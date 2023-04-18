7 loại thực phẩm ngăn chặn và phòng ngừa cơn đau nửa đầu hiệu quả hơn cả thuốc

Những loại rau này giải quyết được rất nhiều vấn đề về sức khỏe . Nó chứa nhiều vitamin B2, B6, omega-3 giúp giảm chứng đau nửa đầu . Trong đó, vitamin B2 (còn gọi là riboflavin) có tác dụng trong việc giảm tần số, cường độ và thời gian đau đầu.

Các loại rau lá xanh đậm phổ biến mà bạn dễ tìm thấy tại chợ và siêu thị là rau chân vịt, rau dền, rau diếp, cải xoăn...

Do chứa nhiều axit béo Omega-3 và Vitamin B-2 nên cá hồi ngăn ngừa tiểu cầu bị kết vón – nguyên nhân dẫn đến chứng đau đầu thường xuyên. Thực phẩm này cũng làm giảm viêm và giúp bạn chống lại chứng đau nửa đầu nói chung.

Cà rốt

Cà rốt có nhiều magiê và beta-carotene. Do chứa hai chất dinh dưỡng thiết yếu, cà rốt được coi là một trong những loại thực phẩm tốt nhất để chống lại các triệu chứng đau nửa đầu. Cà rốt ăn sống hoặc uống dạng nước ép thường xuyên giúp chống lại các triệu chứng đau nửa đầu hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Trứng giàu vitamin B2 tốt cho người mắc chứng đau nửa đầu. Khoa học đã chứng minh, sửa dụng liều vitamin B2 200 hoặc 400mg/ngày có tác dụng giảm cường độ, thời gian và tần suất đau đầu. Hai quả trứng to có thể cung cấp 24% giá trị vitamin B2 mà cơ thể cần mỗi ngày.

Nước chanh

Do chứa nhiều vitamin C nên nước chanh được biết đến với nhiều lợi ích sức khỏe và chống đau nửa đầu là một trong số các lợi ích đó. Bất cứ khi nào bạn bị đau đầu, hãy pha một ít nước chanh vào một cốc nước, thêm 2 muỗng cà phê muối và uống hỗn hợp này. Bạn sẽ cảm thấy hiệu quả giảm đau đầu ngay sau đó.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt lanh

Hạt lanh là một thực phẩm khác mà bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn uống hằng ngày để giảm viêm gây ra do chứng đau nửa đầu. Hạt lanh có nhiều a xít béo omega-3 giúp chống lại chứng viêm và giảm đau liên quan đến chứng đau nửa đầu.

Gừng

Gừng được biết đến với tính chống viêm, chống lại các triệu chứng buồn nôn và chứng đau nửa đầu hiệu quả. Bất cứ khi nào bị đau đầu, hãy uống một tách trà gừng giúp giảm các triệu chứng.