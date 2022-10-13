Tránh xa các loại thực phẩm dưới đây nếu không muốn bị đầy hơi khó tiêu?

Tuy nhiên, hầu hết những loại rau thuộc họ cải đều rất giàu dinh dưỡng nên bạn đừng xa lánh những loại rau xanh tốt cho sức khỏe này. Chuyên gia dinh dưỡng hợp tác với Health cho biết: Thường xuyên ăn các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, nhiều chất xơ dẫn đến hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn và ít bị đầy hơi hơn.

Cải xoăn, bông cải xanh và bắp cải là những loại rau thuộc họ cải và chúng chứa raffinose - một loại đường không bị tiêu hóa cho đến khi vi khuẩn trong ruột lên men. Điều này tạo ra khí và khiến bạn bị đầy hơi.

Là một loại cây họ đậu chúng chứa một lượng lớn protein và carbs lành mạnh. Ngoài ra chúng còn chứa nhiều chất xơ cũng như một số vitamin và khoáng chất.

Vì vậy, hãy tiếp tục ăn những loại rau có màu xanh lá cây, nhưng nếu gặp tình trạng đầy hơi thì bạn nên hạn chế khẩu phần hàng ngày. Một mẹo nhỏ là hấp chín chúng để làm mềm chất xơ, khiến nó chiếm ít không gian hơn trong đường tiêu hóa và có thể giúp rau dễ tiêu hóa hơn.

Tuy nhiên, hầu hết các loại đậu đều chứa đường được gọi là alpha-galactosides, thuộc một nhóm carbs được gọi là FODMAPs.

FODMAPs (oligo-, di-, mono-saccharides và polyols có thể lên men) là những carbohydrate chuỗi ngắn thoát khỏi quá trình tiêu hóa và sau đó được lên men bởi vi khuẩn đường ruột trong ruột kết. Quá trình này có thể tạo ra một số hơi hoặc khí.

FODMAPs chỉ đơn thuần là cung cấp dinh dưỡng cho hệ vi khuẩn có lợi trong tiêu hóa có lợi và không gây ra bất kỳ vấn đề nào đối với những người khoẻ mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đối với những người bị hội chứng ruột kích thích, có thể hình thành một loại khí khác mà có thể gây ra sự khó chịu đáng kể, với các triệu chứng gồm: chướng bụng, đầy hơi, chuột rút và tiêu chảy.

Ngâm và làm nảy mầm đậu chính là một cách tốt để giảm FODMAP trong đậu. Thay nước ngâm nhiều lần cũng có thể giúp ích.

Sữa

Nếu bạn cảm thấy đầy hơi sau một vài lát pho mát hoặc một bát ngũ cốc với sữa, bạn có thể không dung nạp lactose - có nghĩa là cơ thể bạn thiếu các enzym cần thiết để phân hủy lactose (đường có trong các sản phẩm từ sữa). Điều đó gây ra khí hình thành trong đường tiêu hóa, có thể gây đầy hơi.

Vì vậy, nếu bạn thường xuyên bị đầy hơi, hãy tạm thời tránh xa các sản phẩm từ sữa động vật và thay thế bằng các lựa chọn không có lactose hoặc không có bơ. Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ (AGA) cũng đề nghị sử dụng viên nén lactase như Lactaid, giúp mọi người tiêu hóa thức ăn có chứa lactose.

Một số loại rau không tốt cho hệ tiêu hóa

Không thể phủ nhận tác dụng của rau xanh đối với hệ tiêu hóa. Chúng vừa mềm, dễ ăn, vừa không gây đầy hơi. Tuy nhiên cũng có một số loại ra xanh không tốt cho hệ thống tiêu hóa như bông cải, cải bắp và cải xoăn. Trong thành phần của các loại rau này đều có chứa raffinose. Chúng làm cản trở quá trình tiêu hóa, gây chướng bụng, khó chịu. Nếu bạn đang bị chướng bụng, không nên tiếp tục ăn những món ăn chế biến từ raffinose.

Thức ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên

Hàm lượng chất béo trong các loại thức ăn này cao, gây nên tình trạng đầy hơi, chướng bụng. Song song với đó, khi dạ dày tiêu thụ các loại thức ăn này sẽ tạo ra nhiều khí gas, càng làm tăng cảm giác đầy bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Các thực phẩm dầu mỡ, đồ chiên nướng, đồ ăn nhanh như:

Xúc xích, lạp xưởng chiên

Pizza, hamburger, khoai tây chiên

Các món chiên xào nhiều dầu mỡ

Hành tây

Hành tây là loại rau củ có mùi vị độc đáo. Chúng hiếm khi được ăn nguyên con, nhưng phổ biến trong các bữa ăn nấu chín, món ăn phụ và salad.

Mặc dù chúng thường được ăn với số lượng nhỏ, nhưng hành tây là một trong những nguồn thực phẩm chính của fructan. Đây là những chất xơ hòa tan có thể gây đầy hơi.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn