Ăn quả hồng giòn thường xuyên liệu bạn có biết lợi ích sức khỏe mà loại quả này mang lại chưa?

Với thành phần chứa axit tannic và gallic cùng với những flavonoid và chất chống oxy hóa khác, việc ăn hồng còn có thể giúp giảm huyết áp cao, viêm nhiễm và cholesterol tăng cao. Không những vậy, quả hồng còn rất giàu chất chống oxy hóa carotenoid như beta-carotene - một loại sắc tố có trong trái cây và rau quả. Theo các chuyên gia, một chế độ ăn giàu beta-carotene sẽ có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, việc bổ sung thêm hồng vào bữa ăn hàng ngày có thể giúp giảm rối loạn tiêu hóa, trị táo bón, kháng viêm,… hiệu quả.

Hồng giòn chứa nhiều loại dinh dưỡng có giá trị như beta-carotene, lutein, lycopene và cryptoxanthin. Các chất dinh dưỡng này hoạt động giống chất chống oxy hóa trong cơ thể,giúp giảm stress oxy hóa và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm như bệnh Alzheimer, mệt mỏi, suy giảm thị lực, nếp nhăn, yếu cơ và một số tình trạng khác.

Giải rượu và chống say rượu

Tannin trong quả hồng có khả năng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, nhờ đó có thể giúp giải rượu hiệu quả. Chưa kể, Vitamin C có trong thực phẩm này còn có thể bảo vệ gan, giúp gan làm việc hiệu quả hơn. Khi uống rượu, bạn chỉ cần ăn 2 quả hồng là hôm sau sẽ không bị đau đầu.

Cải thiện thị lực

Trong hồng có chứa rất nhiều vitamin A và những chất chống oxy hóa carotenoid khác như lutein và zeaxanthin có khả năng giúp tăng cường chức năng dây thần kinh thị giác và bảo vệ đôi mắt không bị đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Đồng thời, việc ăn hồng thường xuyên còn có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt như tăng nhãn áp, quáng gà và những bệnh AMD khác.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe mắt

Hồng giòn giàu vitamin A cần thiết để duy trì sức khỏe mắt. Một quả hồng cung cấp 55% nhu cầu vitamin A hàng ngày. Thiếu vitamin A có thể dẫn đến quáng gà, khô mắt và các bệnh mạn tính khác của mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Đây là một trong những thực phẩm giàu chất xơ, giúp quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra dễ dàng và thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, hồng giòn còn có khả năng chữa rối loạn tiêu hóa nhờ chất keo pectin có trong thịt quả hồng.