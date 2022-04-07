10 điểm cần lưu ý trong chế độ ăn uống để bảo vệ sức khỏe tim mạch

- Cân bằng chế độ ăn uống với lượng calo hợp lý và hoạt động thể chất để duy trì cân nặng.

Trong đó liệt kê ra các loại thực phẩm nên ăn nhiều và các loại thực phẩm nên hạn chế và các chất dinh dưỡng nên được bổ sung từ thực phẩm hơn từ các loại thực phẩm bổ sung.

- Lựa chọn ăn nhiều loại thực phẩm, ăn nhiều trái cây và rau quả, bổ sung đầy đầy đủ các loại chất dinh dưỡng chủ yếu từ thực phẩm chứ không phải là thực phẩm bổ sung.

- Cung cấp các loại thực phẩm chứa protein có ít chất béo và giàu chất xơ. Ví dụ, protein thực vật (các loại hạt và các loại đậu), cá và động vật có vỏ, các sản phẩm từ sữa ít béo hoặc không béo, thịt ở các phần ít chất béo,...Hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.

- Sử dụng các loại dầu có nguồn gốc từ thực vật như dầu ô liu và dầu hướng dương.

- Chọn thực các phẩm chế biến ít, tránh những thực phẩm qua nhiều thao tác chế biến.

- Hạn chế tối đa lượng thức ăn và nước uống có chứa đường.

- Chọn và chế biến thức ăn chứa ít hoặc không chứa muối.

- Hạn chế uống rượu bia. Nếu từ đầu không biết uống thì đừng bắt đầu uống.

- Thực hiện theo những chỉ dẫn bất kể dùng thực phẩm tự chế biến hay ăn ở ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chế biến sẵn bao gồm thịt được bảo quản bằng cách hun khói, ướp muối hoặc thêm chất bảo quản, thực phẩm từ thực vật có nêm thêm muối, đường hoặc chất béo. Hầu hết các loại thịt chế biến sẵn đều chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và cholesterol. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thay thế thịt chế biến sẵn bằng các nguồn protein khác thì tỷ lệ tử vong sẽ thấp hơn. Trong thực phẩm siêu chế biến không chỉ có muối, chất tạo ngọt, chất béo mà còn có màu nhân tạo, hương vị tổng hợp, chất bảo quản. Sử dụng chất bảo quản nhằm tăng cường tính ổn định, kết cấu và độ ngon của thực phẩm nhưng sẽ có hại đến sức khỏe tim mạch.

Chế độ ăn uống vừa tốt cho tim mạch vừa tốt cho cuộc sống

Dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh (chẳng hạn như vận động thể chất thường xuyên hoặc tránh tiếp xúc thuốc lá) là chìa khóa vàng làm giảm lượng cholesterol gây hại cho tim mạch và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh cao huyết áp, béo phì, tiểu đường loại 2,…

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh trước và trong khi mang thai không chỉ có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mà còn giúp ngăn ngừa sự tăng cân không lành mạnh ở con cái. Ngoài ra, thực hiện chế độ ăn uống tốt cho tim mạch ở tuổi già có thể làm giảm tốc độ suy giảm khả năng tư duy và trí nhớ do quá trình lão hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống của mỗi người!

Theo Link de Diet