Theo các chuyên gia về dinh dưỡng và sức khỏe, chuối là một loại trái cây rất tốt đối với sức khỏe của chúng ta. Thành phần chuối có chứa nhiều vitamin, protein, chất chống oxy hóa và các khoáng chất thiết yếu. Bên cạnh đó, chuối được xem là nguồn thực phẩm cung cấp carbohydrate - một loại hợp chất dinh dưỡng cần thiết và tốt cho sức khỏe của ta.

Người bị tiểu đường có được ăn chuối không đang là thắc mắc chung của nhiều người. Chuối là một thực phẩm tốt đối với những người có sức khỏe bình thường. Nhưng còn đối với những người bị bệnh tiểu đường thì thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết dưới đây. Hãy cùng bắt tay vào khám phá ngay thôi nào!

Chính vì vậy, có thể kết luận rằng, người bị bệnh tiểu đường có thể ăn được một vài loại chuối nhất định với hàm lượng vừa đủ mỗi ngày. Chi tiết về kết luận này sẽ được thể hiện ở bên dưới nhé!

Mặc dù chuối có nhiều chất dinh dưỡng là thế nhưng nó vẫn là loại trái cây có vị ngọt, nên có nhiều nhận định rằng người bị bệnh tiểu đường không nên ăn chuối. Tuy nhiên, theo các kết quả nghiên cứu, trong chuối có chất xơ có thể làm giảm glycemia, có khả năng ngăn ngừa hoặc giảm bớt bệnh tiểu đường đồng thời ngăn ngừa bệnh tim mạch và những bệnh mãn tính khác.

1. Người bị tiểu đường ăn chuối luộc có được không?

Bạn có thắc mắc rằng người bị tiểu đường có ăn được chuối luộc không? Câu trả lời là người bệnh tiểu đường có thể ăn chuối được, ngay cả khi chuối đã được luộc chín. Tuy nhiên khi ăn chuối luộc, người bị bệnh tiểu đường cần lưu ý:

- Chỉ nên ăn một quả chuối luộc nhỏ để giảm lượng đường trong máu.

Người bị tiểu đường có thể ăn chuối đã luộc!

- Nên ăn chuối luộc trong thời điểm thích hợp trong ngày. Điều này sẽ làm giảm lượng đường huyết và giữ cho lượng đường ở trong máu của người bệnh được ổn định hơn.

- Nên ăn chuối kèm với những thực phẩm khác. Khi ăn chuối luộc, bạn có thể ăn cùng với các thực phẩm khác như sữa chua hoặc các loại hạt để làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường.

2. Người bị tiểu đường có ăn được chuối xanh không?

Bạn đang thắc mắc rằng bị bệnh tiểu đường có được ăn chuối không, đặc biệt là chuối xanh? Trong khi chuối chín được bác sĩ khuyến cáo người bệnh tiểu đường nên ăn ít vì có thể làm tăng lượng đường trong máu thì chuối xanh lại được bác sĩ khuyên nên ăn mỗi ngày để giảm bệnh tiểu đường.

Chuối xanh được khuyến cáo nên dùng mỗi ngày cho người bệnh tiểu đường!

Chuối xanh có chất pectin có khả năng làm chậm quá trình hoạt động của ruột non, tham gia vào quá trình tăng lượng oxit nitric để mạch máu được mở rộng. Hơn nữa, chuối xanh chứa ít đường và chứa tinh bột hơn chuối chín, nên ăn chuối xanh sẽ không làm tăng lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, việc ăn chuối xanh còn giúp cơ thể nuôi các vi khuẩn có lợi trong ruột, từ đó cải thiện tốt quá trình trao đổi chất và kiểm soát lượng đường trong máu.

Theo bác sĩ, các tinh bột kháng có trong chuối xanh có ích cho người bệnh tiểu đường loại 2, bao gồm cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm. Tóm lại, chuối xanh chứa tinh bột kháng và không làm tăng lượng đường trong máu của cơ thể. Hơn nữa, nó còn kiểm soát được lượng đường trong máu, rất hữu ích cho người bị bệnh tiểu đường.

Bị tiểu đường nên ăn trái cây gì thì có lợi?

Bên cạnh chuối xanh, chuối luộc, người bị bệnh tiểu đường cũng có thể bổ sung những loại trái cây sau vào thực đơn:

1. Bưởi

Trong bưởi có chứa nhiều vitamin C và chất xơ tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, trong bưởi còn chứa hợp chất naringenin tự nhiên làm tăng độ nhạy cảm của cơ thể với insulin. Mỗi ngày, bạn chỉ cần ăn nửa quả thôi là có thể kiểm soát được lượng đường trong máu của mình nhé.

Bưởi chứa vitamin C và chất xơ tốt cho sức khỏe!

2. Dâu tây

Dâu tây có chứa nhiều vitamin, chất oxy hóa và chất xơ giúp cho bệnh nhân giảm bệnh đái tháo đường. Không những vậy, dâu tây còn giúp cho những người bệnh tiểu đường cân bằng được lượng đường trong máu. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc uống 1 ly nước ép dâu tây mỗi ngày để cho bệnh thuyên giảm.

3. Cam

Cam giàu chất xơ và ít đường cũng là lựa chọn tốt cho người bị tiểu đường!

Cam giàu chất xơ, lượng đường ít, nhiều vitamin C và B1 có khả năng kiểm soát được lượng đường trong máu tốt. Mỗi ngày, bạn chỉ cần uống 1 ly nước ép cam thôi là lượng đường trong máu đã được ổn định rồi nhé.

Những loại trái cây mà người bệnh tiểu đường không nên ăn

1. Mít và sầu riêng

Thực tế, lượng đường ở phần thịt của 3 múi sầu riêng hoặc mít gần bằng với 1 bát cơm trắng. Thế nên, bạn nên hạn chế ăn 2 loại quả này.

Mít chứa nhiều đường không tốt cho sức khỏe người bệnh tiểu đường!

2. Dưa hấu

Dưa hấu là một trong những loại quả chứa lượng đường cao nên nếu ăn dưa hấu nhiều có thể làm cho bệnh nhân tăng lượng đường trong máu. Vì thế, bạn chỉ nên ăn một ít dưa mỗi tuần thôi nhé.

3. Xoài chín

Xoài chín làm tăng đường huyết trong máu!

Xoài chín có thể làm tăng lượng đường huyết trong máu. Nếu đây là loại trái cây mà bạn thích ăn thì bạn chỉ nên ăn 1 quả xoài trong 1 tuần thôi nhé.

Như vậy, qua những thông tin mới được chia sẻ trên đây, chắc hẳn các chị em cũng đã biết người bị bệnh tiểu đường có được ăn chuối không. Tóm lại, chuối sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh nếu bạn ăn với số lượng ít trong ngày và nên ăn chuối xanh thay vì chuối đã chín, hãy ăn chuối một cách khoa học để kiểm soát được lượng đường cần nạp vào nhé!