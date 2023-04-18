Không muốn thức trắng cả đêm thì đừng ăn 7 loại thực phẩm trước khi đi ngủ

Bông cải xanh có lượng chất xơ hòa tan cao nên chúng mất rất nhiều thời gian để di chuyển qua hệ thống tiêu hóa. Ăn nhiều loại ra này gần thời gian đi ngủ khiến hệ tiêu hóa vẫn phải hoạt động trong lúc bạn đang cố gắng để ngủ, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Thực phẩm giàu chất béo, bao gồm đồ chiên giòn, thịt có nhiều chất béo sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Ăn những thực phẩm này vào ban đêm có thể góp phần gây ra trào ngược axit và các vấn đề tiêu hóa khác, dẫn đến giảm chất lượng giấc ngủ.

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Soda

Uống nhiều nước soda đồng nghĩa với việc làm tăng lượng caffein trong máu, gây nên tình trạng mệt mỏi, đi tiểu nhiều, tim đập nhanh và làm mất ngủ. Bên cạnh đó, soda còn chứa nhiều axit, khi uống vào buổi tối sẽ làm tổn hại đến dạ dày và thực quản. Chính vì vậy, trước khi đi ngủ, bạn tuyệt đối không nên sử dụng nước soda để có giấc ngủ ngon, sâu hơn.

Bánh ngọt

Thực phẩm giàu chất béo và đường, chẳng hạn như bánh quy và bánh ngọt, có thể làm gián đoạn giấc ngủ, đặc biệt là ăn trước khi đi ngủ. Hàm lượng chất béo bão hòa cao trong những món này có thể góp phần gây ra trào ngược axit dạ dày kích thích thực quản.

Ngoài ra, hàm lượng đường cao có thể làm tăng lượng đường trong máu, dẫn đến tăng insulin và một chuỗi các sự kiện dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém và mất ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có cồn

Một số người cảm thấy uống rượu, bia khiến bản thân rơi vào trạng thái buồn ngủ. Nhưng thực chất nó lại làm bạn khó chìm vào giấc ngủ hơn. Chuyên gia giải thích rằng, chúng khiến cơ thể khó bước vào giai đoạn ngủ sâu. Do đó, bạn có thể ngủ ngáy khò khò khi say rượu nhưng lại cảm thấy mệt mỏi vào ngày hôm sau.

Sôcôla

Trong các sản phẩm sôcôla có chứa caffeine, có thể là vấn đề đối với những người không thường xuyên sử dụng nó. Sôcôla cũng có một hợp chất gọi là theobromine, một chất kích thích làm tăng nhịp tim khiến bạn khó đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu bạn chưa sẵn sàng từ bỏ món tráng miệng yêu thích này thì có thể thử một miếng sôcôla trắng thay cho các loại sôcôla khác.

Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh, đồ đóng hộp thường chứa nhiều natri, chất béo bão hòa và đường bổ sung. Giống như các loại thực phẩm khác được đề cập ở trên, những loại thực phẩm này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và giấc ngủ nếu tiêu thụ quá mức.