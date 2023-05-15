Mách bạn 5 món nước uống 'quý như vàng' buổi tối vừa ngon vừa bổ lại còn chống lão hóa, siết eo, bụng phẳng lì sau 1 đêm

Cơ thể được tạo thành chủ yếu là nước và cần nước để liên tục giữ cho các cơ quan hoạt động và thải độc tố ra ngoài, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm cân và thậm chí là sáng da. Và thời điểm uống nước cũng góp phần không đến việc nâng cao sức khỏe. Trong đó, việc uống nước vào buổi tối cũng đem lại những lợi ích bất ngờ mà không phải ai cũng biết. Nhưng nên uống những loại nước nào vào buổi tối? Hãy cùng khám phá nhé.

Không chỉ vậy, nếu thêm chanh vào hỗn hợp cũng mang lại nhiều lợi ích. Chanh giúp lợi tiểu, xua tan độc tố thường xuyên hơn và giữ đường tiết niệu của bạn khỏe mạnh. Chanh có chứa axit citric, giúp tối đa hóa chức năng enzym và lần lượt kích thích gan và giúp giải độc.

Mật ong chứa nhiều vitamin B, C, các khoáng chất quan trọng như canxi, kẽm, kali,... chất chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn,... do đó, việc dùng mật ong đem đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe như giảm cholesterol xấu, ổn định tim mạch, điều trị một số bệnh về đường ruột và quan trọng hơn hết là giúp giảm cảm giác bồn chồn, lo âu, giúp ngủ ngon.

Mật ong chứa nhiều vitamin B, C, các khoáng chất quan trọng như canxi, kẽm, kali,... chất chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn - Ảnh: Internet

Để hấp thụ được những công dụng tuyệt vời nêu trên của mật ong, rất đơn giản, mỗi tối trước khi ngủ bạn chỉ cần dành ra vài phút pha chế loại nước này như sau, cho 2 muỗng mật ong vào ly sau đó cho nước ấm vào ly, khuấy đều và thưởng thức, vậy là xong.

Trà nhụy hoa nghệ tây

Nếu bạn đang tìm một giải pháp điều trị mất ngủ có sẵn từ thiên nhiên, thì đừng bỏ qua nước nhụy hoa nghệ tây. Thức uống này có chứa một nguồn dồi dào chất chống oxy hóa mạnh như crocin, safranal và picrocrocin, có tác dụng tốt trong việc điều trị các vấn đề sức khỏe như mất ngủ.

Ngoài ra, có một số bằng chứng cho thấy nhụy hoa nghệ tây có thể giúp thúc đẩy giảm cân và hạn chế cảm giác thèm ăn. Một nghiên cứu trong Tạp chí Nghiên cứu Tim mạch và Lồng ngực phát hiện ra rằng dùng chiết xuất nghệ tây đã giúp những người bị bệnh mạch vành giảm chỉ số khối cơ thể (BMI), giảm tổng khối lượng chất béo và vòng eo.

Trà nhụy hoa nghệ tây còn giúp cải thiện giấc ngủ, giảm lượng chất béo - Ảnh: Internet

Nhụy hoa nghệ tây và các hợp chất của nó đã được chứng minh trong một nghiên cứu là có thể tiêu diệt một cách có chọn lọc và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Đồng thời vẫn giữ cho các tế bào khác khỏe mạnh không bị tổn thương

Nghiên cứu cho thấy những người uống nước nhụy hoa nghệ tây mỗi ngày cũng giảm cảm giác thèm ăn so với những người trong nhóm dùng giả dược.

Nước ép nha đam

Uống nước ép nha đam trước khi đi ngủ có thể giúp bạn giảm mỡ thừa một cách tự nhiên. Theo cuốn sách Thực phẩm chữa bệnh của Nhà xuất bản DK: Nước ép lô hội giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Nó có thể hữu ích trong trường hợp hội chứng ruột kích thích, và là một loại thuốc nhuận tràng được cho là giúp trục xuất ký sinh trùng khỏi đường tiêu hóa. Do đó nó có tác dụng giảm cân lành mạnh.

Nước ép nha đam cũng đem lại cảm giác thư giãn cho cơ thể, do đó nó giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

Uống nước ép nha đam giúp tăng hàm lượng nước trong ruột của cơ thể đồng thời cải thiện một số tình trạng y tế liên quan đến ruột - Ảnh: Internet

Uống nước ép nha đam giúp tăng hàm lượng nước trong ruột của cơ thể đồng thời cải thiện một số tình trạng y tế liên quan đến ruột. Nghiên cứu áp dụng việc bổ sung nước cho cơ thể liên quan đến tình trạng táo bón đã chỉ ra mối quan hệ giữa việc tăng hàm lượng nước trong ruột đồng thời kích thích nhu động ruột, giúp bạn đi phân được bình thường.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc tuy có vị hơi đắng nhưng lại có tính mát, giúp thanh nhiệt, tiêu độc và trị mất ngủ rất tốt, do đó, một ly trà hoa cúc ấm pha thêm một ít mật ong sẽ có rất nhiều tác động tốt đến thần kinh của bạn, giúp bạn dễ ngủ và ngủ sâu hơn.

Ngoài ra, trong trà hoa cúc còn chứa rất cao các chất chống oxy hóa, vì vậy nó cũng có tác dụng làm đẹp da, ngăn ngừa nguy cơ mọc mụn nhọt, viêm da.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dùng trà hoa cúc, nếu bạn đang mang thai, hoặc cơ thể bị dị ứng với trà hoa cúc thì không nên - Ảnh: Internet

Những nghiên cứu gần đây về hoạt chất Flavones – chất chống oxy hóa trong hoa cúc có tác dụng làm giảm huyết áp, giảm hình thành Cholesterol. Qua đó giảm nguy cơ về các bệnh lý tim mạch, bệnh mỡ máu, rất hiệu quả trong điều trị cơn đau thắt ngực.

Sữa nghệ

Trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng, bạn nên uống một cốc sữa nghệ vì chúng có thể đem về vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

Nghệ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và làm dịu tiêu hóa, từ đó hỗ trợ giảm cân. Đặc tính chống oxy hóa của nó có thể loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể và giữ cho quá trình tiêu hóa diễn ra suôn sẻ trong khi chúng ta ngủ. Mặt khác, sữa cung cấp năng lượng cho cơ thể với canxi và protein giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Thức uống này vừa thơm ngon lại cực kỳ có lợi cho sức khỏe.

Nghệ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và làm dịu tiêu hóa, từ đó hỗ trợ giảm cân - Ảnh: Internet

Các thành phần trong sữa nghệ có đặc tính kháng viêm mạnh. Những quá trình viêm mãn tính đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành các bệnh lý mãn tính như ung thư, hội chứng chuyển hóa, Alzheimer và tim mach. Vì vậy, chế độ ăn giàu các chất kháng viêm có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý mãn tính này.



