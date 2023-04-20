5 siêu thực phẩm màu trắng được ví như 'thuốc đại bổ' không phải ai cũng biết

Trong tỏi có chứa nhiều các chất chống oxy hoá nên giúp phòng ngừa bệnh cảm lạnh và cảm cúm thông thường. Ngoài ra, tỏi còn chứa một hàm lượng hợp chất lưu huỳnh allicin tương đối cao nên giúp cải thiện hệ thống miễn dịch làm việc tốt hơn. Không những thế, loại thực phẩm màu trắng này còn giúp cân bằng huyết áp về mức ổn định, ngăn ngừa nguy cơ mất trí nhớ, hỗ trợ sự phát triển của xương và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Bạn sẽ rất bất ngờ khi biết loại thực phẩm chúng ta thường hay bỏ qua trong bữa ăn hàng ngày lại chứa nhiều dinh dưỡng tốt đến như vậy. Điển hình là củ cải rất giàu canxi, phốt pho, kali, natri và mangan. Thêm nữa, củ cải còn chứa nhiều chất xơ và ít calories nên sẽ không gây tăng cân dù bạn có lỡ ăn quá nhiều.

Ngân nhĩ (mộc nhĩ trắng)

Ăn nhiều ngân nhĩ giúp nâng cao sức đề kháng, đồng thời có thể giúp chống lại các khối u ác tính. Tất nhiên nó còn có vai trò rõ ràng hơn trong việc bảo vệ phổi và trì hoãn sự lão hóa của cơ thể.

Sử dụng ngân nhĩ với hạt sen không chỉ thanh nhiệt mà còn bổ tỳ vị. Các món ăn làm từ ngân nhĩ thường được chế biến là súp ngân nhĩ với đường phèn có tác dụng bồi bổ cơ thể, trị các bệnh phổi thể âm hư có ho khan, ho ra máu.

Nấu chè bách hợp, ngân nhĩ kỷ tử giúp nhuận phế, chỉ khái tốt cho bệnh đường hô hấp trên; súp ngân nhĩ, đại táo dùng cho người bị bệnh phổi và bệnh đường tiêu hóa có sốt, ho khan, ăn không ngon miệng, mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Hành tây

Trong thành phần dinh dưỡng của hành tây có chứa nhiều hoá chất chống viêm tên là quercetin nên giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư cao, đồng thời còn cải thiện tình trạng viêm khớp, nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và thúc đẩy cơ thể bạn có một hệ thống miễn dịch tốt hơn. Do đó, bạn nên đưa loại thực phẩm này vào trong bữa cơm hàng ngày như kết hợp cùng món salad hay xào cùng thịt bò để thu được lợi ích sức khoẻ tối đa.

Đậu trắng

Đậu trắng hay các loại đậu đều chứa một nguồn protein dồi dào nên thường được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Đậu trắng giúp cung cấp vitamin B, sắt, kali và kèm theo một ít canxi nên không những tốt cho sức khoẻ mà còn giúp giảm cholesterol trong cơ thể tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Củ mài

Củ mài là một trong những thực phẩm phổ biến, không chỉ dùng để làm các món ăn ngon, mà còn là vị thuốc vô cùng tốt.

Dinh dưỡng hiện đại cho rằng khoai mỡ chứa nhiều protein và carbohydrate, đồng thời cũng giàu kali, magiê và các nguyên tố khoáng chất khác, có chức năng bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, tạo ra interferon giúp chống lại vi khuẩn và tăng cường khả năng miễn dịch.

Đồng thời, các chất dinh dưỡng trong củ mài cũng giúp cải thiện lưu lượng máu mạch vành và vi tuần hoàn, có thể điều trị viêm phế quản mãn tính, bệnh tim mạch vành, đau thắt ngực,…