5 loại thực phẩm mẹ bầu nên ăn nếu muốn con sinh ra có nước da trắng hồng

Nước dừa là loại đồ uống giải khát có nhiều lợi ích với sức khỏe của mẹ bầu . Trong nước dừa chứa nhiều vitamin A, E, C rất tốt trong việc cải thiện làn da giúp da bé yêu mịn màng, trắng hồng. Các khoáng chất như kali, canxi, clorua làm tăng hệ miễn dịch, giúp xương chắc khỏe, bổ sung lượng chất lỏng và muối bị hao hụt trong cơ thể bà bầu.

Nhiều mẹ bầu cho rằng uống nước dừa để bổ sung lượng ối cho thai nhưng chưa biết việc uống nước dừa thường xuyên khi mang bầu sẽ giúp bé có làn da mát mẻ, trắng trẻo. Thậm chí một số gia đình còn mua dừa về tắm cho trẻ sơ sinh nhưng hiện nay việc làm này được khuyến cáo là không cần thiết và không nên vì có thể gây nhiễm trùng da cho trẻ mới sinh.

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Nếu mẹ bầu muốn sinh con da trắng thì không nên bỏ qua loại thực phẩm như bơ. Trong bơ có chứa nhiều chất giúp làn da em bé trắng hơn như là vitamin C và E. Những loại vitamin này sẽ giúp da trẻ trở nên chắc khỏe và trắng hồng hơn.

Hơn nữa, bơ còn giúp trẻ nhỏ tăng cường chất xám ngay từ trong bụng mẹ. Bơ là loại thực phẩm có hàm lượng chất béo lớn. Rất tốt cho việc phát triển da em bé trong những giai đoạn đầu hình thành da. Một tuần mẹ bầu nên ăn 3-4 lần để tốt cho việc hình thành da.

Nước đậu đen

Mặc dù là đậu đen nhưng công dụng của nước đậu đen lại làm trắng da rất hiệu quả. Nhiều chị em bầu bí sau khi mua đậu đen về rửa sạch, rang đậu đến khi có mùi thơm, sau đó mới đổ nước vào ninh. Mỗi ngày mẹ bầu uống khoảng 1-2 lít nước đậu đen như vậy vừa giúp giải nhiệt cho cơ thể, da dẻ mịn màng, không còn mụn trứng cá, rôm rảy, đặc biệt là giảm hẳn tình trạng táo bón thường “đeo bám” bà bầu. Và tất nhiên, khi mẹ mát da, trắng trẻo thì em bé chào đời cũng giống mẹ xinh đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hải sản

Việc ăn hải sản cũng góp phần cải thiện làn da em bé trong bụng mẹ. Trong hải hải có chứa rất nhiều chất đạm bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Hải sản có chứa rất nhiều omega-3 và 6 sẽ giúp trẻ phát triển não bộ tốt, thông minh.

Tuy nhiên mẹ bầu không nên ăn quá nhiều loại hải sản khác nhau để tránh bị ngộ độc thủy ngân. Không phải ai cũng có thể ăn được hải sản nhất là các bà bầu nên chú ý cẩn thận khi chọn đồ ăn. Nên ăn những loại cá đồng thì sẽ đảm bảo tốt hơn. Bởi cá hoặc cua đồng giúp bảo vệ da tốt và hiệu quả hơn.

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin A

Các chuyên gia Trung Quốc đã chỉ ra rằng, phụ nữ mang thai ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin A sẽ giúp thai nhi khi sinh ra trắng trẻo, hồng hào hơn vì vitamin A có vài trò quan trọng trong việc sản xuất Hemoglobin trong máu từ đó giúp làn da trở nên hồng hào, sáng khỏe. Bên cạnh đó nếu mẹ bầu có làn da thô ráp ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin A sẽ giúp cải thiện tình trạng làn da, da mịn có độ bóng.

Nhiều loại thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày chứa một lượng lớn vitamin A như: cà chua, gan động vật, lòng đỏ trứng gà, dầu cá, sữa.