Biến hóa mái tóc dài rẽ ngôi cực sành điệu như mỹ nhân Jisoo (BLACKPINK) chỉ với vài cách tạo kiểu đơn giản tại nhà

Nếu bạn đang để tóc dài rẽ ngôi thì hãy thử F5 bản thân một chút với những cách tạo kiểu tóc đơn giản này tại nhà.
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Vốn trung thành với kiểu tóc mái dài rẽ ngôi nhưng Jisoo (BLACKPINK) không hề khiến fan nhàm chán vì khả năng biến hóa đa dạng. Vì vậy, nếu bạn đang kết thân với mái tóc giống mỹ nhân nhà YG thì hãy thử thay đổi phong cách một chút với những cách tạo kiểu tóc đơn giản dưới đây:
Làm xoăn mái
Chẳng cần tốn quá nhiều công sức, bạn đã khiến mái tóc dài rẽ ngôi trở nên thú vị hơn bằng cách uốn xoăn một hoặc hai bên tóc mái. Cách biến tấu này mang đến cho bạn vẻ đẹp ngọt ngào, lãng mạn và xinh xắn hơn bất kỳ ai. Đặc biệt, kiểu tóc này còn giúp bạn “hack tuổi” đáng kể đấy!
Tóc duỗi thẳng
Nếu bạn là một cô nàng công sở yêu thích sự thanh lịch thì kiểu tóc suôn thẳng này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp kiểu tóc này với những bộ trang phục tiểu thư hay thời thượng một chút, bạn sẽ nhanh chóng trở thành quý cô sành điệu hết phần thiên hạ.
Diện băng đô
Bạn bận rộn và không có nhiều thời gian chăm chút cho mái tóc, hãy biến tấu nó với một chiếc băng đô. Đây cũng là xu hướng thời trang được nhiều sao Hàn và các fashionista ưa chuộng trong năm nay. Jisoo cũng không ít lần làm điệu với băng đô, bởi lẽ items này sẽ giúp làm bừng sáng gương mặt, diện mạo cũng trở nên cực kỳ tươi mới.
Tóc xoăn sóng nhẹ
Uốn xoăn nhẹ nhàng là cách tạo kiểu phù hợp cho tóc dài rẽ ngôi. Kiểu tóc này sẽ giúp mái tóc của bạn trông dày và bồng bềnh hơn nhưng không bị quá “dừ”. Bên cạnh đó, tóc uốn xoăn lọn to còn rất phù hợp với những buổi tiệc quan trọng hoặc một cuộc tụ tập “quẩy banh nóc” với hội bạn thân.
Hãy thử biến hóa bản thân một chút với những cách tạo kiểu cho tóc dài rẽ ngôi trên nhé, bạn sẽ trở nên cực kỳ thu hút đấy!