Những kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn và to

Việc lựa chọn được kiểu tóc thời trang và phù hợp với khuôn mặt sẽ giúp chị em trở nên xinh đẹp và tự tin hơn. Tuy nhiên, chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn và to luôn là vấn đề khiến nhiều chị em đau đầu. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu kiểu tóc dành riêng cho khuôn mặt tròn và to.

Đây chắc chắn là kiểu tóc “quốc dân” phù hợp với nhiều khuôn mặt, kể cả mặt to tròn. Tóc ngắn để tự nhiên rồi uốn cụp một chút ở đuôi sẽ tạo cảm giác khuôn mặt thon gọn hơn. Bạn có thể thử để thay đổi diện mạo xinh xắn hơn nhiều.

Tóc ngắn uốn xoăn

Tóc ngắn uốn xoăn sóng nước rồi làm phồng ở phần chân tóc sẽ giúp gương mặt to tròn trông thon gọn hơn. Đây là kiểu tóc rất hợp với những bạn tuổi teen và trẻ trung. Kiểu tóc này ôm sát và khuôn mặt nên bạn sẽ khó thấy những nhược điểm do gương mặt to tròn.

Tóc ngắn uốn xoăn rất trẻ trung, năng động và Tây - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc hợp với khuôn mặt tròn béo

Tóc dài uốn đuôi Hàn Quốc

Độ dài của kiểu tóc này là bí quyết giúp khuôn mặt của chị em trở nên thon gọn hơn. Kèm theo đó là một màu tóc sáng sẽ giúp bạn trở thành cô gái hiện đại, năng động và trẻ trung.

Tóc dài uốn đuôi trông kiêu sa nhưng vẫn rất dịu dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tóc tém ngang cằm

Tóc được cắt ngang cằm và ôm sát vào khuôn mặt sẽ giúp che đi khuyết điểm mặt to một cách rất hiệu quả. Đối với kiểu tóc này bạn nên kết hợp mốt chút mái xéo sẽ giúp bạn trông cá tính hơn.

Tóc uốn ngang vai kết hợp với mái thưa

Nếu bạn sở hữu một chiếc trán cao, đừng quá lo lắng! Bạn chỉ cần cắt tóc ngắn ngang vai và uốn cụp một chút kèm theo mái lưa thưa thì mọi nhược điểm khuôn mặt sẽ biến mất. Đây là một trong những kiểu tóc giúp bạn ăn gian tuổi một cách rất hiệu quả.

Tóc uốn ngang vai kết hợp với mái thưa nhìn rất baby và đáng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngắn ngang vai xoăn kết hợp với mái thưa

Nếu bạn yêu thích kiểu tóc xoăn mì tôm chuẩn Hàn thì đích thị là kiểu tóc này. Đây là kiểu tóc xoăn cho người mặt to tròn được nhiều nàng yêu thích. Chọn kiểu tóc này sẽ giúp bạn trông vừa trẻ vừa cá tính và chắc chắn sẽ thu hút được nhiều ánh mắt từ những anh chàng khác.

Khuôn mặt tròn phù hợp với kiểu tóc mái nào

Kiểu tóc mái thưa

Đây là một trong những kiểu tóc được rất nhiều sao nữ Châu Á yêu thích. Điển hình như nữ diễn viên Song Hye Kyo đã hóa thân vào vai bác sĩ Kang Moo Yeon trong tác phẩm đình đám Hậu duệ mặt trời. Dù đã gần 40 nhưng trông cô ấy như chỉ ngoài 20.

Kiểu tóc mái thưa giúp bạn trông trẻ trung hơn - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc mái thưa chẻ ngôi

Tóc mái thưa được uốn xoăn và nhuộm gam màu sáng sau đó chẻ ngôi giữa sẽ khiến nàng trông nhẹ nhàng và thêm cả vẻ tinh khôi. Đây là kiểu tóc này được nhiều ngôi sao Hàn Quốc lựa chọn.

Kiểu tóc mái ngố

Mái ngố chắc chắn là lựa chọn hàng đầu cho những cô nàng mặt tròn. Mái ngố sẽ che đi góc thừa trên khuôn mặt và giúp bạn tự tin hơn. Tuy nhiên, nếu dùng mái ngố bạn phải chăm sóc cẩn thận để tóc luôn bồng bềnh và sạch gàu.

Tóc mái lệch

Đây không phải là kiểu tóc mái mới nhưng bạn vẫn có thể thay đổi chúng bằng cách mix với những kiểu tóc khác nhau. Mái chéo kết hợp với tóc ngang vai xoăn nhẹ sẽ giúp khuôn mặt bớt đầy đặn và tăng thêm phần góc cạnh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp mái lệch và tóc xoăn dài. Đây chính là sự lựa chọn của những cô nàng nữ tính và ưa thích sự nhẹ nhàng.

Tóc mái lệch trông nhẹ nhàng và trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi chăm sóc tóc

Bạn nên dưỡng tóc thường xuyên để tóc không bị khô xơ.

Dùng các loại lược chuyên dụng để không làm hại da dầu.

Dùng loại dầu gội và dầu xả phù hợp.

Uống nhiều nước cũng rất tốt cho tóc.

Dành thời gian chăm sóc tóc chuyên sâu định kỳ.

Chỉ nên làm tóc sau 6 tháng đến 1 năm để đảm bảo cho tóc có khả năng phục hồi.

Trên là một số thông tin chia sẻ về các kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn và to hy vọng sẽ giúp bạn lựa chọn được kiểu tóc phù hợp với gương mặt của mình. Kèm theo đó, bạn nên chăm sóc tóc cẩn thận để không bị ảnh hưởng bởi các loại hoá chất. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn.