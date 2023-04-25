Mệnh danh là "hạt trường sinh" - loại đậu này được đông đảo chuyên gia dinh dưỡng ưa chuộng vì quá bổ dưỡng so với giá tiền, lại dễ kiếm vô cùng

Chọn thực phẩm 25/04/2023 09:13

Hạt lạc rất giàu dinh dưỡng, được dùng phổ biến tại Việt Nam. Có lẽ vì quá phố biến và rẻ tiền nên nhiều người không quá coi trọng nhưng nó từng được mệnh danh là “quả trường sinh”. Nó cung cấp cho người dùng nguồn chất đạm và chất béo dồi dào cùng nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe.

Đậu phộng hay còn gọi là lạc được xếp vào loại đậu cùng với các loại thực phẩm như đậu xanh, đậu nành và đậu lăng. Cây đậu phộng có nguồn gốc từ Nam Mỹ ở Brazil hoặc Peru. Đậu phộng được biết đến như nguồn cung cấp protein, chất béo, nhiều chất dinh dưỡng khác cho cơ thể đồng thời giúp giảm nguy cơ các bệnh liên quan đến tim mạch.

Lạc là kho tàng chứa chất chống oxy hoá

Lạc còn có tên gọi khác là đậu phộng hay đậu phộng, là một loài thực vật họ Đậu, có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Cây thân thảo, lá mọc đối, kép, có hình lông chim. Hoa lạc gần giống như hoa đậu điển hình, có màu vàng điểm gân đỏ. Sau quá trình thụ phấn, quả mọc lên, hình dạng như quả đậu dài 3 – 7cm, chứa 1 – 4 hạt. Quả lạc đực giấu bên dưới mặt đất, thường được gọi là củ. Hạt lạc là một trong những loại thực phẩm giàu năng lượng do chứa nhiều lipid.

Mặc dù lạc không phải là trái cây nhưng giàu chất chống oxy hoá như trái cây. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng của Mỹ cho thấy lạc có chất chống oxy hoá hơn cả trà xanh và nho. Chất chống oxy hoá trong hạt lạc bao gồm:

+ Resveratrol

Resveratrol là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, rất phong phú trong nho và rượu vang, cũng như trong đậu phộng. Sự phong phú của resveratrol trong bơ đậu phộng tương tự nước ép nho. Nghiên cứu tại Đại học Georgia ở Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng, resveratrol có thể làm giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim.

+ Phytosterol

Trong đậu phộng và dầu đậu phộng có phytosterol, có thể làm giảm sự hấp thu cholesterol ở đường tiêu hóa.

+ Axit p-coumaric

Axit p-coumaric là chất chống oxy hóa chính trong đậu phộng và nó cũng có đặc tính chống viêm. Đậu phộng còn cho thấy khả năng cải thiện bệnh tiểu đường loại 2.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Nutrients cho thấy, những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 áp dụng chế độ ăn ít carbohydrate, đồng thời thay thế một số carbohydrate giàu tinh bột bằng đậu phộng có thể làm giảm đường huyết lúc đói và sau khi ăn.

+ Isoflavone

Đậu phộng cũng chứa isoflavone, có nhiều trong đậu nành và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Mệnh danh là 'hạt trường sinh' - loại đậu này được đông đảo chuyên gia dinh dưỡng ưa chuộng vì quá bổ dưỡng so với giá tiền, lại dễ kiếm vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe của lạc

Nhiều người cho rằng đậu phộng không có giá trị dinh dưỡng cao như các loại hạt như: Hạnh nhân, óc chó hoặc hạt điều. Tuy nhiên, đậu phộng có nhiều lợi ích sức khỏe tương tự như các loại hạt đắt tiền khác và sử dụng đậu phộng như một loại thực phẩm bổ dưỡng.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Người ta đã chú ý nhiều đến quả óc chó và hạnh nhân như những thực phẩm tốt cho tim mạch, do hàm lượng chất béo không bão hòa cao của chúng. Nhưng các nghiên cứu cho thấy rằng đậu phộng tốt cho sức khỏe tim mạch ngang với các loại hạt đắt tiền.

Đậu phộng giúp ngăn ngừa bệnh tim bằng cách giảm mức cholesterol. Chúng cũng có thể ngăn chặn sự hình thành các cục máu đông nhỏ và giảm nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ.

Mệnh danh là 'hạt trường sinh' - loại đậu này được đông đảo chuyên gia dinh dưỡng ưa chuộng vì quá bổ dưỡng so với giá tiền, lại dễ kiếm vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường trí nhớ

Trong lạc chứa vitamin B3 và niacin, mang lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, bao gồm cải thiện chức năng cho bộ não và thúc đẩy hoạt động trí nhớ.

Giảm cholesterol

Trong lạc rất nhiều chất dinh dưỡng có khả năng kiểm soát và giảm được hàm lượng cholesterol bên trong cơ thể. Ăn lạc thường xuyên có thể tăng những cholesterol tốt và giảm những cholesterol xấu, nhờ đó, mang đến sức khỏe cho cơ thể.

Mệnh danh là 'hạt trường sinh' - loại đậu này được đông đảo chuyên gia dinh dưỡng ưa chuộng vì quá bổ dưỡng so với giá tiền, lại dễ kiếm vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho người bị tiểu đường

Lượng đường trong đậu phộng rất thấp, chất béo an toàn nên đây là thực phẩm cung cấp chất đạm và chất béo tốt cho người bị đái tháo đường. Tiêu thụ đậu phộng sẽ không làm tăng lượng đường trong máu, ngược lại, đây là nguồn thực phẩm tự nhiên cung cấp lượng calo cần thiết cho những người tiểu đường phải ăn kiêng hoặc cả những người có nguy cơ cao bị tiểu đường. 

Hỗ trợ điều trị bệnh trầm cảm

Thành phần dinh dưỡng có trong lạc bao gồm acid amin tryptophan đóng vai trò quan trọng để sản xuất serotonin – một hợp chất có lợi cho não. Đồng thời, chất này giúp cải thiện tâm trạng rất tốt, hạn chế lo lắng, khó chịu, và giảm chứng trầm cảm.

Mệnh danh là 'hạt trường sinh' - loại đậu này được đông đảo chuyên gia dinh dưỡng ưa chuộng vì quá bổ dưỡng so với giá tiền, lại dễ kiếm vô cùng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ ngăn ngừa bệnh ung thư

Dầu đậu phộng không chỉ là dầu thực vật tốt cho sức khỏe tất cả mọi người. Dầu và bơ đậu phộng cũng được nghiên cứu là thực phẩm có khả năng ngăn chặn sự phát triển của một số loại tế bào ung thư. Trong đó điển hình có ung thư biểu mô tuyến. 

Tốt cho sự phát triển của thai nhi

Trong hạt lạc có chứa hàm lượng acid folic khá dồi dào. Đây là dưỡng chất vô cùng cần thiết cho sự phát triển của bào thai trong bụng mẹ. Đặc biệt là ngăn chặn dị tật ống thần kinh. Vậy nên, các mẹ bầu không bị ứng đậu phộng hoàn toàn có thể bổ sung hoạt hạt này vào thực đơn dưỡng thai của mình mỗi ngày. 

Một số tác dụng khác

Theo nhiều nghiên cứu, đậu phộng còn có nguồn chất xơ dồi dào, có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ đường tiêu hóa. Sử dụng đậu phộng hợp lý cũng là cách bổ sung dinh dưỡng ngăn ngừa sỏi mật. Các thành phần trong lạc có tác dụng tốt đối với sức khỏe trí não, chống trầm cảm, cải thiện tâm trạng rất tốt. 

Mệnh danh là 'hạt trường sinh' - loại đậu này được đông đảo chuyên gia dinh dưỡng ưa chuộng vì quá bổ dưỡng so với giá tiền, lại dễ kiếm vô cùng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

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