Rau cần tây có tác dụng gi? Cách dùng rau cần tây để khỏe đẹp mỗi ngày!

Theo các chuyên gia sức khỏe , trong 100g cần tây chứa gần 95% nước cùng nhiều vitamin, protein và chất khoáng có công dụng giúp đẹp da và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Rau cần tây vốn là một loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình nhờ hương vị thơm ngon rất riêng. Không chỉ có vậy, nhiều chị em có xu hướng lựa chọn hình thức uống nước ép để giảm cân vì loại rau này được cho là có thể làm sạch các độc tố có hại có trong cơ thể, đồng thời làm sạch máu và khôi phục nguồn dự trữ tự nhiên của chất chống oxy hóa trong cơ thể chúng ta.

Cần tây chứa hàm lượng nước cao, giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Từ đó, quá trình phân hủy thực phẩm sẽ dễ dàng hơn, từ đó giúp cơ thể hấp thụ được nhiều dinh dưỡng và ngăn ngừa tình trạng táo bón, đồng thời bảo vệ dạ dày nhờ cấu trúc kết hợp giữa các sợi hòa tan và sợi không hòa tan.

Nào chỉ có vậy thôi đâu, rau cần tây còn vô vàn những công dụng hữu ích khác mà chị em cần biết nữa!

Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều cần tây có thể gây tiêu chảy. Do đó, thay vì ăn cần tây sống, hãy uống nước ép hoặc nấu canh nhé.

2. Chống lại ung thư

Một vài nghiên cứu phát hiện chất flavonoid apigenin và luteolin có trong cần tây giúp hủy diệt các tế bào ung thư tuyến tụy trong cơ thể người. Ngoài ra, một nghiên cứu khác cũng khẳng định tác dụng của apigenin trong cần tây đối với việc ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư vú. Do đó, việc bổ sung rau cần tây vào thực đơn mỗi ngày có thể giúp bạn ngăn chặn nguy cơ ung thư, đặc biệt là bệnh dễ xảy ra ở phụ nữ.

Rau cần tây có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ ung thư hiệu quả!

3. Giúp giảm cân

Đây có lẽ là công dụng được nhiều chị em biết đến nhất. Nhờ vào thành phần chứa nhiều nước và chất xơ dồi dào, cần tây mang lại hiệu quả giảm cân rất tốt. Theo một vài nghiên cứu, nếu kiên trì ăn cần tây đều đặn trong 8 tuần thì sẽ giúp bạn giảm mỡ nhanh chóng đấy.

4. Giảm viêm

Mỗi nhánh cần tây có chức năng kháng viêm nhờ cơ chế chuyển hóa thực vật apigenin. Hơn nữa, hợp chất ức chế COX-2 trong cần tây còn giúp sản xuất một loại hoocmon giúp giảm chứng viêm và đau nhức ở cơ thể con người.

Bên cạnh đó, cần tây cũng có tác dụng lợi tiểu nhờ việc loại bỏ các axit uric xung quanh khớp (gây viêm và đau khớp). Bởi vậy, việc ăn cần tây mỗi ngày còn giúp bạn giảm cơn đau do viêm khớp, viêm ruột và nhức cơ gây ra.

Ăn rau cần tây giúp bạn giảm viêm, đau khớp!

5. Giảm huyết áp cao

Cần tây chứa lượng kali dồi dào có khả năng giúp hạ huyết áp. Một nghiên cứu cho thấy việc hàm lượng kali trong máu tăng sẽ làm giảm huyết áp mà không hề gây ảnh hưởng xấu đến nồng độ catecholamine hay lipid máu cũng như hoạt động của thận.

Hơn nữa, cần tây còn chứa một hợp chất hóa học có tên là phthalide có khả năng làm các cơ của động mạch chuyển máu lên tim được thư giãn, cho dòng chảy nhịp nhàng hơn, từ đó, giúp giảm đáng kể tình trạng tăng huyết áp.

6. Giảm cholesterol xấu

Cần tây giàu chất xơ có tác dụng giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Do đó, việc ăn rau cần tây sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn.

Cần tây giúp làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

7. Làm sống lại hệ miễn dịch

Cần tây chứa lượng kali dồi dào có thể giúp phục hồi nồng độ axit bình thường, giải phóng năng lượng tốt và tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Việc tăng nồng độ axit trong nước tiểu sẽ khiến bạn có nguy cơ bị sỏi thận hoặc nhiễm trùng bàng quang. Do đó, hãy dùng cần tây thường xuyên để cân bằng lượng axit có trong cơ thể.

8. Tốt cho mắt

Ăn rau cần tây mỗi ngày sẽ giúp bạn bổ sung vitamin A mà đôi mắt cần. Bên cạnh đó, cần tây còn chứa lutein và zeaxanthin là những chất chống oxy hóa có trong rau xanh, giúp bảo vệ đôi mắt khỏi các tia cực tím. Có thể nói, ăn cần tây tươi là cách tốt nhất để giúp bảo vệ thị lực, bởi cần tây chín sẽ khiến các chất chống oxy hóa bị mất đi.

Cần tây giúp bổ mắt, bảo vệ thị lực!

9. Tăng cường trí nhớ

Các tế bào não theo tuổi tác sẽ bị thoái hóa và ảnh hưởng đến trí nhớ. Với thành phần luteolin trong cần tây, não sẽ khỏe mạnh hơn và ngăn chặn các vấn đề về trí nhớ. Hãy bắt đầu sử dụng cần tây hàng ngày để không còn bị các căn bệnh nguy hiểm như Alzheimer làm phiền, nhất là người già.

Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu đã gợi ý rằng chiết xuất từ ​​cần tây cũng có thể giúp ngăn ngừa: Bệnh gan và vàng da tắc nghẽn đường tiết niệu, bệnh Gout rối loạn thấp khớp,...

Cách dùng cần tây hiệu quả mỗi ngày

1. Cần tây luộc

Cần tây luộc có tác dụng gì? Tương tự như cần tây sống, cần tây luộc cũng có những lợi ích đối với sức khỏe như đã kể trên. Bạn có thể luộc cần tây và ăn vài nhánh mỗi ngày, vừa là một món ăn thơm ngon, hợp khẩu vị vừa có những tác dụng thần kỳ với sức khỏe.

2. Nước ép cần tây

Tác dụng của nước ép cây cần tây thì không có gì phải bàn cãi. Nhiều người sử dụng nước ép cần tây để thanh nhiệt, giảm cân cũng như hạ huyết áp. Phổ biến nhất là làm nước ép chanh và cần tây. Mùi thơm và vị chua của chanh sẽ giảm bớt vị hăng của cần tây, giúp bạn dễ uống hơn. Bên cạnh đó, chanh còn dồi dào vitamin C làm đẹp cho da lẫn vóc dáng của bạn.

Nước ép cần tây với chanh vừa dễ uống lại vô cùng healthy!

3. Cách sử dụng cần tây để hạ huyết áp

Cách làm rau cần hạ huyết áp sẽ vô cùng hiệu quả nếu bạn áp dụng các công thức sau:

Cách 1: Loại bỏ rễ của rau cần rồi rửa sạch, lần cuối rửa bằng nước đun sôi để nguội. Tiếp đó, bạn tiến hành giã nát cần tây, lấy nước rồi pha thêm chút mật ong cho dễ uống. Mỗi ngày uống đều đặn 3 lần, mỗi lần 40ml là được.

Cách 2: Dùng 10 cây rau cần tây, rửa sạch rồi đem giã nát, sau đó đem sắc với 10 quả táo rồi dùng nước để uống, mỗi ngày uống 2 lần.

Cách 3: Dùng khoảng 120g rau cần tây lẫn rễ rửa sạch, sau đó cắt khúc nhỏ rồi nấu cháo với gạo tẻ để ăn.

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin về tác dụng của cần tây, cũng nhưng những cách dùng cần tây tốt nhất để lại vẻ khỏe đẹp và một sức khỏe tốt cho chị em. Hy vọng qua bài viết này, các chị em sẽ biết cách bổ sung rau cần tây một cách khôn ngoan vào thực đơn mỗi ngày nhé! Chúc các chị em luôn khỏe đẹp nhé!