4 món ăn ngày lễ Thất Tịch truyền thống mang lại may mắn, tốt lành, giúp tình duyên của bạn bền vững, sắt son đến già

Đậu đỏ vốn được xem là nguyên liệu món ăn mang lại nhiều may mắn. Màu đỏ của đậu tượng trưng cho sự tốt lành và hạnh phúc. Theo truyền thuyết, nếu còn độc thân khi ăn đậu đỏ sẽ nhanh chóng tìm được ý chung nhân. Nếu đã có đôi có cặp, mối tình sẽ bền vững trọn đời.

Ở Việt Nam, lễ Thất Tịch còn được gọi là ngày ‘ông Ngâu bà Ngâu’, trong ngày này, mưa thường rả rích từ sáng đến chiều, tương truyền là nước mắt hạnh phúc của Ngưu Lang - Chức Nữ khi đoàn viên.

Bạn biết không, nếu ngày 14-2 là ngày lễ tình nhân theo văn hóa phương Tây thì Thất Tịch mùng 7-7 AL (nhằm ngày thứ Bảy 14-8 dương lịch) được xem như ngày Valentine của các nước Đông Á. Gắn liền với sự tích Ngưu Lang - Chức Nữ với ý nghĩa là ngày dành cho các cặp đôi yêu nhau được hội ngộ cũng như cầu mong những điều suôn sẻ đến với tình yêu, hôn nhân của mình.

Ở Việt Nam, lễ Thất Tịch còn được gọi là ngày ‘ông Ngâu bà Ngâu’, trong ngày này, mưa thường rả rích từ sáng đến chiều. Ảnh: Internet

Lễ Thất tịch 2022 rơi vào ngày nào, ý nghĩa của ngày này trong năm

Lễ thất tịch sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hằng năm và rơi vào ngày 4 tháng 8 năm 2022 (dương lịch), tức thứ Năm trong tuần đầu tháng 8 năm nay. Người phương Đông coi đây là ngày lễ tình nhân hay ngày valentine Đông Á.

Một trong những tín ngưỡng còn được chỉ ra, nếu hai người yêu nhau, cùng ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ, sẽ sống đời đời hạnh phúc bên nhau. Giới trẻ Đông Á dạo gần đây tin rằng vào ngày lễ này, ăn chè đậu đỏ giúp cầu duyên như ý, những cặp yêu nhau sẽ thêm bền thắm và những người còn đang lẻ bóng sẽ sớm tìm được một nửa của mình.

Những món ngon từ đậu đỏ cho tình duyên may mắn

Vào ngày này, bạn có thể chuẩn bị những món ăn ngon cho gia đình và người thân cùng thưởng thức.

Chè đậu đỏ truyền thống

Đứng đầu danh sách món ăn trong ngày lễ Thất Tịch là món chè đậu đỏ dễ ăn, dễ làm ngay tại nhà với nguyên liệu đơn giản.

Chè đậu đỏ truyền thống. Ảnh: Internet

Nguyên liệu: 340 gr đậu đỏ; 300 gr đường; 2 lít nước

Cách làm:

- Đậu đỏ cho vào thau nước để loại bỏ những hạt sâu, hạt lép nổi lên trên. Cho ra rổ xả lại nước lạnh cho sạch rồi cho vào nồi áp suất cùng với 2 lít nước. Nếu mua được đậu tốt, hạt đều thì chỉ cần cho ra rổ xả nước lạnh sơ qua cho sạch bụi là được.

- Đậy kín nắp nồi áp suất lại rồi cho lên bếp đun lửa to vừa cho đến khi nồi bắt đầu xì hơi (khoảng 10-12 phút) thì hạ lửa nhỏ. Đun thêm khoảng 3 phút rồi tắt bếp (đối với trường hợp dùng bếp điện). Nếu dùng bếp gas thì đun khoảng 4-5 phút, sau đó để nguyên nồi trên bếp cho nồi xả hết hơi tự nhiên.

- Mở nắp nồi ra, cho đường vào chè, nấu thêm (không đậy nắp) cho chè sôi lại và đường tan hết là được.

Sữa chua đậu đỏ

Sữa chua đậu đỏ dễ nấu, món ăn này cũng có rất nhiều tác dụng và giúp bạn đổi 'gió' cho bữa ăn hàng ngày.

Sữa chua đậu đỏ dễ thực hiện. Ảnh: Internet

Nguyên liệu: Đậu đỏ: 300g; sữa chua: 2 hộp; đường: 50-70g; mật ong, thạch đen, đá bào

Cách làm:

- Đậu đỏ vo sạch, ngâm khoảng 1-3 tiếng để cho hạt đậu mềm, ngon hơn. Cho đậu đỏ vào nồi áp suất và đổ nước hơn 1 đốt ngón tay. Hầm trong 30-40 phút hay khi hạt đậu mềm. Sau đó, đổ 1 muôi đường cát nấu khoảng 1-2 phút cho đậu ngấm ngọt.

- Thạch rau câu làm theo hướng dẫn trên bao bì. Đợi thạch đông, cắt miếng vừa ăn. Cho vào ngăn mát để thạch lạnh.

- Cho đậu đỏ vào cốc, cứ 1 lớp đậu đỏ, thêm ít thạch cùng 2 thìa sữa chua, thêm 1 thìa mật ong rồi trộn đều cùng ít đá bào và thưởng thức.

Xôi đậu đỏ

Bạn có thể thực hiện làm xôi đậu đỏ cho ngày lễ Thất Tịch với ý nghĩa cầu may mắn và duyên lành đến với mình nhé.

Xôi đậu đỏ cho ngày lễ Thất tịch. Ảnh: Internet

Nguyên liệu: 1 chén gạo nếp; 1/2 bát con đậu đỏ; muối, đường, dừa bào sợi; vừng rang, muối, đường tùy thích

Cách làm:

- Đậu đỏ nhặt bỏ những hạt hỏng, đãi nhiều lần cho sạch, ngâm đậu vào âu nước lạnh có pha một ít muối, ngâm đậu qua đêm.

- Gạo nếp đãi nhiều lần cho sạch, ngâm gạo vào âu nước lạnh có pha một ít muối, ngâm qua đêm. Sáng hôm sau bạn xả lại nước cho thật sạch, cho đậu đỏ vào nồi, đổ nước ngập mặt đậu, đun đến khi ăn thử hạt đậu mềm. Sau đó đổ đậu ra rổ cho ráo nước. Tiếp theo, trộn lẫn gạo nếp và đậu đỏ vào với nhau.

- Đặt chõ gạo lên bếp, đun sôi, thỉnh thoảng xới đều và thêm đường vào tùy theo khẩu vị của bạn.

- Gạo nếp chín, xới xôi ra bát, bên trên thêm một ít dừa bào sợi và muối vừng, dùng nóng.

Bánh bao nhân đậu đỏ

Bạn cũng có thể làm món bánh bao tại nhà, để ăn sáng hoặc dùng vào các bữa phụ tùy theo sở thích của mình nhé.

Bánh bao nhân đậu đỏ. Ảnh: Internet

Nguyên liệu làm vỏ bánh: 250g bột mì chứa gluten; 150ml sữa tươi không đường; 30ml dầu ăn; 15g đường cát trắng; 3g men khô instant; 5g bột nở - baking powder

Nguyên liệu làm nhân đậu đỏ: 150g đậu đỏ ngâm nước qua đêm; 30g bơ; 70g đường cát trắng; 1g muối nở - baking soda; 1 lít nước; nồi, chảo, thìa, máy xay sinh tố

Cách làm:

- Cách làm nhân đậu đỏ:

Đậu ngâm xong mang đi rửa sạch,cho đậu vào nồi + 1 lít nước,khi sôi cho thêm baking soda vào và hạ lửa nhỏ ninh đậu.Khi đậu chín mềm thì vớt đậu cho vào máy xay + 200ml nước đậu xay nhuyễn mịn.

Bắc chảo lên bếp,cho bơ vào đun tan chảy,cho đậu + đường vào sên khoảng 5 phút.Cho đậu ra tô cho nguội bớt trước khi làm bánh

- Cách làm bánh bao nhân đậu đỏ:

- Bột khi ủ xong lấy ra để vào thớt nhồi sơ lại vài cái.Chia khối bột thành 9 phần,đậu đỏ cũng chia thành 9 phần và vo tròn.

- Rải ít bột mì ra thớt,lấy từng viên bột ra cán thật mỏng và cho nhân đậu đỏ vào giữa rồi nặn bánh theo sở thích, quết ít dầu ăn dưới đáy bánh vừa nặn rồi đặt lên miếng giấy hoặc dùng giấy nến cho đỡ dính bánh.

- Đặt nồi nước sôi lên, cho xửng bánh vào hấp khoảng 15 phút là bánh chín.Nếu ăn không hết thì cho vào hộp đậy kín bảo quản ngăn mát tủ lạnh 2-3 ngày, khi nào ăn lấy bánh ra mang hấp lại khoảng 5 phút. Bánh vừa nặn xong thì có thể cấp đông khoảng 1 tháng.