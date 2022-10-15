5 thực phẩm mọc mầm tưởng độc hóa ra lại là "thần dược": đẩy lùi nguy cơ bệnh tim mạch, hỗ trợ tăng cường sinh lý, nhiều vitamin khoáng chất tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 15/10/2022 19:10

Một vài nghiên cứu cho rằng, những loại thực phẩm này nếu mọc mầm sẽ mang đến nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Chị em nhớ nghiên cứu kỹ trước khi vứt đi nhé.

Đậu tương

Đậu tương là một thực phẩm giàu dinh dưỡng không còn quá xa lạ với các chị em nội trợ. Đậu tương khi bình thường chứa nhiều vittamin khoáng chất tốt cho sức khỏe. Nhưng khi đậu tương nảy mầm, những chất độc trong đậu sẽ hoàn toàn bị phân giải và hàm lượng chất dinh dưỡng còn tăng lên đến gấp 2 lần so với bình thường. Chính vì vậy, khi đậu tương nảy mầm được dùng phổ biến trong chế biến sữa đậu nành, thức ăn, đồ uống dinh dưỡng cho gia đình.

Đậu Hà Lan

Mầm đậu Hà Lan không những không gây hại cho sức khỏe của con người mà loại mầm này còn có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của người dùng. Theo nghiên cứu khoa học thì mầm của đậu Hà Lan có chứa một lượng dưỡng chất lớn, chính vì vậy khi loại thực phẩm này mọc mầm bạn đừng bỏ đi mà hãy chế biến thành những món ăn dinh dưỡng nhé.

5 thực phẩm mọc mầm tưởng độc hóa ra lại là 'thần dược': đẩy lùi nguy cơ bệnh tim mạch, hỗ trợ tăng cường sinh lý, nhiều vitamin khoáng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi mọc mầm

Tỏi mọc mầm không gây hại mà còn rất tốt cho sức khỏe. Mầm tỏi chứa lượng chất chống oxy hóa cao, nhiều chất xơ, vitamin A, C và các khoáng chất khác.

Vì vậy, nếu thấy tỏi mọc mầm, bạn đừng vội vứt đi. Nếu củ tỏi mọc mầm vẫn trắng, không mốc hay héo vàng thì vẫn có thể sử dụng bình thường.

5 thực phẩm mọc mầm tưởng độc hóa ra lại là 'thần dược': đẩy lùi nguy cơ bệnh tim mạch, hỗ trợ tăng cường sinh lý, nhiều vitamin khoáng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giá đỗ

Giá đỗ là loại rau có năng lượng thấp, ít chất béo nên có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu, giảm mỡ, giảm cholesterol “xấu”. Vì vậy, người béo phì nên thường xuyên ăn để giảm mỡ máu, đẩy lùi nguy cơ bị bệnh tim mạch.

Không chỉ vậy, mầm giá đỗ cũng rất giàu vitamin, khoáng chất… giúp hỗ trợ chức năng sinh lý, chức năng sinh sản cho cả nam và nữ.

Mầm gạo lứt

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là Nhật Bản, mầm gạo lứt là loại thực phẩm được ưa chuộng vì chứa lượng dưỡng chất quý giá, tốt cho sức khỏe.

5 thực phẩm mọc mầm tưởng độc hóa ra lại là 'thần dược': đẩy lùi nguy cơ bệnh tim mạch, hỗ trợ tăng cường sinh lý, nhiều vitamin khoáng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Đậu phụ sẽ là "tai họa" với 6 nhóm người, hạn chế ăn để tránh gặp điều không may cho sức khỏe

Đậu phụ sẽ là "tai họa" với 6 nhóm người, hạn chế ăn để tránh gặp điều không may cho sức khỏe

Những người bị huyết áp, hệ tiêu hóa không ổn, bị gout,... là những người có thèm đậu phụ đến cách mấy cũng nên hạn chế ăn để 'bảo toàn' sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe thực phẩm mọc mầm

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 8 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 8 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 5 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 5 giờ 8 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng