6 loại cá đại bổ "chứa" đầy chất dinh dưỡng, vừa ngon vừa rẻ có đầy ở chợ Việt - càng ăn càng sống thọ khỏe mạnh

Cá rô phi là 1 trong những loại cá quen thuộc, giàu dinh dưỡng , trong cá rô phi chứa nhiều vitamin và khoáng chất như: Axit béo omega-3, protein, vitamin B6, vitamin B12, selen, phốt pho, kali, niacin và axit pantothenic.

Điều đặc biệt nhất loại cá này chứa nhiều protein nhưng lại ít calo và chất béo, mức thủy ngân thấp nhất trong các loài cá.

Cá rô phi chứa nhiều protein nhưng lại ít calo và chất béo

Cứ 100 g cá rô phi chứa 26 g protein và chỉ chứa 2 g chất béo. Nên đây là loại cá phù hợp với trẻ em trên hai tuổi, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú.

Ảnh minh họa: Internet

Cá trắm cỏ

Là loại cá bình dân rẻ tiền, nhưng cá trắm cỏ rất giàu vitamin nhóm B (như B1, B2), niacin, axit béo không bão hòa và các khoáng chất như: canxi, sắt, kẽm, phốt pho, selen… có tác dụng làm ấm dạ dày, bình gan.

Các món ăn được chế biến từ cá trắm cỏ người bị mỡ máu cao, trẻ em phát triển không tốt, người bị sưng phù, phổi kết hạch, sản phụ ít sữa…

Ngoài ra, loại cá này có tác dụng sáng mắt, nên người thể lực yếu, mất cảm giác ngon miệng càng nên bổ sung loại cá này.

Cá chép

Trong các loài cá bổ dưỡng lành tính thì món cá chép được rất nhiều người yêu thích. Cá chép giàu dinh dưỡng, thường được những mẹ bầu, hoặc trẻ nhỏ dùng đề tẩm bổ.

Trong Đông y cho rằng, cá chép có vị ngọt, có tính bình, hàm lượng protein và vitamin dồi dào, có tác dụng trị ho, hen suyễn, thông sữa, lợi tiểu tiêu phù, tạo thèm ăn và tốt cho tiêu hóa. Bên cạnh đó, cá chép vị ngọt, tính bình, hàm lượng protein và vitamin dồi dào.

Ngoài ra, cá chép còn rất tốt với những người đang mắc chứng ứ tích nước trong cơ thể, tiêu chảy nước, vàng da, bí tiểu, thai nghén phù thũng nên bổ sung món cá chép vào thực đơn.

Cá trích

Thịt cá trích rất săn chắc, ít tanh, ít mỡ nên ăn rất bùi và ngây. Một trong những thành phần dinh dưỡng quan trọng của cá trích là loại axit béo omega 3, là một chất có tác dụng sản sinh DHA giúp phát triển não bộ, bảo vệ tim mạch, phòng ngừa cao huyết áp. Loại cá này xứng đáng được nằm trong danh sách các thực phẩm tốt cho sức khỏe nên dùng thường xuyên.

Cá trích giúp tăng cường quá trình sản xuất các tế bào hồng cầu, giảm viêm và giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, giúp xương khỏe mạnh và nuôi dưỡng hệ thần kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Cá chim

Cá chim và đặc biệt là cá chim trắng rất ngon và giàu dinh dưỡng. Trong 100g thịt cá chứa 75,2g nước, 19,4g protein, 185mg photpho, 0,6mg sắt, 145mg natri, 263mg kali, 27mg vitamin A, 2mg vitamin PP, 1mg vitamin C, các vitamin B1, B2, 5,4g lipit, 1,1g tro, 15mg canxi, … cung cấp được 126kcal.

Không chỉ thế, cá chim cũng giàu omega – 3 và protein có lợi cho sức khỏe.

Cá nục

Trong thành phần dinh dưỡng của cá nục không chỉ chứa nhiều chất bổ, thành phần omega – 3 có trong cá nục có tác dụng trị đau khớp và làm giảm viêm nhiễm và đau khớp vô cùng hiệu quả.

Ngoài ra, trong thành phần của cá nục lại chứa rất ít chất béo giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu, từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch cho con người.