hạn của bản thân. Từng khoảnh khắc trải nghiệm đều trở thành hành trang quý giá cho một tuổi trẻ trọn vẹn và ý nghĩa.

Đam mê di chuyển và thích khám phá không đồng nghĩa với việc giới trẻ bỏ quên những khía cạnh quan trọng khác của cuộc sống. Họ vẫn biết cách cân bằng tất cả mọi thứ từ công việc cho đến sức khỏe. Bên cạnh những chuyến đi là những ngày những đêm dốc hết sức mình trong công việc. Họ chưa bao giờ ngưng lao động và sáng tạo. Người trẻ xem những chuyến đi như là phần thưởng lao động dành riêng cho bản thân và đồng thời là một cách để tái tạo tinh thần làm việc.

Bên cạnh đó, họ cũng luôn biết cách cân bằng sức khỏe bản thân. Nhờ tiếp thu nhiều nền tảng kiến thức, người trẻ hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe, chỉ khi sức khỏe tốt họ mới có thể lao động làm việc và trải nghiệm trọn vẹn những chuyến đi. Từ đó, họ bắt đầu nhìn nhận, thay đổi và lan tỏa lối sống lành mạnh rộng rãi hơn đến cộng đồng.

Nhịp sống hiện đại và thức uống dinh dưỡng tiện lợi không thể thiếu với người trẻ - Ảnh 2
Chế độ dinh dưỡng là điều người trẻ đặc biệt quan tâm trong mỗi chuyến đi trải nghiệm

Sức khỏe tốt là khi cơ thể được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày. Để cân bằng dinh dưỡng, những bữa ăn thường nhật không chỉ yêu cầu đầy đủ chất mà còn đảm bảo tiêu chí về thực phẩm lành mạnh, có nguồn gốc tự nhiên. Thế nhưng, nhịp sống hiện đại cùng quỹ thời gian hạn hẹp mỗi ngày dành cho công việc, trau đồi kiến thức và trải nghiệm vô tình đã tạo nên thử thách cho người trẻ. Việc duy trì đầy đủ và đảm bảo chất lượng những bữa ăn thường nhật để cân bằng dinh dưỡng trở nên khó khăn với họ hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, tuổi trẻ chưa bao giờ ngại ngần thử thách và họ luôn biết cách tìm tòi, sáng tạo để tạo nên nét cá tính riêng. Thử thách trên không làm những người trẻ tuổi bỏ cuộc trên hành trình bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn thúc giục họ tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ để đơn giản hóa việc cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể mỗi ngày.

Cùng chung câu chuyện đam mê trải nghiệm nhưng gặp rào cản trong việc cân bằng dinh dưỡng, Phương Nhi (25 tuổi, làm việc tại công ty dịch vụ tại Hà Nội) chia sẻ: “Sau những ngày chạy đua với công việc, mình thường lựa chọn những chuyến đi xa cùng bạn bè để thư giãn, trải nghiệm và lấy lại tinh thần làm việc. Những chuyến đi như vậy, mình thường dành trọn vẹn thời gian để tận hưởng. Việc di chuyển liên tục, khám phá địa điểm mới khiến cho những bữa ăn trong chuyến đi không được đảm bảo chất lượng như thường ngày. Những bữa ăn đơn giản thường không đầy đủ dinh dưỡng đôi lúc cũng ảnh hưởng đến tinh thần của mỗi chuyến đi.”

Nhịp sống hiện đại và thức uống dinh dưỡng tiện lợi không thể thiếu với người trẻ - Ảnh 3
Number 1 Soya Canxi đồng hành bổ sung dinh dưỡng cho người trẻ trên mọi nẻo đường

Trong một lần lên kế hoạch cắm trại, nhóm mình cùng chuẩn bị đồ ăn mang theo và vô tình được cô bán tạp hóa giới thiệu sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi với thành phần từ hạt đậu nành nguyên chất nên đã mua dùng thử. Mình và nhóm bạn vốn thích hương vị đậu nành quen thuộc nay lại càng thích hơn khi thức uống này được đóng chai vô cùng tiện lợi, bổ sung thêm Canxi giúp cứng xương. Thức uống này giúp tụi mình yên tâm hơn khi cơ thể được bổ sung dinh dưỡng bên cạnh bữa ăn. Tinh thần khám phá, trải nghiệm cũng thêm phần háo hứng” Phương Nhi cho biết.

Có thể thấy, những ngày vội vã với guồng quay công việc hay những chuyến đi khám phá đến vùng đất xa xôi không có nhiều thời gian tập trung đầu tư cho bữa ăn chất lượng, những sản phẩm dinh dưỡng tiện lợi như Number 1 Soya Canxi trở thành giải pháp hỗ trợ tiện lợi, hiệu quả.

Từ khi ra mắt đến nay, sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi vẫn duy trì sức hút đối với những người trẻ năng động bởi giá trị dinh dưỡng và sự tiện lợi. Sản xuất từ nguyên liệu đậu nành nguyên chất, sử dụng công nghệ tách vỏ từ Nhật Bản, bổ sung thêm Canxi, đồng thời áp dụng công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic hiện đại đến từ Châu Âu, không chất bảo quản, Number 1 Soya Canxi giữ nguyên giá trị dinh dưỡng của hạt đậu nành, giúp cứng xương, tăng sự dẻo dai cho cơ thể.

Đặc biệt phiên bản đóng chai cứng cáp, có thể bảo quản dễ dàng và uống bất kỳ lúc nào đã tháo gỡ rào cản của nhiều người trẻ khi di chuyển làm việc và trải nghiệm cuộc sống. Việc cân bằng dinh dưỡng giữa nhịp sống bận rộn trở nên tiện lợi, đơn giản. Đây có thể nói là một trong những yếu tố khác biệt tạo nên điểm đặc biệt của thương hiệu sữa đậu nành mang thương hiệu Number 1 trên thị trường.

Tết Hàn thực: Những người này cần cẩn trọng khi ăn bánh trôi, bánh chay

Tết Hàn thực: Những người này cần cẩn trọng khi ăn bánh trôi, bánh chay

Mặc dù là món ăn truyền thống nhưng vào ngày Tết Hàn thực, một số người không nên ăn nhiều bánh trôi, bánh chay.

Xem thêm
Từ khóa:   Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi chai siêu cool xương siêu cứng dinh dưỡng tiện lợi

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 55 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 56 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 57 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?