Người bị đau dạ dày tuyệt đối đừng nên bỏ qua 5 loại thực phẩm: giảm nguy cơ viêm loét dạ dày, ổn định hệ tiêu hóa

Chọn thực phẩm 02/05/2023 16:26

Những loại thực phẩm phổ biến và quen thuộc dưới đây có thể nhiều người vẫn chưa biết là chúng có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa và điều trị các bệnh dạ dày được hiệu quả.

Rau chân vịt

Rau chân vịt ( rau bó xôi) được xếp vào hàng siêu thực phẩm bởi những lợi ích tuyệt vời mà loại rau này mang lại.

Rau chân vịt chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C, folic, sắt và canxi… rất tốt với bệnh trào ngược. Ngoài ra, loại rau này còn giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm nguy cơ viêm loét dạ dày và giúp cải thiện chức năng hệ thống tiêu hóa.

Ngoài ra, rau chân vịt còn có tác dụng giúp cải thiện sức khỏe của mắt, giảm stress oxy hóa, điều hòa huyết áp và hỗ trợ phòng chống các bệnh nan y.

Người bị đau dạ dày tuyệt đối đừng nên bỏ qua 5 loại thực phẩm: giảm nguy cơ viêm loét dạ dày, ổn định hệ tiêu hóa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh là một trong những loại rau có nhiều vitamin C. Nó có thể tăng cường khả năng miễn dịch, duy trì tính toàn vẹn của màng tế bào và các mô niêm mạc đường hô hấp, ngoài ra còn có thể làm trắng da.

Súp lơ xanh chứa nhiều sulforaphane hơn súp lơ trắng. Sulforaphane có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori và giúp ngăn ngừa ung thư dạ dày.

Súp lơ xanh sau khi hấp hoặc luộc có chứa carotene, vitamin A và C, kali, axit folic, magiê, axit pantothenic, sắt và photpho. Những chất này có  tác dụng giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, ung thư trực tràng, ung thư dạ dày, bệnh tim và đột quỵ, còn có hiệu quả diệt khuẩn và phòng chống viêm nhiễm rất tốt.

Người bị đau dạ dày tuyệt đối đừng nên bỏ qua 5 loại thực phẩm: giảm nguy cơ viêm loét dạ dày, ổn định hệ tiêu hóa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đậu xanh

Khi bị đau dạ dày, nếu đang thực hiện chế độ ăn kiêng hoặc các triệu chứng như tiêu chảy, rau sống có thể khó tiêu hóa. Nhưng các loại rau luộc đơn thuần, đặc biệt là những loại như đậu xanh sẽ cung cấp một lượng chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần để hoạt động tốt.

Nước táo là một sự hỗ trợ tuyệt vời để giúp giảm đau dạ dày. Nó dễ tiêu hóa nhưng vẫn cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như pectin (một loại chất xơ) và kali, một khoáng chất có chức năng như một chất điện giải giúp giữ cân bằng lượng chất lỏng.

Rau thì là

Thì là là một loại rau rất phổ biến nhưng ít người biết nó có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh dạ dày. Do đó, loại rau này thường bị bỏ qua khi nhắc đến trào ngược dạ dày nên ăn rau gì.

Rau thì là giàu chất xơ, vitamin C, vitamin A, đặc biệt là chất chống oxy hóa flavonoid giúp giảm viêm, xoa dịu cơn co thắt trong dạ dày, bảo vệ hệ thống tiêu hóa khỏi tác nhân gây bệnh

Bên cạnh đó, loại rau này còn có tác dụng chữa rối loạn kinh nguyệt, cảm lạnh, viêm đường hô hấp, giảm đau, sưng khớp.

Người bị đau dạ dày tuyệt đối đừng nên bỏ qua 5 loại thực phẩm: giảm nguy cơ viêm loét dạ dày, ổn định hệ tiêu hóa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Chuối rất tốt vì chúng dễ tiêu hóa và được coi là không gây kích ứng cho dạ dày và đường tiêu hóa trên. Trái cây giàu chất xơ không chỉ giữ cho hệ thống hoạt động đều đặn và hỗ trợ phục hồi sau tiêu chảy, mà vitamin B6 còn làm giảm đầy hơi do giữ nước và magiê giúp thư giãn cơ bắp.

Mùa hè ăn mồng tơi vừa ngon lại giúp tán nhiệt giải độc, nhưng có 6 nhóm người tuyệt đối không được đụng đến loại rau này

Mùa hè ăn mồng tơi vừa ngon lại giúp tán nhiệt giải độc, nhưng có 6 nhóm người tuyệt đối không được đụng đến loại rau này

Mồng tơi là loại rau rất phổ biến mùa hè và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên không phải ai cũng thích hợp để ăn loại rau này.

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