3 loại nước ép "dưỡng nhan" siêu đỉnh nhất định bạn không nên bỏ qua nếu muốn da trắng, tóc mượt, sức khỏe tăng cường

Dinh dưỡng 06/10/2022 18:59

Đa số chúng ta cố gắng ăn uống lành mạnh và vì điều đó nên bạn hay chọn các loại nước trái cây thay thế nước ngọt. Những người không thể ăn trái cây và rau quả có thể kết hợp nước trái cây vào chế độ ăn uống của mình.

3 loại nước ép 'dưỡng nhan' siêu đỉnh nhất định bạn không nên bỏ qua nếu muốn da trắng, tóc mượt, sức khỏe tăng cường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà dinh dưỡng học Anjali Mukerjee nổi tiếng của Ấn Độ tin rằng nên uống nước ép dưa hấu, cây hương nhu tulsi và nước ép cà rốt rất tốt cho sức khỏe trên mọi phương diện. Uống nước ép giúp bạn giảm lượng thức ăn chiên, chế biến, đường và đồ ăn vặt. Những loại nước trái cây lành mạnh này sẽ cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn và khả năng chống lại bệnh tật tốt hơn.

3 loại nước ép tuyệt vời với những lợi ích sức khỏe nổi bật

1. Trà lá cây hương nhu Tulsi

Lá của cây Tulsi đen có nhiều dược tính hơn so với cây tulsi xanh.

3 loại nước ép 'dưỡng nhan' siêu đỉnh nhất định bạn không nên bỏ qua nếu muốn da trắng, tóc mượt, sức khỏe tăng cường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của trà Tulsi: Trà của lá Tulsi là một phương thuốc tuyệt vời cho bệnh hen suyễn, viêm phế quản, ho cảm, vấn đề về xoang, chua, táo bón và sốt.

2. Nước ép dưa hấu

3 loại nước ép 'dưỡng nhan' siêu đỉnh nhất định bạn không nên bỏ qua nếu muốn da trắng, tóc mượt, sức khỏe tăng cường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu ép nước dưa hấu, bạn nên tránh bỏ quá nhiều muối, đường vào ly nước ép, chính dưa hấu cũng đã có vị ngọt tự nhiên nên nếu thêm hương vị có thể làm giảm chất lượng dinh dưỡng vốn có của dưa hấu.

Nước ép dưa hấu có lợi: Nước ép dưa hấu rất giàu kali giúp giảm giữ nước và huyết áp cao.

3. Nước ép cà rốt

Canxi là một khoáng chất cần thiết để hỗ trợ sự hấp thụ của nó và nước trái cây từ cà rốt cung cấp sự kết hợp tuyệt vời của các chất dinh dưỡng.

3 loại nước ép 'dưỡng nhan' siêu đỉnh nhất định bạn không nên bỏ qua nếu muốn da trắng, tóc mượt, sức khỏe tăng cường - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của nước ép cà rốt: Cà rốt rất giàu canxi, vitamin A, natri, kali, magiê và cũng chứa một lượng vi lượng vitamin B, C, D, E & K. Nó giúp chống lại các khối u và tăng cường sức sống, sự thèm ăn và trọng lượng cơ thể. Nó giúp cải thiện hoạt động của hệ thần kinh, cải thiện làn da, mái tóc, móng tay và thanh lọc máu.

Nước ép trái cây thường có nhiều calo, đường và ít chất xơ hơn trái cây nguyên quả, vì vậy điều quan trọng cần lưu ý là chỉ nên uống nước ép với lượng vừa phải mỗi ngày.

Theo India

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