3 bộ phận siêu bổ của lợn: ổn định đường huyết, giàu collagen nhưng chị em lại "ngó lơ"

Không phải ai cũng biết đến độ bổ kèm những dưỡng chất cực tốt cho cơ thể từ 3 bộ phận này của lợn.

Xương lưỡi liềm

Xương lưỡi liềm là phần ngon nhất của con lợn, nằm ở phần chân trước của lợn, nó là nơi kết nối giữa xương ống và xương quạt. Phần xương này có hình cong vát tương tự hình lưỡi liềm nên được gọi là xương lưỡi liềm.

Xương lưỡi liềm chủ yếu là sụn nên ăn rất giòn, mềm, ngọt. Hơn nữa, phần này rất giàu collagen, canxi, protein và vitamin. Rất tốt cho việc bảo vệ sức khỏe xương khớp, tăng cường thể lực, đặc biệt phụ nữ có sức khỏe yếu, muốn làm đẹp da thì càng nên ăn phần thịt này.Xương lưỡi liềm dù làm món gì cũng rất ngon, đặc biệt là nướng. Ngoài ra, bộ phận này còn có thể dùng để hầm thành canh hay xào rau củ, món nào cũng thơm, giòn.

Tim lợn

Tim lợn chứa nhiều đạm, vitamin nhóm B, niacin và các dưỡng chất khác có tác dụng dưỡng huyết, dưỡng tim, xoa dịu tinh thần.

Ăn tim lợn các tác dụng nhất định đối với chứng ra mồ hôi trộm, hay hồi hộp. Đặc biệt, các món ăn từ tim lợn mang lại hiệu quả tốt cho người bị mất ngủ, suy nhược thần kinh.

Tim lợn có thể xào với rau củ, hấp hoặc hầm canh hay nấu cháo đều rất hấp dẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Đuôi lợn

Nếu tim lợn được nhiều người biết đến công dụng thì đuôi lợn lại chịu số phận hẩm hiu hơn. Bộ phận này ít thịt, nhiều xương nên nhiều người không chuộng. Nhưng mấy ai biết đuôi lượn lại chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể, thậm chí còn được dùng làm thuốc bồi bổ sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đông y, đuôi lợn có tác dụng củng cố đốc mạnh, giúp bổ thận, trị đau lưng, mỏi tứ chi, bổ khí, dưỡng huyết...

Bạn có thể chế biến đuôi lợn thành nhiều món như nấu canh, hầm, kho hoặc đơn giản là luộc chấm muối chanh đều rất ngon.

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