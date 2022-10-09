5 quan niệm sai lầm về dinh dưỡng của thực phẩm mà nhiều người vẫn lầm tưởng

Dinh dưỡng 09/10/2022 17:56

Bằng cách điều chỉnh các thông tin sai lệch liên quan đến dinh dưỡng của thực phẩm, bạn có thể làm cho bữa ăn hàng ngày của mình trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Chúng ta ăn thức ăn hàng ngày. Tiêu thụ thực phẩm là hoạt động lâu đời nhất trong lịch sử và cũng là mối quan tâm của nhân loại, vì vậy có rất nhiều quan niệm sai lầm về nó.

Đặc biệt là khi nói đến dinh dưỡng, có một số hiểu lầm rất có lý và chính đáng đến nỗi được mọi người chấp nhận là sự thật. Phương tiện truyền thông internet của Mỹ 'naturalnews.com' đã đưa ra 5 quan niệm sai lầm về dinh dưỡng của thực phẩm.

Ăn trứng có làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim không?

Trứng không hẳn là không tốt cho tim mạch. Trứng có hàm lượng cholesterol cao, nhưng chúng sẽ không làm tăng lượng cholesterol trong máu liên quan đến các bệnh nhồi máu cơ tim hoặc xơ vữa động mạch.

5 quan niệm sai lầm về dinh dưỡng của thực phẩm mà nhiều người vẫn lầm tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trứng cũng có một số lợi ích cho sức khỏe. Lòng đỏ không chỉ giúp cải thiện sức khỏe của mắt mà còn rất giàu protein và choline, một phức hợp vitamin B. Choline cải thiện chức năng thần kinh sọ não. Một quả trứng mỗi ngày là số lượng thích hợp.

Nhất định phải tránh hoàn toàn thịt đỏ?

Miếng thịt bò ngon ngọt chứa đầy đủ chất dinh dưỡng mà khó có thể tìm thấy ở các loại thịt nạc khác. Bạn không nhất thiết phải ăn nó mỗi ngày, nhưng một chút thịt thực sự giúp cơ thể bạn đốt cháy chất béo.

5 quan niệm sai lầm về dinh dưỡng của thực phẩm mà nhiều người vẫn lầm tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, thịt đỏ thu được từ động vật chỉ cho ăn cỏ hoặc rau là hiệu quả nhất. Thịt đỏ được sản xuất ngày nay có rất ít chất béo bão hòa. Thịt đỏ rất giàu protein, axit amin và các loại vitamin khác. Những thành phần này giúp cải thiện tổ chức cơ bắp đồng thời duy trì vóc dáng thon thả.

Không thể kết hợp carbohydrate và chất béo?

5 quan niệm sai lầm về dinh dưỡng của thực phẩm mà nhiều người vẫn lầm tưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là một trong những quan niệm sai lầm. Một chế độ ăn uống cân bằng nên kết hợp protein, carbohydrate và chất béo. Khi kết hợp chất béo tốt cho sức khoẻ, carbohydrate phức hợp và protein thịt nạc sẽ làm cho bạn cảm thấy no hơn và tăng thêm giá trị dinh dưỡng.

Đồ uống giàu protein có nguy hiểm không?

5 quan niệm sai lầm về dinh dưỡng của thực phẩm mà nhiều người vẫn lầm tưởng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố protein không chỉ không nguy hiểm mà còn có thể ngăn ngừa mất nước bằng cách uống cùng một lượng nước. Theo nhiều kết nghiên cứu cho rằng việc nói đồ uống có protein làm giảm đáng kể lượng canxi trong xương là một sai lầm vô căn cứ. Uống sinh tố protein là việc tốt. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý uống đủ nước để giữ được sự cân bằng.

Ăn thường xuyên có giúp giảm cân nhanh được không?

5 quan niệm sai lầm về dinh dưỡng của thực phẩm mà nhiều người vẫn lầm tưởng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Có một câu nói rằng ăn nhiều lần trong ngày có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp bạn giảm cân nhanh hơn. Điều quan trọng ở đây không phải là bạn ăn bao nhiêu lần một ngày mà là tổng lượng calo của bạn.

Nếu bạn ăn quá thường xuyên, bạn sẽ phải tiêu thụ một lượng calo quá mức và bạn sẽ không thể đốt cháy calo tương ứng với lượng bạn ăn. Chế độ ăn kiêng bằng cách ăn thường xuyên có thể phản tác dụng và thậm chí dẫn đến tăng cân không mong muốn.

Theo Kormedi

Từ khóa:   cuộc sống khỏe mạnh Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày bí kiếp sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 6 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 6 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 6 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng