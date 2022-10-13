Củ cải đen - công dụng bất ngờ mà ít ai biết

Dinh dưỡng 13/10/2022 10:20

Củ cải đen chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nhà nhà cần bỏ túi.

Tăng cường hệ miễn dịch

Trong củ cải đen có hàm lượng vitamin cao, bổ sung củ cải đen vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, cũng như sản xuất các tế bào bạch cầu, tuyến bảo vệ đầu tiên của cơ thể để chống lại các mầm bệnh, vi khuẩn,...

Chống oxy hóa

Các chất chống oxy hóa chiếm hàm lượng lớn trong củ cải đen. Chúng rất tốt trong việc ngăn ngừa các bệnh về tim, gan và đặc biệt là bệnh ung thư. Ngoài ra, trong loại củ này chứa một loại chất chống oxy hóa đặc biệt tốt cho gan, có thể ngăn ngừa các bệnh về gan.

Ngăn ngừa táo bón

Hàm lượng cao chất xơ và nước trong củ cải đen có tác dụng cải thiện nhu động ruột, giúp thức ăn dễ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Điều trị ho

Củ cải đen - công dụng bất ngờ mà ít ai biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Củ cải thường được sử dụng để điều trị ho, trong trường hợp nó được trộn với mật ong và được sử dụng như một cháo. Các loại cây trồng gốc giúp chữa bệnh ho gà, viêm phổi, viêm phế quản, hemoptysis, và cũng giảm một phần triệu chứng hen suyễn.

Có khả năng chống ung thư

Theo một nghiên cứu được công bố trên Phytotherapy Research, một số chất chống oxy hóa trong củ cải đen như anthocyanins, có thể giúp giảm stress oxy hóa và trung hòa các gốc tự do, từ đó làm giảm nguy cơ ung thư.

Điều trị suy giáp

Bệnh suy giáp là do ngừng tiết hormone tuyến giáp, chúng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, kể cả đối với hệ tiêu hóa. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng bạn nên bổ sung củ cải đen vào chế độ ăn để giảm thiểu nguy cơ bị suy tuyến giáp. Tác dụng này phần lớn là do lượng kali mà selen có trong chúng.

Kích thích hoạt động của gan

Củ cải đen có chứa vitamin C, B1, magne và calci có tác dụng kích thích hoạt động của gan và mật, do đó rất tốt cho tiêu hóa.

Tốt cho da

Củ cải đen - công dụng bất ngờ mà ít ai biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với đặc tính giải độc và có hàm lượng vitamin B và E cao, ăn củ cải đen sẽ giúp bảo vệ da khỏi các tình trạng viêm nhiễm, đồng thời ngăn ngừa stress oxy hóa,...

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn 

Công dụng thú vị của trà Atiso bên cạnh lợi ích thanh lọc và làm mát cơ thể mà ít hay biết

Công dụng thú vị của trà Atiso bên cạnh lợi ích thanh lọc và làm mát cơ thể mà ít hay biết

Ngoài công dụng thanh lọc và làm mát cơ thể, trà Atiso còn mang lại nhiều lợi ích thú vị mà chúng ta cần biết.

Xem thêm
Từ khóa:   Dinh dưỡng và sức khỏe sức khỏe tốt cho cơ thể chế độ dinh dưỡng phù hợp

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 9 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 6 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 5 giờ 9 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng