Kiểu tóc mái ngố năm xưa hot trở lại khiến nhiều mỹ nhân Hàn 'đổ đứ đừ', muốn xinh xắn như búp bê thì hãy cắt ngay

Thời trang 28/03/2020 12:30

Hè đến, bạn gái hãy thay đổi bản thân với kiểu tóc mái ngố đáng yêu và xinh xắn dưới đây. Kiểu tóc này hot đến nỗi rất nhiều nữ idol Hàn áp dụng.

Kiểu tóc mái ngố từng gây sốt ở những năm 2000 đang quay trở lại và tạo nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ các nữ ngôi sao xứ Hàn. Chắc chắn, nếu đang có ý định thay đổi diện mạo, đây là một trong những lựa chọn mà bạn nên cân nhắc.

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Lisa (BLACKPINK) là một trong những tín đồ trung thành của kiểu tóc mái ngố. Với đường nét khuôn mặt đáng yêu, bụ bẫm cùng đôi mắt to, tóc mái ngố càng giúp Lisa trông xinh xắn như búp bê - Ảnh: Internet
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Kiểu tóc mái ngố xinh xắn cùng lối make up nhấn vào đôi mắt to tròn giúp thành viên BLACKPINK trông vô cùng tỏa sáng. Với diện mạo này, Lisa được người hâm mộ ví như búp bê sống - Ảnh: Internet
Kiểu tóc mái ngố năm xưa hot trở lại khiến nhiều mỹ nhân Hàn 'đổ đứ đừ', muốn xinh xắn như búp bê thì hãy cắt ngay - Ảnh 3
Nếu đang muốn thay đổi diện mạo theo phong cách đáng yêu, xinh xắn, hãy học Lisa để tóc thẳng dài và mái ngố - Ảnh: Internet

Ngoài Lisa, còn nhiều mỹ nhân Hàn khác cũng đang "phải lòng" kiểu tóc mái ngố. Trong đó phải kể đến Joy, thành viên của nhóm nhạc Red Velvet. 

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Mang nét đẹp gợi cảm, Joy trông đáng yêu và tươi trẻ hơn khi để tóc mái ngố - Ảnh: Internet
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Nhờ cắt mái ngố ngang chân mày nên Joy trông rất đáng yêu và có nét tinh nghịch - Ảnh: Internet
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Chẳng cần cầu kỳ, với kiểu tóc dài thẳng tự nhiên và mái ngố, nữ ca sĩ nhà SM vẫn tỏa sáng với nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút - Ảnh: Internet

Mới đây, Yuna thành viên của nhóm nhạc ITZY cũng áp dụng kiểu mái ngố này. Trước kia, với kiểu mái dài, Yuna trông rất nữ tính và quyến rũ. Thế nhưng, với kiểu mái ngang, cô nàng lại xinh xắn, đáng yêu và trông trẻ trung hơn hẳn.

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Yuna trông vô cùng trẻ trung và đáng yêu khi để tóc mái ngang - Ảnh: Internet
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Kiểu tóc mái ngang giúp thành viên ITZY trông xinh đẹp tựa búp bê với khuôn miệng nhỏ nhắn và đôi mắt to - Ảnh: Internet
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Có thể nói, nhan sắc của Yuna thăng hạng và trẻ trung hơn nhờ kiểu tóc mái ngố - Ảnh: Internet

Đặc biệt, đối với những cô nàng có phần trán cao hay khuôn mặt không cân đối, tóc mái ngố sẽ giúp bạn che giấu đi các khuyết điểm này một cách hoàn hảo. 

Bây giờ, hãy thử thay đổi bản thân với kiểu tóc mái ngố này, chắc chắn, bạn sẽ ngỡ ngàng vì bản thân bỗng trở nên xinh xắn và đáng yêu hơn rất nhiều.

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