Kiểu tóc mái ngố năm xưa hot trở lại khiến nhiều mỹ nhân Hàn 'đổ đứ đừ', muốn xinh xắn như búp bê thì hãy cắt ngay

Hè đến, bạn gái hãy thay đổi bản thân với kiểu tóc mái ngố đáng yêu và xinh xắn dưới đây. Kiểu tóc này hot đến nỗi rất nhiều nữ idol Hàn áp dụng.
- 3 kiểu tóc ngắn sinh ra là dành cho khuôn mặt tròn, cứ cắt là xinh đẹp, sang chảnh lên ngay
- Nghe thì lạ nhưng tóc màu trà sữa sẽ giúp bạn ‘hack tuổi’ trông thấy, lại còn làm da trắng sáng bật tông
Kiểu tóc mái ngố từng gây sốt ở những năm 2000 đang quay trở lại và tạo nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ các nữ ngôi sao xứ Hàn. Chắc chắn, nếu đang có ý định thay đổi diện mạo, đây là một trong những lựa chọn mà bạn nên cân nhắc.
Ngoài Lisa, còn nhiều mỹ nhân Hàn khác cũng đang "phải lòng" kiểu tóc mái ngố. Trong đó phải kể đến Joy, thành viên của nhóm nhạc Red Velvet.
Mới đây, Yuna thành viên của nhóm nhạc ITZY cũng áp dụng kiểu mái ngố này. Trước kia, với kiểu mái dài, Yuna trông rất nữ tính và quyến rũ. Thế nhưng, với kiểu mái ngang, cô nàng lại xinh xắn, đáng yêu và trông trẻ trung hơn hẳn.
Đặc biệt, đối với những cô nàng có phần trán cao hay khuôn mặt không cân đối, tóc mái ngố sẽ giúp bạn che giấu đi các khuyết điểm này một cách hoàn hảo.
Bây giờ, hãy thử thay đổi bản thân với kiểu tóc mái ngố này, chắc chắn, bạn sẽ ngỡ ngàng vì bản thân bỗng trở nên xinh xắn và đáng yêu hơn rất nhiều.