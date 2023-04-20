Nên bảo quản khoai tây ở nơi khô ráo, thoáng mát. Bạn có thể giữ khô bằng cách gói trong giấy hoặc cho vào túi nhựa có đục lỗ. Khi để trong tủ lạnh, tinh bột trong khoai tây sẽ biến thành đường. Cuối cùng, ảnh hưởng đến chất lượng và làm mất màu sắc ban đầu, khi nấu chỉ có vị ngọt quá nồng.

Khi bánh mì nguội để trong tủ lạnh, sẽ làm mất độ tươi khá nhanh và bánh dễ bị mốc. Về cơ bản, carbohydrate trong bánh mì kết tinh nhanh chóng ở nhiệt độ dưới nhiệt độ phòng. Điều này làm cho bánh mì cứng và cuối cùng mất đi độ tươi, dễ hỏng.

Ảnh minh họa: Internet

3. Chuối

Bạn có thể làm chậm tốc độ chín của chuối trong vài ngày bằng cách đặt chuối trong tủ lạnh. Tuy nhiên, nếu chuối còn xanh và cứng thì không thể chín trong tủ lạnh. Ngay cả khi lấy ra khỏi tủ lạnh, tốc độ chín vẫn như nhau, chỉ có vỏ chuối chuyển sang màu đen.

Theo các chuyên gia, vì chuối là loại trái cây nhiệt đới nên chúng không có cơ chế bảo vệ tự nhiên để chống lại nhiệt độ lạnh. Vì vậy, ở nhiệt độ làm lạnh, thành tế bào chuối bị phá hủy, mất đi men tiêu hóa của quả, vỏ chuối chuyển dần sang màu đen.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tỏi

Nếu bạn bảo quản tỏi trong tủ lạnh hoặc trong túi nhựa, tỏi có thể bị mốc. Cách bảo quản tỏi tốt nhất là bảo quản ở nhiệt độ phòng, nơi khô ráo, thoáng mát, thoáng gió, tốt nhất là hơi tối. Điều này là do ánh sáng từ bóng đèn có thể khiến tỏi mọc mầm.

Ảnh minh họa: Internet

5. Hành tây

Bảo quản hành tây đúng cách là bảo quản ở nơi mát, thông thoáng, không bóc vỏ. Theo các chuyên gia, thời điểm tốt nhất để làm lạnh hành tây là khi chúng được bóc vỏ và thái lát.

Bạn cũng có thể cho vào tủ lạnh nếu muốn hành tây có vị ngọt hơn hoặc thời hạn sử dụng lâu hơn đối với các loại có độ ẩm cao hơn. Tuy nhiên, tại thời điểm này, độ ẩm nên được giữ ở mức thấp. Hành tây thái lát có thể bảo quản trong hộp đậy kín tối đa 7 ngày.