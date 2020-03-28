Kiểu tóc mái ngố năm xưa hot trở lại khiến nhiều mỹ nhân Hàn 'đổ đứ đừ', muốn xinh xắn như búp bê thì hãy cắt ngay

Kiểu tóc mái ngố từng gây sốt ở những năm 2000 đang quay trở lại và tạo nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ các nữ ngôi sao xứ Hàn. Chắc chắn, nếu đang có ý định thay đổi diện mạo, đây là một trong những lựa chọn mà bạn nên cân nhắc.

Lisa (BLACKPINK) là một trong những tín đồ trung thành của kiểu tóc mái ngố. Với đường nét khuôn mặt đáng yêu, bụ bẫm cùng đôi mắt to, tóc mái ngố càng giúp Lisa trông xinh xắn như búp bê - Ảnh: Internet

Kiểu tóc mái ngố xinh xắn cùng lối make up nhấn vào đôi mắt to tròn giúp thành viên BLACKPINK trông vô cùng tỏa sáng. Với diện mạo này, Lisa được người hâm mộ ví như búp bê sống - Ảnh: Internet

Nếu đang muốn thay đổi diện mạo theo phong cách đáng yêu, xinh xắn, hãy học Lisa để tóc thẳng dài và mái ngố - Ảnh: Internet

Ngoài Lisa, còn nhiều mỹ nhân Hàn khác cũng đang "phải lòng" kiểu tóc mái ngố. Trong đó phải kể đến Joy, thành viên của nhóm nhạc Red Velvet.