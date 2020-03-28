13 kiểu tóc hot nhất hiện nay làm mưa làm gió trong năm 2021

Vậy trong 2021 có những “trend” tóc nào đang hot và được nhiều bạn trẻ săn đón? Chúng tôi đã tổng hợp lại 10 kiểu tóc hot nhất hiện nay để giới thiệu đến các quý cô còn đang lưỡng lự chưa biết lựa chọn kiểu tóc nào phù hợp nhất với gương mặt, vóc dáng cũng như màu da.

Làm đẹp cho tóc là một sở thích chưa bao giờ lỗi thời của con người, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Lựa chọn kiểu tóc hợp thời trang , theo xu hướng càng giúp chúng ta tự tin khi xuất hiện trước đám đông hoặc trong giao tiếp xã hội.

Mặc dù vậy, đây vẫn là kiểu tóc được các quý cô yêu thích bởi sự nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung cho người sở hữu. Một điểm khiến phái nữ yêu thích kiểu tóc này là nó không hề kén gương mặt hay độ tuổi. Để nổi bật và tươi trẻ hơn, bạn chỉ cần lựa chọn màu nhuộm sáng giúp tạo điểm nhấn nổi bật cho gương mặt.

Kiểu tóc này có đặc điểm là tóc được uốn xoăn thành lọn từ phần thân tóc xuống tới đuôi tóc. Đây là kiểu tóc đòi hỏi bạn cần thường xuyên chăm sóc chúng nên tiêu tốn khá nhiều thời gian để giữ nếp.

2. Tóc ngắn uốn đũa nổi bật cá tính - Kiểu tóc hot nhất hiện nay cho nữ

Kiểu tóc uốn xù đũa là kiểu tóc mới lạ rất được chị em châu Á yêu thích trong thời gian gần đây, chúng không chỉ mang lại sự trẻ trung mà còn làm nổi bật cá tính của người sở hữu.

Tóc ngắn uốn đũa

Tuy nhiên, các nàng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định thực hiện kiểu tóc do nó khá phá cách và mang đậm dấu ấn cá nhân. Diện cho mình kiểu tóc xù, các nàng hãy tìm chọn một màu tóc phù hợp thuộc tone sáng để giúp gương mặt trông trẻ trung và bớt nặng nề hơn.

3. Tóc ngắn uốn đuôi nhẹ nhàng - Mẫu tóc nữ hot nhất hiện nay

Kiểu tóc ngắn uốn nhẹ ở phần đuôi đã không xa lạ, tuy nhiên chúng luôn tỏ ra sức hút qua nhiều năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chính vì thế mà trong danh sách những mẫu tóc nữ hot nhất hiện nay, kiểu tóc này vẫn luôn có mặt và đứng trong top đầu được lựa chọn.

Tóc ngắn uốn đuôi nhẹ nhàng

Kiểu tóc này có ưu điểm là mang đến cho các nàng sự trẻ trung nhưng vẫn đảm bảo tính sang chảnh và cuốn hút người đối diện. Những chị em có tuổi hoặc thích theo đuổi phong cách sang trọng, thanh lịch thường rất ưa chuộng kiểu tóc này. Nếu bạn muốn thay đổi bản thân thành một quý cô thanh lịch, nền nã thì đây chính là gợi ý hợp lý cho bạn.

4. Tóc ngắn duỗi thẳng năng động - Kiểu tóc hot nhất hiện nay cho nữ

Đây được xem là một kiểu tóc tuy đơn giản, dễ chăm sóc nhưng lại có độ phủ sóng mạnh mẽ đối với các bạn học sinh, sinh viên. Kiểu tóc này được các bạn gái yêu thích bởi ngoài sự đơn giản, trẻ trung thì chúng còn rất năng động và dễ tạo kiểu.

Tóc ngắn duỗi thẳng năng động

Kiểu tóc với phần đuôi duỗi thẳng kết hợp phần mái bằng hoặc mái thưa sẽ càng làm bạn trẻ trung và đáng yêu hơn bao giờ hết.

5. Tóc thẳng ngang vai giản đơn - Mẫu tóc nữ hot nhất hiện nay

Nếu bạn là cô gái truyền thống nhưng đã nhàm chán với mái tóc thẳng dài quen thuộc, sao bạn không thử ý tưởng cắt mái tóc ngắn ngang vai. Kiểu tóc này rất dễ chăm sóc và tạo kiểu. Chúng rất thích hợp với những quý cô bận rộn hay thích tự tay tạo nhiều kiểu tóc khác nhau.

Tóc thẳng ngang vai giản đơn

Bạn có thể biến tấu bằng cách tỉa lớp layer hoặc nhuộm các màu sắc phù hợp với màu da sẽ giúp các chị em xinh đẹp và trẻ trung hơn nhiều đấy.

6. Tóc ngang vai uốn cụp đuôi - Kiểu tóc hot nhất hiện nay cho nữ

Kiểu tóc ngang vai được uốn cụp phần đuôi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và được dự đoán sẽ tiếp tục “làm mưa làm gió” trong năm 2021. Kiểu tóc này có phần đuôi tóc được uốn cụp vào bên trong ôm gọn lấy gương mặt giúp gương mặt trông cân đối và hài hòa hơn.

Tóc ngang vai uốn cụp đuôi

Nếu không may sở hữu mái tóc mỏng thì đây cũng chính là kiểu tóc cứu cánh hiệu quả cho các chị em. Các nàng có thể kết hợp cùng kiểu mái thưa hoặc mái dài Hàn Quốc tùy vào sở thích của mình.

7. Tóc lửng uốn xoăn sóng - Mẫu tóc nữ hot nhất hiện nay

Tóc lửng uốn xoăn sóng bồng bềnh có đặc điểm là những lọn tóc sẽ xoăn to và rõ nếp hơn so với kiểu tóc uốn thông thường. Kiểu tóc này khá phù hợp với nhiều kiểu gương mặt khác nhau. Và chúng có vẻ phù hợp nhất với những người có khuôn mặt dài hoặc trái xoan.

Tóc lửng uốn xoăn sóng

Để biến tấu tạo nét mới lạ thì các chị em có thể nhuộm màu tùy sở thích và phong cách của mình. Để chọn được màu tóc phù hợp với màu da, hãy tìm hiểu trước những màu tóc nào giúp tôn da trước khi quyết định nhuộm tóc nhé!

8. Tóc lửng uốn xoăn sóng to - Kiểu tóc hot nhất hiện nay cho nữ

Nếu bạn là một cô nàng yêu thích phong cách quyến rũ thì đây chính là gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. Tóc xoăn uốn đuôi lọn to tạo nên sự bồng bềnh, nữ tính nhưng cũng rất mạnh mẽ hiện đại. Kiểu tóc này nên được đi kèm cùng màu tóc nhuộm nâu hoặc vàng sáng giúp tạo nên sự trẻ trung, năng động hơn cho người sở hữu.

Tóc lửng uốn xoăn sóng to

9. Tóc dài tỉa layer gợn sóng - Mẫu tóc nữ hot nhất hiện nay

Tóc dài tỉa layer đã không còn là kiểu tóc xa lạ đối với giới tạo kiểu trong vài năm gần đây. Đây là kiểu tóc rất phổ biến từ những thập niên 90 của thế kỷ trước. Một mái tóc dài được tỉa layer giúp tạo ra hiệu ứng từng lớp tóc bồng bềnh, mang đến một diện mạo rạng ngời và thật cuốn hút.

Tóc dài tỉa layer gợn sóng

10. Tóc dài uốn đuôi nữ tính - Kiểu tóc hot nhất hiện nay cho nữ

Tóc dài uốn nhẹ phần đuôi luôn là lựa chọn hàng đầu của những quý cô yêu thích sự dịu dàng, nữ tính. Một mái tóc đen dài suôn mượt khi kết hợp với phần đuôi tóc được uốn nhẹ luôn nhận được nhiều thiện cảm từ người đối diện.

Tóc dài uốn đuôi nữ tính

Tuy nhiên, để tạo sự mới mẻ giúp gương mặt trông tươi sáng hơn, việc lựa chọn những nhuộm sáng giúp tôn da cũng sẽ là một sự lựa chọn thông minh.

11. Tóc dài uốn xoăn sóng nước - Mẫu tóc nữ hot nhất hiện nay

Điểm nổi bật của kiểu tóc xoăn sóng nước này là chúng mang lại sự trẻ trung, mới mẻ nhưng không kém phần quyến rũ cho các quý cô. Chính những lớp tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng tạo nên điểm nhất rõ nét nhất cho phong cách tóc này.

Tóc dài uốn xoăn sóng nước

Tuy đây không phải là xu hướng mới lạ nhưng mẫu tóc uốn xoăn dài lại phù hợp với nhiều phong cách khác nhau và chúng chưa bao giờ lỗi mốt. Đây là gợi ý tuyệt vời mà các chị em nên thử một lần trong năm 2021.

12. Tóc uốn lọn bông xù – Kiểu tóc hot nhất hiện nay cho nữ

Kiểu tóc này đã có màn “comeback” vô cùng lợi hại từ năm 2019 và vẫn vững ngôi đầu bảng trong năm 2021. Với kỹ thuật cắt layer nhiều tầng khéo léo kết hợp cùng kiểu mái bằng của những thập niên 80, kiểu tóc này rất lý tưởng cho những bạn nữ có chất tóc xù không được vào nếp hoặc tóc thẳng.

Tóc uốn lọn bông xù

Kiểu uốn uốn xù mang đến sự năng động, cá tính nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng vốn có cho các chị em công sở. Tuy nhiên, nên chăm sóc kỹ chúng để mái tóc không bị khô hay chẻ ngọn nhé.

13. Tết tóc kết hợp phụ kiện – Một trong những kiểu tóc hot nhất hiện nay

Kiểu tóc tết từ đơn giản đến cầu kỳ kết hợp với phụ kiện đang là xu hướng nổi lên từ các sàn diễn thời trang vào cuối năm 2019.

Tóc tết kết hợp cùng các phụ kiện hiện đại trở nên sang trọng và thanh lịch hơn bao giờ hết

Những kiểu tóc tết từng bị xem là “sến” nay khi kết hợp cùng các phụ kiện hiện đại như kẹp đính đá, kẹp ngọc trai, dây cài hoa,... liền trở nên sang trọng và thanh lịch hơn bao giờ hết. Nếu vẫn đang băn khoăn chưa tìm ra kiểu tóc để đi dự tiệc thì kiểu tóc tết này chính là lựa chọn đáng cân nhắc cho các quý cô trong năm 2021.

Các kiểu tóc hot nhất hiện nay rất đa dạng, phù hợp với nhiều gương mặt và phong cách khác nhau. Mỗi kiểu tóc sẽ góp phần tôn lên một vẻ đẹp rất riêng cho chủ nhân của nó. Dù lựa chọn kiểu tóc hay phong cách nào chị em cũng nên tìm kiếm những địa chỉ làm đẹp uy tín để gửi trọn niềm tin nhé!