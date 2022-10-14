Những đối tượng nào tuyệt đối không được ăn trứng vịt lộn?

Dinh dưỡng 14/10/2022 11:52

Phụ nữ đang mang thai, người mắc bệnh gout, tim mạch, huyết áp cao,... là những đối tượng được cho là có nguy cơ gặp nguy hiểm nếu ăn trứng vịt lộn.

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai có thể ăn vịt lộn nhưng không nên ăn kèm với rau răm sống hay gừng tươi. Rau răm tuy tốt với sức khỏe nhưng sẽ ảnh hưởng không tốt tới thai nhi. Gừng tươi nóng có thể gây sảy thai trong giai đoạn đầu thai kỳ, nếu mẹ có cơ địa yếu, dây chằng lỏng lẻo. Không nên ăn trứng vịt lộn trong giai đoạn cuối thai kỳ vì sẽ gây tích quá nhiều đạm, chậm tiêu, sinh nhiều cholesterol xấu trong máu.

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Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh gout

Các nghiên cứu dinh dưỡng đã chỉ ra trong một quả trứng vịt lộn có chứa tới 60 chất dinh dưỡng khác nhau trong đó có các chất chính là protein, lipid, canxi, photpho, năng lượng, vitamin các nhóm A, B, C, beta carotene, gluxit, sắt và rất lượng lớn choresterol…

Hàm lượng chất cholesterol và protein có trong trứng vịt lộn rất cao, không tốt cho cơ thể bệnh nhân bị gout vì bị bệnh này cần tránh nạp protein.

Khi hàm lượng protein trong cơ thể và máu tăng sẽ làm tăng sự tổng hợp acid uric, giảm khả năng bài tiết của thận. Khi đó acid uric sẽ tích tụ lại nhiều hơn và dẫn đến triệu chứng đau, viêm sưng nghiêm trọng hơn với người bị gout.

Trẻ dưới 5 tuổi 

Trẻ dưới 5 tuổi không nên ăn trứng vịt lộn. Nguyên nhân là do hệ tiêu hóa của bé ở giai đoạn này còn chưa phát triển hoàn thiện, dễ gây trướng bụng, rối loạn tiêu hóa, có hại cho sức khỏe.

Với những bé trên 5 tuổi thì chỉ nên cho ăn 1/2 quả trứng vịt lộn mỗi lần. Mỗi tuần từ 1 đến 2 lần là đủ.

Người bị bệnh thận

Những bệnh nhân mắc bệnh thận đều sẽ gặp vấn đề lớn trong quá trình trao đổi chất của cơ thể, lượng nước tiểu giảm khiến thận không thể lọc hết mọi độc tố ra khỏi cơ thể. Trong khi đó, việc ăn trứng vịt lộn sẽ làm cho lượng urê trong cơ thể tăng cao, gây tổn thương thận, thậm chí nhiễm độc đường tiết niệu. Vì người mắc bệnh thận nên quá trình trao đổi chất diễn ra khó khăn, lượng nước tiểu thấp nên không thể thải hết độc tố ra ngoài cơ thể vì thế người bị bệnh thận không nên ăn trứng vịt lộn.

Những đối tượng nào tuyệt đối không được ăn trứng vịt lộn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bị huyết áp cao

Những người có bệnh cao huyết áp cũng nên kiêng hoặc không ăn nhiều vì có thể sẽ làm tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Với những người bị bệnh cao huyết áp thì tuyệt đối nên tránh xa trứng vịt lộn. Bởi khi ăn trứng vịt lộn có nghĩa là bạn đang nạp vào cơ thể một lượng lớn chất đạm và cholesterol. Trong khi đó những chất này là một trong những tác nhân chính gây nên tình trạng cao huyết áp.

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