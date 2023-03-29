10 loại thực phẩm "càng ăn càng xấu", có tuổi rồi cần tránh ngay!

Chọn thực phẩm 29/03/2023 06:33

Có thể bạn chưa tin, nhưng thực phẩm cũng có ảnh hưởng lớn đến quá trình lão hóa của làn da và cơ thể chúng ta đấy.

Nội tạng động vật

Nội tạng động vật chứa hàm lượng đạm cao, vì vậy đối với người cao tuổi nếu dùng thường xuyên nội tạng động vật có thể gây ra một số bệnh lý như tăng huyết áp, gout, mỡ máu, các bệnh lý liên quan đến tim mạch...

10 loại thực phẩm 'càng ăn càng xấu', có tuổi rồi cần tránh ngay! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lượng đường cao trong máu sẽ khiến các collagen tự nhiên- thành phần quan trọng để tái tạo làn da bị phá vỡ rất nhanh. Làm ảnh hưởng đến việc duy trì độ ẩm và độ đàn hồi của da. Kéo theo đó là nếp nhăn dần xuất hiện, da khô sạm sớm hơn.

Vậy ăn bao nhiều đường là đủ? Theo Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ công bố: nữ giới chỉ nên tiêu thụ dưới 100 calo (khoảng 24 gram đường) và nam giới dưới 150 calo (khoảng 34 gram đường) trong một ngày mà thôi.

Các món ăn nướng

Cùng với sự tăng lên về độ tuổi, hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa của người cao tuổi thường bị suy giảm. Vì vậy việc lạm dụng nhiều món ăn nướng sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Đồng thời, các món nướng trực tiếp trên lửa rất dễ sinh ra các chất độc có hại cho cơ thể, thậm chí là các chất độc gây ung thư.

10 loại thực phẩm 'càng ăn càng xấu', có tuổi rồi cần tránh ngay! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm đông lạnh

Người già nên ăn kiêng các loại thực phẩm đông lạnh. Bởi thức ăn đông lạnh thường chứa rất nhiều vi khuẩn và vi sinh vật có hại cho sức khỏe, làm tăng nguy cơ dẫn đến tình trạng đau bụng, tiêu chảy cấp, ngộ độc thực phẩm...

Các loại thực phẩm chế biến sẵn

Hãy cân nhắc kĩ trước khi tiêu thụ những loại đồ ăn chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, đồ ăn đóng hộp…Bởi những món ăn này vừa chứa nhiều muối vừa chứa một số chất bảo quản không tốt, dễ gây ra tình trạng viêm trên da, thúc đẩy sự xuất hiện lão hóa da, làm vẻ ngoài của bạn nhăn nheo và xấu xí.

10 loại thực phẩm 'càng ăn càng xấu', có tuổi rồi cần tránh ngay! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Caffein

Caffein có thể gây ra các cơn lo lắng hoặc bồn chồn, tăng nhịp tim và gây khó ngủ. Đặc biệt là ở người già nguy cơ mất ngủ và mắc các bệnh lý về tim mạch tăng lên khi dùng các loại đồ uống có chứa Caffein. Ở người cao tuổi đang dùng Caffein cần ngưng sử dụng một cách từ từ, bởi ngưng dùng Caffein quá nhanh có thể gây đau đầu, buồn nôn hoặc nôn (từ từ thay thế đồ uống chứa Caffein bằng nước, trà thảo dược...).

Rượu

Rượu là chất kích thích làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, đột quỵ. Ở người cao tuổi, rượu còn làm gián đoạn giấc ngủ, tăng huyết áp, hạ đường huyết... Ngoài ra, rượu còn làm ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc điều trị. Vì vậy, rượu là chất uống cần nằm trong danh sách cần tránh ở người cao tuổi.

10 loại thực phẩm 'càng ăn càng xấu', có tuổi rồi cần tránh ngay! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các loại nước có ga

Các loại nước có ga không có lợi đối với sức khỏe của người cao tuổi. Các loại đồ uống này chứa hàm lượng dinh dưỡng thấp và chứa nhiều chất phụ gia ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

10 loại thực phẩm 'càng ăn càng xấu', có tuổi rồi cần tránh ngay! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mỳ ăn liền

Chất mỡ có trong mỳ tôm làm chậm tốc độ oxy hóa, gây ảnh hưởng xấu đến hệ nội tiết và thúc đẩy nhanh quá trình lão hóa của làn da. Ngoài ra, mỳ ăn liền cũng là nguyên nhân gây nên một số bệnh béo phì, ung thư, bệnh thận, tiểu đường, tim mạch.

Chúng ta không nên ăn quá nhiều mỳ tôm trong một thời gian dài. Khi ăn nên vứt bỏ gói gia vị vì trong đó tích nhiều dầu mỡ. Thêm rau xanh và chất đạm như thịt bò, tôm…để giảm tối đa lượng chất béo dư thừa.

10 loại thực phẩm 'càng ăn càng xấu', có tuổi rồi cần tránh ngay! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Rau sống

“Người cao tuổi kiêng ăn gì?”. Theo đó, rau sống là một trong những món ăn mà người cao tuổi cần hạn chế ăn. Đặc biệt là ở người cao tuổi bị sâu răng, răng nhạy cảm hoặc mất răng... Thay vì ăn rau sống hãy nấu canh hoặc các món súp, món hầm bằng các loại rau củ quả như bí ngô, củ cải đường, cà rốt...

10 loại thực phẩm 'càng ăn càng xấu', có tuổi rồi cần tránh ngay! - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Cùng với sự tăng lên về tuổi tác thì các chức năng của các cơ quan trong cơ thể cũng bị suy giảm. Vì vậy chế độ ăn kiêng để bảo vệ sức khỏe ở người cao tuổi là điều vô cùng quan trọng. Hi vọng những thông tin trình bày trên bài viết sẽ giúp bạn đọc có thêm thông tin về các loại thực phẩm cần tránh ở người cao tuổi.

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Từ khóa:   thực phẩm cách chọn thực phẩm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

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