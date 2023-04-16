Cây đinh lăng là một trong những vị thuốc quý được dùng phổ biến trong y học cổ truyền với nhiều công dụng chữa bệnh khác nhau. Và một trong các công dụng hiệu quả đó là khả năng hoạt huyết dưỡng não, phục hồi chức năng tiền đình. Theo nhiều nghiên cứu, dưới tác dụng của đinh lăng, vỏ não sẽ được kích hoạt, tăng tính đồng bộ và thúc đẩy hoạt động hệ thần kinh, duy trì khả năng tiếp nhận và tích hợp nhiều thông tin. Vì vậy, người bị rối loạn tiền đình thường xuyên ăn canh sườn non nấu lá đinh lăng sẽ giúp bổ máu, tăng cường tuần hoàn máu lên não, cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung, chống mệt mỏi, suy nhược cơ thể, kiểm soát căng thẳng thần kinh, giảm cơn chóng mặt, đau đầu… hiệu quả.

Theo Đông y, long nhãn có tính ôn, vị ngọt có tác dụng an thần, làm giảm stress, ích tâm kiện tỳ, bồi bổ khí huyết. Long nhãn đặc biệt tốt với những người kém ngủ, ít ngủ, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, rối loạn tiền đình. Hạt sen thì có tác dụng dưỡng tâm, an thần, bổ tỳ, là thực phẩm đặc biệt tốt với người thần kinh bị suy nhược, rối loạn tiền đình.

Món chè nhãn hạt sen không những mát lành, thơm ngon còn cực kỳ tốt cho sức khỏe.

Bạch Quả

Qua thực nghiệm cho thấy cao bạch quả có tác dụng bảo vệ chuột cống trắng chống lại bệnh thiếu máu cục bộ não. Tiêm truyền tĩnh mạch cao bạch quả giúp ngăn cản sự phát triển nhồi máu não (khi tiêm mảnh vỡ cục đông máu của nó vào động mạch cảnh gốc). Ngoài ra còn có tác dụng tốt trên nhồi máu não cấp tính hoặc thiếu máu cục bộ não do nghẽn mạch.

Ở người, cao bạch quả làm tăng lưu lượng máu não toàn bộ, cục bộ và vi tuần hoàn, bảo vệ đối với tình trạng giảm oxy trong không khí thở vào, cải thiện lưu biến máu, ức chế kết tập tiểu cầu, cải thiện chuyển hóa ở mô và giảm độ thấm mao mạch.

Với cao khô, ngày dùng 120-240mg, chia 2-3 lần; 40mg cao tương đương 1,4-2,7g lá. Cao lỏng (1:1), mỗi lần 0,5ml, ngày dùng 3 lần.

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Canh mộc nhĩ thịt xay

Mộc nhĩ là thực phẩm chứa nhiều nguyên tố vi lượng như magie, kali, natri, vitamin B, nhất là hàm lượng sắt trong mộc nhĩ cao gấp 30-70 lần so với thịt. Sử dụng mộc nhĩ sẽ có tác dụng cải thiện tình trạng rối loạn tiền đình hiệu quả.

Óc heo trộn trứng gà

Trứng gà giàu dinh dưỡng, omega-3, các tác dụng ỗ trợ tim mạch bơm máu hiệu quả, vận chuyển máu tới não bộ. Nhờ đó làm giảm các cơn đau đầu, làm giảm triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình. Khi kết hợp với óc heo thì càng làm tăng thêm khả năng chữa các bệnh về não, thần kinh.