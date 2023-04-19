6 loại nước giải rượu cực tốt, nhanh tỉnh táo lại còn dễ thực hiện tại nhà bạn nên thử

Sau khi say xỉn uống một cốc nước pha với ít mật ong sẽ có thể làm giảm triệu chứng đau đầu khi thức dậy. Theo các nhà nghiên cứu tại Mỹ, trong mật ong chứa một loại đường fructoza đặc biệt, có khả năng giúp thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy rượu, đồng thời làm giảm triệu chứng đau đầu do bia rượu gây ra. Không những vậy, mật ong còn được chứng minh có tác dụng làm dịu thần kinh, khiến con người có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ và hôm sau tỉnh dậy sẽ không bị gặp phải triệu chứng đau đầu.

Nước dừa giúp bù đắp lượng nước cho cơ thể vì chúng chứa nhiều các chất điện phân quan trọng như kali và natri.

Loại nước uống có vị ngọt ngào này lại rất mát. Uống một ly nước dừa tươi vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau một đêm mệt mỏi vì đã quá chén.

Nước gừng

Vị gừng nóng có tác dụng chống say rượu và giã rượu rất hiệu quả, vì gừng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Có thể cho thêm vào nước gừng nóng một thìa nhỏ mật ong để có thể hấp thụ nhanh và giúp giã rượu.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép cà chua

Trong thành phần của nước ép cà chua có chứa rất nhiều đường fructoza. Chính là vậy, nước ép cà chua cũng là một trong những loại thức uống hữu hiệu trong việc thúc đẩy quá trình phân hủy và hấp thụ rượu. Mỗi lần, bạn chỉ cần uống hơn 300ml nước ép có thể nhanh chóng khiến cơn chóng mặt biến mất. Theo các chuyên gia, uống nước ép cà chua có tác dụng giải rượu tốt hơn so với ăn cà chua sống. Đặc biệt, nếu như bạn thêm một chút muối vào nước ép này, nó sẽ có thể giúp ổn định tâm trạng người say hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép mía

Tính lạnh, vị ngọt mát tự nhiên của mía có công dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, dễ hấp thụ và giải rượu. Ngoài ra, mía còn cung cấp lượng đường và nước cho cơ thể do uống nhiều bia rượu.

Tuy nhiên, khi say rượu mọi người nên dùng mía ép tươi chứ không nên dùng đường chế từ mía đã tinh luyện.

Nước ép bưởi

Trong quả bưởi chứa nhiều chất xơ, hàm lượng vitamin C phong phú, vitamin B2, viatamin P và các nguyên tố vi lượng như canxi, kali, sắt… nên rất hữu hiệu trong việc giã rượu và thải độc, giúp nhanh chóng tỉnh táo, chống nôn hiệu quả.