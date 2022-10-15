Trong đậu phụ có hàm lượng lớn methionine, chất này dưới tác động của enzym có thể được chuyển đổi sang cysteine, một chất có khả năng làm tổn thương tế bào nội mô trong thành động mạch, khiến cho các tiểu cầu vón cục, lắng đọng cholesterol và chất béo trung tính trong thành động mạch gây ra xơ vữa các động mạch vành khiến cho tình trạng của người bệnh nghiêm trọng hơn.

Đậu phụ là một loại thực phẩm thuộc tính lạnh, kết cấu mềm và dễ tiêu hóa. Là món ăn rất giàu nước, sau khi ăn, cơ thể sẽ được cung cấp thêm nước, giúp thanh nhiệt giải hỏa, tăng cường khí lạnh trong dạ dày, và nhuận tràng thông tiện.

Vì lý do này, những người có bệnh liên quan đến đau bụng đi ngoài do lạnh thì tốt nhất là không nên ăn đậu phụ, để tránh làm tăng khí lạnh trong dạ dày, dẫn đến tiêu chảy, nôn hoặc tình trạng tiêu chảy trở nên nặng hơn.

Người lớn tuổi và người mắc bệnh thận

Bởi người cao tuổi nếu gặp các vấn đề về tiêu hóa hay thận, không nên ăn quá nhiều đậu phụ, mặc dù mềm, dễ ăn nhưng chúng lại không tốt cho sức khỏe người già. Vì người già vốn hệ tiêu hóa hoạt động ì ạch do quá tải mà thận suy yếu do chất thải nito dư thừa bên trong thận. Khiến chất thải nito trong đậu phụ lại làm bệnh của nhóm người này thêm nặng.

Người thiếu iốt trong cơ thể

Theo các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ trong đậu phụ có chất Saponins với tác dụng thúc đẩy bài tiết iốt có trong cơ thể ra bên ngoài. Điều này khiến cho tình trạng người đang mắc bệnh thiếu iốt trở nên trầm trọng hơn.



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Bệnh nhân gout

Trong đậu phụ chứa một lượng lớn chất purine, chất này sẽ làm tăng hàm lượng purine trong cơ thể tăng cao hơn rất nhiều sau khi ăn đậu phụ. Những người bị bệnh gút bẩn thân đã có sự trao đổi purine bất thường, nếu tiếp tục ăn thêm đầu phụ sẽ càng làm cho hệ thống trao đổi purine trở nên rối loạn, từ đó dẫn đến làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh gút.

Người đang giảm béo

Thật vậy, nếu đang có dự định sử dụng đậu phụ trong chế độ ăn kiêng giảm cân thì đây là một điều sai lầm cực kỳ lớn. Bởi đậu phụ được mệnh danh là nguồn đạm thực vật thay thế cho động vật, ngoài ra, chúng còn chứa carbohydrate “cao quá mức quy định”. Song carbohydrate lại là nguyên nhân trực tiếp khiến làm tăng cân, do đó, nếu đang có ngộ nhận như ở trên thì không những cân không giảm, mà đậu phụ lại khiến cân nặng tăng lên “chóng mặt”. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người giảm cân thành công bằng đậu phụ khi biết cách sử dụng, chỉ cần tuyệt đối không sử dụng trong 2 tuần đầu ăn kiêng là được.