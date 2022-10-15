Những điều thú vị xảy ra khi ăn một quả trứng vào mỗi buổi sáng mà không phải ai cũng biết

Có nhiều người cho rằng trứng là thực phẩm tiết kiệm chi phí “nhất quả đất”, thực ra điều này không phải không có lý. Thông thường nếu muốn nói một loại thực phẩm rất bổ dưỡng, cái chính là hàm lượng protein và chất lượng trong thực phẩm, trong khi trứng có nhiều chất dinh dưỡng hơn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn như vậy.

Trứng là loại thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, được nhiều người công nhận và thường xuyên sử dụng trong thực đơn hàng ngày

Trứng là nguyên liệu phổ biến nhất trong cuộc sống của chúng ta. Trong bữa sáng của nhiều người, trứng luộc đã trở thành một lựa chọn cố định. Ngoài việc đem lại nguồn dinh dưỡng , ăn trứng vào buổi sáng còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Ngoài ra, lòng đỏ của trứng cũng rất giàu chất dinh dưỡng như lutein và lecithin, có thể giúp duy trì trí nhớ và cải thiện sức khỏe mạch máu.

Ngoài việc giàu protein chất lượng cao, trứng còn chứa vitamin B, vitamin D, vitamin A, vitamin K, vitamin E, vitamin C và các nguyên tố vi lượng như sắt, canxi và magiê.

2. Ăn trứng có làm tăng mức cholesterol không?

Nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não rất ngại ăn trứng vì sợ cholesterol sẽ tăng cao, dễ ảnh hưởng đến bệnh tật, thực chất đây là cách hiểu sai lầm.

Một nghiên cứu tiến hành khảo sát theo dõi trên 28.000 bệnh nhân trong 10 năm không mắc bệnh tim mạch và mạch máu não.

Cuối cùng, nghiên cứu phát hiện ra rằng ăn một quả trứng mỗi ngày không làm tăng sự xuất hiện của các biến cố tim mạch và mạch máu não, cũng như không làm tăng nguy cơ tử vong do tim mạch. Hơn thế nữa giảm nguy cơ đột quỵ đến 9%.

Các chuyên gia cho biết, ăn 1 quả trứng mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ đến 9%

3. Ăn trứng đúng cách như thế nào để đem lại lợi ích tuyệt vời cho cơ thể?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng phương Đông, bạn không nên ăn trứng gà sống hoặc hòa tan trứng sống trong cháo nóng, súp nóng vì rất dễ gây ngộ độc thực phẩm.

Do đó, bạn nên ăn trứng luộc để loại bỏ nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, đun sôi sẽ dễ dàng hấp thụ Vitamin H - một yếu tố không thể thiếu trong quá trình sử dụng protein và đường - bột, cần thiết cho sự phát triển bình thường của cơ thể.

Các nhà nghiên cứu đã xác nhận tỷ lệ hấp thụ và tiêu hóa của cơ thể đối với trứng sống chỉ chiếm 40%, 100% đối với trứng luộc, 98,5% đối với trứng rán. Điều này chứng tỏ rằng ăn trứng luộc tốt hơn ăn trứng rán, đảm bảo các chất dinh dưỡng như protein, lipid, khoáng chất và ít vitamin bị mất đi.

Ngoài ra, chiên trứng với dầu mỡ sẽ làm tăng lượng chất béo bão hòa không tốt cho người béo phì, bệnh tim mạch. Vì vậy, trứng luộc là phương pháp chế biến trứng tốt nhất.

Các chuyên gia cho rằng, chế biến trứng bằng phương pháp luộc sẽ giữ lại được các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

4. Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn một quả trứng vào bữa sáng?

Ăn trứng bảo vệ thị lực

Trứng rất giàu lutein, sắc tố vàng tập trung ở võng mạc mắt. Lutein giúp bảo vệ mắt khỏi bị thoái hóa điểm vàng - nguyên nhân gây suy giảm thị lực. Lutein cũng giúp bảo vệ mắt, chống lại tác nhân phá hủy của ánh sáng xanh - phát ra từ điện thoại, máy tính bảng, và máy tính.

Mặc dù các nghiên cứu về ánh sáng xanh vẫn còn khá ít nhưng những lo ngại về nguy cơ mắc ung thư, béo phì và bệnh về mắt vẫn đáng để quan tâm. Lutein của trứng nằm ở lòng đỏ và đó là lý do chúng ta nên ăn trứng cả quả chứ không phải là mỗi lòng trắng.

Đối với những người thường xuyên cảm thấy mệt mỏi do sử dụng máy tính trong thời gian dài, ăn một quả trứng luộc mỗi ngày có thể giảm mệt mỏi thị giác, ngăn ngừa cận thị và bảo vệ mắt rất hiệu quả.

Duy trì sức khỏe làn da

Cứ 100gr trứng chứa khoảng 150 mg sắt, ăn một quả trứng vào mỗi buổi sáng có thể vận chuyển nhiều oxy lên não, đồng thời có thể ngăn ngừa và cải thiện hiệu quả tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

Trứng rất giàu kẽm có thể xây dựng lớp màng chống nắng bảo vệ da, ngăn chặn tia cực tím gây hại cấu trúc tế bào da, giúp duy trì sức khỏe làn da, ngăn ngừa lão hóa da quá mức.

Ăn trứng thúc đẩy sự phát triển của não bộ

Đối với thanh niên, ăn một quả trứng luộc vào mỗi buổi sáng có thể cải thiện tinh thần và nâng cao hiệu quả học tập, đặc biệt protein chất lượng cao trong trứng có thể thúc đẩy sự phát triển trí não rất hiệu quả.

Đối với người cao tuổi, mỗi ngày ăn một quả trứng luộc có thể bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể, đẩy nhanh sức sống của não bộ, đồng thời mang lại tác dụng chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa các vấn đề về Alzheimer.

Trên thực tế, ăn trứng quả thực có thể mang lại tác dụng bảo vệ gan, bởi trong trứng rất giàu protein có thể sửa chữa các tổn thương mô gan.

Ngoài ra, lòng đỏ trứng gà rất giàu lecithin có thể thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan, tăng lượng protein huyết tương của cơ thể, tăng cường chức năng trao đổi chất và khả năng miễn dịch của cơ thể.

Ăn trứng vào buổi sáng giúp giảm cân

Trứng là thực phẩm phổ biến trong cuộc sống hằng ngày, rất giàu giá trị dinh dưỡng, có thể bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Đối với những người bị dạ dày, ăn trứng luộc đúng cách trong bữa sáng có thể giúp phục hồi niêm mạc dạ dày bị tổn thương, tránh viêm dạ dày và loét dạ dày. Ở một mức độ nào đó, còn giúp giảm gánh nặng cho dạ dày và đạt được tác dụng bảo vệ dạ dày.

Tuy nhiên, dù trứng rất tốt nhưng chúng ta cũng không được ăn quá nhiều, nếu không sẽ dễ mang lại tác dụng ngược. Hàm lượng cholesterol trong trứng đang ở mức cao, tiêu thụ quá nhiều sẽ dễ dẫn đến việc cơ thể không sử dụng được sẽ dễ làm tăng hàm lượng chất này.

Điều này sẽ làm tăng gánh nặng cho gan và thận, gây tích tụ các chất chuyển hóa khác trong cơ thể và mang lại những tác hại nhất định cho sức khỏe của mọi người.