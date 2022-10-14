Bất ngờ với 6 loại rau củ ăn sống tốt như "thuốc tiên", đừng nghĩ loại rau củ nào cũng phải nấu chín mới ăn được!

Chỉ với một trái ớt chuông đỏ cỡ vừa đã có thể đem lại hàm lượng vitamin C đáp ứng 150% nhu cầu cơ thể cần trong một ngày. Nhưng chúng cũng là một trong những thực phẩm rất phù hợp với những người ăn kiêng vỉ chỉ chứa 31 calo.

Tuy nhiên, trong trường hợp, bạn nấu ớt chuông đỏ với nhiệt độ cao thì rất dễ phá hỏng lượng vitamin C dồi dào này. Chính vì lý do này, bạn nên dùng ớt chuông bằng cách ăn sống vì chúng không hề có vị cay nồng giống như các loại ớt thông thường. Ăn ớt chuông hàng ngày có thể giúp phòng ngừa tình trạng xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và ngăn tình trạng mất trí nhớ Alzheimer khi về già.

Dưa leo luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong công tác đẹp cũng như giảm cân của nhiều người. Dưa leo cực kì tốt khi ăn sống vì chứa hỗn hợp vitamin C, vitamin B, các chất khoáng chất khác nhau. Ngay cả vỏ dưa cũng giàu chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Nhưng khi nấu chín dưa leo, các chất này sẽ bay hơi và vitamin bị phá hủy trước khi bạn ăn, nên chúng cũng không có tác dụng gì nhiều.

Để đảm bảo có thể thưởng thức trọn vẹn nguồn dinh dưỡng từ dưa leo, bạn nên ăn sống và không nấu chín ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên, trước khi ăn sống bạn nên ngâm nước muối và rửa thật sạch trước khi dùng.

Rau mầm

Rau mầm là loại rau rất giàu dưỡng chất. Rau mầm giúp cải thiện làn da cho bạn, đồng thời giúp cơ thể giảm cân. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng nhiệt khi chế biến món ăn từ nguyên liệu là rau mầm nếu muốn hấp thu hết dưỡng chất tốt của loại rau này vào cơ thể.

Củ cải đường

Trong củ cải đường có chứa chất folate - một dưỡng chất rất cần thiết để tạo tế bào hồng cầu. Theo nghiên cứu, khi làm chín củ cải đường bằng nhiệt độ cao thì sẽ làm mất khoảng 25% lượng chất này. Vì vậy, bạn nên ăn sống củ cải đường thay vì nấu chín nó bằng cách chế biến chúng thành các món salad tươi, đảm bảo nguyên vẹn các hợp chất có lợi cho não bộ.

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Rau cần tây

Loại thực phẩm này rất giàu chất xơ, kali, vitamin B2 - các dưỡng chất rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa mệt mỏi và loét miệng. Việc nấu chín cần tây sẽ làm bay hơi các chất dinh dưỡng nói trên.

Bạn nên ăn sống hoặc làm gỏi, trộn salad cần tây để bảo toàn được các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Hành tây



Hành tây có mùi hăng, khó chịu tuy nhiên trong y học, loại củ gia vị này có tác dụng chống lại bệnh ung thư phổi và tuyến tiền liệt. Đặc biệt, hành tây khi trộn nộm là món khoái khẩu với cả người già và các bạn trẻ.

Khi nấu chín hành tây, những chất này sẽ giảm dần hoặc mất đi và không có tác dụng gì nữa khi chúng ta ăn vào. Tốt nhất chỉ nên làm hành tây với những món không cần chế biến ở nhiệt độ cao.