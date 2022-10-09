5 quan niệm sai lầm về dinh dưỡng của thực phẩm mà nhiều người vẫn lầm tưởng

Đặc biệt là khi nói đến dinh dưỡng , có một số hiểu lầm rất có lý và chính đáng đến nỗi được mọi người chấp nhận là sự thật. Phương tiện truyền thông internet của Mỹ 'naturalnews.com' đã đưa ra 5 quan niệm sai lầm về dinh dưỡng của thực phẩm.

Chúng ta ăn thức ăn hàng ngày. Tiêu thụ thực phẩm là hoạt động lâu đời nhất trong lịch sử và cũng là mối quan tâm của nhân loại, vì vậy có rất nhiều quan niệm sai lầm về nó.

Trứng không hẳn là không tốt cho tim mạch. Trứng có hàm lượng cholesterol cao, nhưng chúng sẽ không làm tăng lượng cholesterol trong máu liên quan đến các bệnh nhồi máu cơ tim hoặc xơ vữa động mạch.

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Trứng cũng có một số lợi ích cho sức khỏe. Lòng đỏ không chỉ giúp cải thiện sức khỏe của mắt mà còn rất giàu protein và choline, một phức hợp vitamin B. Choline cải thiện chức năng thần kinh sọ não. Một quả trứng mỗi ngày là số lượng thích hợp.

Nhất định phải tránh hoàn toàn thịt đỏ?

Miếng thịt bò ngon ngọt chứa đầy đủ chất dinh dưỡng mà khó có thể tìm thấy ở các loại thịt nạc khác. Bạn không nhất thiết phải ăn nó mỗi ngày, nhưng một chút thịt thực sự giúp cơ thể bạn đốt cháy chất béo.

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Đặc biệt, thịt đỏ thu được từ động vật chỉ cho ăn cỏ hoặc rau là hiệu quả nhất. Thịt đỏ được sản xuất ngày nay có rất ít chất béo bão hòa. Thịt đỏ rất giàu protein, axit amin và các loại vitamin khác. Những thành phần này giúp cải thiện tổ chức cơ bắp đồng thời duy trì vóc dáng thon thả.

Không thể kết hợp carbohydrate và chất béo?

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Đây cũng là một trong những quan niệm sai lầm. Một chế độ ăn uống cân bằng nên kết hợp protein, carbohydrate và chất béo. Khi kết hợp chất béo tốt cho sức khoẻ, carbohydrate phức hợp và protein thịt nạc sẽ làm cho bạn cảm thấy no hơn và tăng thêm giá trị dinh dưỡng.

Đồ uống giàu protein có nguy hiểm không?

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Sinh tố protein không chỉ không nguy hiểm mà còn có thể ngăn ngừa mất nước bằng cách uống cùng một lượng nước. Theo nhiều kết nghiên cứu cho rằng việc nói đồ uống có protein làm giảm đáng kể lượng canxi trong xương là một sai lầm vô căn cứ. Uống sinh tố protein là việc tốt. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý uống đủ nước để giữ được sự cân bằng.

Ăn thường xuyên có giúp giảm cân nhanh được không?

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Có một câu nói rằng ăn nhiều lần trong ngày có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp bạn giảm cân nhanh hơn. Điều quan trọng ở đây không phải là bạn ăn bao nhiêu lần một ngày mà là tổng lượng calo của bạn.

Nếu bạn ăn quá thường xuyên, bạn sẽ phải tiêu thụ một lượng calo quá mức và bạn sẽ không thể đốt cháy calo tương ứng với lượng bạn ăn. Chế độ ăn kiêng bằng cách ăn thường xuyên có thể phản tác dụng và thậm chí dẫn đến tăng cân không mong muốn.

Theo Kormedi