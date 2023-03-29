Nhân viên siêu thị tiết lộ sự thật ngành nghề, có 5 thứ tuyệt đối không nên mua đặc biệt là vào lúc giảm giá!

Theo các chuyên gia, trong siêu thị có một "danh sách đen" toàn những món kém chất lượng những bà nội trợ thiếu kinh nghiệm rất dễ bị "sập bẫy", thậm chí có món ăn nhân viên siêu thị còn không dám mua về. Tết này bạn nên tránh mua về ăn kẻo có thể gây hại cho sức khỏe của cả gia đình.

Tuy nhiên theo cảnh báo của một nhân viên siêu thị trên tờ Sohu (Trung Quốc), hải sản đông lạnh là sản phẩm đầu tiên mà mọi người không nên mua. Bởi rất khó để xác định thời điểm hải sản đông lạnh chết và liệu rằng nó có được bảo quản lạnh kịp thời ngay sau khi chết để phòng tránh ôi thiu hay không.

Hải sản đông lạnh là mặt hàng khá hút khách trong siêu thị, đặc điểm của chúng là tiện lợi và được sơ chế sẵn. Hơn nữa giá của hải sản đông lạnh bao giờ cũng rẻ hơn hải sản tươi.

Quan trọng hơn là ăn hải sản đông lạnh thường tiềm ẩn khá nhiều rủi ro về sức khỏe. Điều này đã được giáo sư Jiang Weibo (Khoa học Thực phẩm và Kỹ thuật Dinh dưỡng tại Đại học Nông nghiệp Trung Quốc) cảnh báo: Hải sản đông lạnh là một trong những thực phẩm không nên tiêu thụ. Bởi hải sản vốn là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, nếu không được cấp đông kịp thời, dinh dưỡng sẽ giảm, hương vị không còn hấp dẫn, số lượng vi khuẩn sẽ tăng theo cấp số nhân... đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người ăn. Tốt nhất bạn nên mua hải sản tươi sống.

Ảnh minh họa: Internet

2. Rau, hoa quả được sơ chế sẵn

Tiết lộ của nhân viên siêu thị được đăng tải trên tờ Aboluowang (Trung Quốc) cho biết, hầu hết các loại rau quả bị sơ chế sẵn trong siêu thị đều bị hư một phần, không thể bán được. Chẳng hạn như dứa, dưa hấu, thanh long... nếu bị mốc một phần thì sẽ được nhân viên siêu thị gọt vỏ sẵn, sau đó cắt bỏ phần thối và đem ra bán như bình thường. Những thực phẩm như vậy sẽ nhanh chóng thu hút rất nhiều vi khuẩn, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người ăn.

Ảnh minh họa: Internet

3. Hạt dẻ cười có màu trắng đặc biệt

Đặc biệt trong ngày Tết, chúng ta luôn thích những loại thực phẩm mang ý nghĩa tốt đẹp và hạt dẻ cười là một trong số đó. Tuy nhiên theo một người buôn bán đồ tạp hóa lâu năm trên trang Sohu, khi mua hạt dẻ cười không nên mua loại có màu sắc quá trắng.

Vì hạt dẻ cười tự nhiên thường có màu vàng sậm chứ không trắng xóa, nếu hạt dẻ cười có màu trắng đặc biệt thì rất có thể đã bị tẩy trắng để mẫu mã bắt mắt hơn. Do đó, không nên mua loại hạt dẻ cười này, hãy mua loại hạt dẻ cười có màu vàng sậm, to, căng mọng, tươi và còn nguyên vỏ.

Ảnh minh họa: Internet

4. Sữa giảm giá

Siêu thị luôn có những đợt giảm giá sữa hoặc mua 1 tặng 1. Tuy nhiên, đừng ham rẻ mà mua nhiều sản phẩm. Sữa được giảm giá đa phần là do chúng sắp hết hạn sử dụng.

Nếu bạn đảm bảo rằng mình có thể uống hết sữa trong thời hạn sử dụng thì có thể mua một ít, không nên mua nhiều để tích trữ.

Ảnh minh họa: Internet

5. Thịt xay sẵn

Để làm nem, bánh bao... ngày Tết, các gia đình thường đi siêu thị để mua thịt lợn, thịt bò xay sẵn. Tuy nhiên, chúng ta khó mà kiểm soát được quy trình xay thịt của siêu thị: Loại thịt được xay có còn tươi không; thịt có được rửa trước khi xay không; máy xay thịt bao lâu rồi chưa vệ sinh...

Theo tờ Consumer Reports của Mỹ, trong một gói thịt bò xay sẵn có thể chứa "hỗn hợp" thịt của nhiều con bò khác nhau, và vì vậy chúng cũng có thể chứa nhiều mầm bệnh hơn. Trong một nghiên cứu năm 2015 của họ trên 300 mẫu thịt bò xay, cuối cùng các chuyên gia đã phát hiện vô số mầm bệnh. Mọi mẫu đều cho kết quả dương tính với vi khuẩn khuẩn E. Coli, thậm chí một số mẫu còn chứa siêu vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh.