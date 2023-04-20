5 thực phẩm ‘thần dược’, cứ bổ sung vào thực đơn ăn uống, vừa giúp bổ não vừa hỗ trợ giảm đau, loại thứ 2 không phải ai cũng biết

Tờ Huffington Post của Mỹ đã giới thiệu những loại thực phẩm phổ biến có khả năng giúp giảm đau đầu. Dựa trên các kết quả nghiên cứu khác nhau, bạn sẽ tìm ra loại thực phẩm nào có tác dụng chữa đau đầu phù hợp với bản thân.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 30-50% trường hợp đau nửa đầu là do thiếu magie. Magie có tác dụng ức chế sự co thắt của mạch máu, Được biết, khi các mạch máu trong não bị co thắt hoặc giãn nở quá mức sẽ khiến quá trình lưu thông máu bị suy giảm và gây ra những cơn đau đầu.

Ảnh minh họa: Internet

2. Các loại cá lưng xanh

Axit béo không no omega-3 có nhiều trong các loại cá lưng xanh như cá hồi, cá thu, cá ngừ, có tác dụng phòng ngừa đau đầu hiệu quả. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tác dụng chống viêm của omega-3 làm giảm cơn đau đầu kinh niên. Đặc biệt, axit béo không no omega-3 được cho là hiệu quả hơn khi tiêu thụ cùng với axit béo không no omega-6 vốn có nhiều trong dầu thực vật như dầu đậu nành, dầu ngô.

Ảnh minh họa: Internet

3. Dưa hấu

Mất nước cũng là một trong những nguyên nhân gây đau đầu. Để cải thiện triệu chứng mất nước, cung cấp nước và khoáng chất hiệu quả, dưa hấu có thể là lựa chọn thay thế tốt.

Ảnh minh họa: Internet

4. Một lượng nhỏ caffein

Miễn là bạn không dùng quá liều, caffein có thể giúp giảm đau đầu. Đau đầu cũng xảy ra khi các mạch máu giãn ra và lượng máu dồn lên não một lúc rất nhiều, cafein có tác dụng làm co mạch máu. Ngoài ra, nhiều loại thuốc đau đầu có chứa một lượng nhỏ caffein. Caffeine giúp cơ thể hấp thụ thuốc nhanh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

5. Trà truyền thống: trà hoa cúc

Trà hoa cúc có tác dụng hiệu quả đối với các triệu chứng khó chịu của não bộ như đau đầu, chóng mặt. Ngoài ra, trà quế còn kích thích hoạt động của hệ thần kinh trung ương và làm dịu cơn đau.