Cà chua giàu vitamin B6 và folate, những chất này cần thiết để chuyển hóa homocysteine. Hàm lượng homocysteine tồn tại trong cơ thể sẽ dẫn đến sự khởi đầu của đột quỵ và các cơn đau tim. Bên cạnh đó, cà chua cũng giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm cân và giữ cho trái tim khỏe mạnh.

Dưa hấu giàu vitamin A, C, B5 và các khoáng chất như kali, lycopene. Đặc biệt, vitamin C và lycopene có trong dưa hấu là chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương bởi gốc tự do có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Hàm lượng lycopene trong quả dưa hấu còn có tác dụng làm giảm huyết áp và giảm mức cholesterol xấu, giúp trái tim khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Lựu



Loại trái cây được xem là biểu tượng của sự sinh sản ở những vùng đất quê hương của lựu (khu vực từ Iran đến Himalaya) mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy, lựu có thể giúp hạn chế sự hình thành những mảng bám trong các động mạch và làm hạ huyết áp. Nước ép từ lựu có công dụng kiểm soát bệnh ung thư tuyến tiền liệt, tiểu đường, viêm khớp và những khác thường trong việc cương cứng cơ quan sinh dục nam. Các chuyên gia tin rằng, những lợi ích của lựu bắt nguồn từ những chất polyphenol mạnh mẽ là anthocyanin (có trong những thực phẩm màu xanh, tím và đỏ đậm) và tannin (có nhiều trong trà và rượu).

Táo đỏ

Táo đỏ giàu chất xơ, giúp kiểm soát cân nặng và cholesterol hiệu quả. Bên cạnh đó, quả táo đỏ còn còn rất tốt cho máu, góp phần thúc đẩy sản xuất tế bào hồng cầu, giúp máu lưu thông tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ không chỉ làm giảm huyết áp mà còn là thực phẩm hỗ trợ giảm cân an toàn. Khi huyết áp và cân nặng được kiểm soát, sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, ớt chuông còn tốt cho quá trình lưu thông máu, ngăn ngừa tích tụ máu ở thành động mạch, giảm đột quỵ, đau tim.