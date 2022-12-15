Sai lầm khúng 5 loại rau này vào nồi lẩu, có loại tiết ra chất độc ăn vào hại nhân, chớ dại mà thử

Chọn thực phẩm 15/12/2022 11:56

Các món rau này tuy ngon nhưng lại không thích hợp để nhúng vào nồi lẩu, các bà nội trợ cần chú ý.

1. Mồng tơi không nên nhúng với lẩu bò

Rau mồng tơi là món rau ngon bổ. Nấu canh rau mồng tơi không chỉ ngon mà khi dùng nhúng lẩu cũng có vị ngọt, rất dễ ăn. Tuy nhiên, mồng tơi chỉ nên ăn cùng hải sản, riêu cua thường sử dụng mồng tơi ăn kèm sẽ rất hợp vị. Ngược lại, nếu bạn nấu lẩu bò thì đừng nên thêm mồng tơi vào rau ăn lẩu.

Bởi mồng tơi khi ăn cùng thịt bò rất dễ khiến bạn bị đau bụng, nhẹ thì đầy bụng, khó tiêu nặng có thể gây ra táo bón.

Sai lầm khúng 5 loại rau này vào nồi lẩu, có loại tiết ra chất độc ăn vào hại nhân, chớ dại mà thử - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Giá đỗ không ăn cùng lẩu riêu cua 

Giá đỗ cũng là loại rau giải nhiệt, tốt cho cơ thể vô cùng. Bạn có thể xào, nấu canh giá hoặc ăn sống. Giá đỗ lại nhanh chín nên để nhúng lẩu dường như là lựa chọn tuyệt vời. Nhưng với lẩu riêu cua, bạn không nên dùng giá đỗ để nhúng kèm bởi nó tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc rất cao.

Lý do là do giá đỗ được nảy mầm trong nhiệt độ 30-35 độ C. Vì vậy trong giá đỗ có rất nhiều vi sinh vật, nếu không được rửa sạch đã ăn sống hoặc chỉ chần trong nước lẩu, sẽ rất dễ gây ách bụng, khó chịu.

Sai lầm khúng 5 loại rau này vào nồi lẩu, có loại tiết ra chất độc ăn vào hại nhân, chớ dại mà thử - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Rau kinh giới kỵ ăn chung với lẩu gà

Rau kinh giới có tính cay nóng. Trong khi thịt gà lại có tính hàn. Nếu ăn chung kinh giới với thịt gà thì hai loại thực phẩm tương khắc này có thể khiến bạn chóng mặt, ù tai thậm chí run rẩy toàn thân, ngứa ngáy khó chịu. Nếu muốn cho kinh giới vào ăn lẩu, hãy kết hợp với các loại thịt, hải sản khác không phải gà.

Nhưng riêng với món lẩu gà, bạn nên ăn cùng bắp chuối, rau đắng, rau muống, bông súng, nấm tươi, ngải cứu là hợp vị nhất. Tuy nhiên, rau ngải cứu khi đã bỏ chung vào nồi lẩu gà cũng không nên cho phụ nữ có thai ăn, bởi dễ gây sảy thai.

Sai lầm khúng 5 loại rau này vào nồi lẩu, có loại tiết ra chất độc ăn vào hại nhân, chớ dại mà thử - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Cà chua, khoai lang và khoai tây với lẩu hải sản

Khi ăn lẩu người ta hay cho cà chua, khoai lang, khoai tây là những món được nhiều người cho vào lẩu để tạo màu sắc đẹp, tạo vị cho nước lẩu một cách tự nhiên, không cần đến các gia vị tổng hợp khác.

Thế nhưng, 3 loại của quả này lại là tối kỵ cho lẩu hải sản bởi khi ăn cùng nhau, bạn sẽ dễ bị khó tiêu, đau bụng và rối loạn tiêu hóa.

Sai lầm khúng 5 loại rau này vào nồi lẩu, có loại tiết ra chất độc ăn vào hại nhân, chớ dại mà thử - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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