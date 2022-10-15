Một vài nghiên cứu cho rằng, những loại thực phẩm này nếu mọc mầm sẽ mang đến nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Chị em nhớ nghiên cứu kỹ trước khi vứt đi nhé.
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Đậu tương
Đậu tương là một thực phẩm giàu dinh dưỡng không còn quá xa lạ với các chị em nội trợ. Đậu tương khi bình thường chứa nhiều vittamin khoáng chất tốt cho sức khỏe. Nhưng khi đậu tương nảy mầm, những chất độc trong đậu sẽ hoàn toàn bị phân giải và hàm lượng chất dinh dưỡng còn tăng lên đến gấp 2 lần so với bình thường. Chính vì vậy, khi đậu tương nảy mầm được dùng phổ biến trong chế biến sữa đậu nành, thức ăn, đồ uống dinh dưỡng cho gia đình.
Đậu Hà Lan
Mầm đậu Hà Lan không những không gây hại cho sức khỏe của con người mà loại mầm này còn có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của người dùng. Theo nghiên cứu khoa học thì mầm của đậu Hà Lan có chứa một lượng dưỡng chất lớn, chính vì vậy khi loại thực phẩm này mọc mầm bạn đừng bỏ đi mà hãy chế biến thành những món ăn dinh dưỡng nhé.
Tỏi mọc mầm
Tỏi mọc mầm không gây hại mà còn rất tốt cho sức khỏe. Mầm tỏi chứa lượng chất chống oxy hóa cao, nhiều chất xơ, vitamin A, C và các khoáng chất khác.
Vì vậy, nếu thấy tỏi mọc mầm, bạn đừng vội vứt đi. Nếu củ tỏi mọc mầm vẫn trắng, không mốc hay héo vàng thì vẫn có thể sử dụng bình thường.
Giá đỗ
Giá đỗ là loại rau có năng lượng thấp, ít chất béo nên có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu, giảm mỡ, giảm cholesterol “xấu”. Vì vậy, người béo phì nên thường xuyên ăn để giảm mỡ máu, đẩy lùi nguy cơ bị bệnh tim mạch.
Không chỉ vậy, mầm giá đỗ cũng rất giàu vitamin, khoáng chất… giúp hỗ trợ chức năng sinh lý, chức năng sinh sản cho cả nam và nữ.
Mầm gạo lứt
Ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là Nhật Bản, mầm gạo lứt là loại thực phẩm được ưa chuộng vì chứa lượng dưỡng chất quý giá, tốt cho sức khỏe.