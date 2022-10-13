Củ cải đen - công dụng bất ngờ mà ít ai biết

Trong củ cải đen có hàm lượng vitamin cao, bổ sung củ cải đen vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, cũng như sản xuất các tế bào bạch cầu, tuyến bảo vệ đầu tiên của cơ thể để chống lại các mầm bệnh, vi khuẩn,...

Các chất chống oxy hóa chiếm hàm lượng lớn trong củ cải đen. Chúng rất tốt trong việc ngăn ngừa các bệnh về tim, gan và đặc biệt là bệnh ung thư. Ngoài ra, trong loại củ này chứa một loại chất chống oxy hóa đặc biệt tốt cho gan, có thể ngăn ngừa các bệnh về gan.

Hàm lượng cao chất xơ và nước trong củ cải đen có tác dụng cải thiện nhu động ruột, giúp thức ăn dễ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Điều trị ho

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Củ cải thường được sử dụng để điều trị ho, trong trường hợp nó được trộn với mật ong và được sử dụng như một cháo. Các loại cây trồng gốc giúp chữa bệnh ho gà, viêm phổi, viêm phế quản, hemoptysis, và cũng giảm một phần triệu chứng hen suyễn.

Có khả năng chống ung thư

Theo một nghiên cứu được công bố trên Phytotherapy Research, một số chất chống oxy hóa trong củ cải đen như anthocyanins, có thể giúp giảm stress oxy hóa và trung hòa các gốc tự do, từ đó làm giảm nguy cơ ung thư.

Điều trị suy giáp

Bệnh suy giáp là do ngừng tiết hormone tuyến giáp, chúng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, kể cả đối với hệ tiêu hóa. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng bạn nên bổ sung củ cải đen vào chế độ ăn để giảm thiểu nguy cơ bị suy tuyến giáp. Tác dụng này phần lớn là do lượng kali mà selen có trong chúng.

Kích thích hoạt động của gan

Củ cải đen có chứa vitamin C, B1, magne và calci có tác dụng kích thích hoạt động của gan và mật, do đó rất tốt cho tiêu hóa.

Tốt cho da

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Với đặc tính giải độc và có hàm lượng vitamin B và E cao, ăn củ cải đen sẽ giúp bảo vệ da khỏi các tình trạng viêm nhiễm, đồng thời ngăn ngừa stress oxy hóa,...

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn