Mùa thu thời tiết hanh khô, không chỉ da cần dưỡng ẩm mà bộ phận này cũng cần "tưới nước" thường xuyên

Chăm sóc da 25/10/2022 13:59

Vào mùa thu, môi trường trở nên hanh khô nên ngay cả cơ thể chúng ta cũng khô hơn, thời tiết mát mẻ này có thể trở thành vị khách không mời mà đến.

Nhiệt độ giảm và thời tiết mùa thu dễ chịu vẫn đang tiếp tục diễn ra. Khi sự chênh lệch nhiệt độ hàng ngày tăng lên và bạn cảm thấy được không khí se lạnh, độ ẩm giảm xuống và gió khô thổi qua.

Mùa thu thời tiết hanh khô, không chỉ da cần dưỡng ẩm mà bộ phận này cũng cần 'tưới nước' thường xuyên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể chúng ta khô, thì thời tiết mát mẻ có thể trở thành vị khách không mời đối với sức khỏe của chúng ta.

Da khô

Vào giữa mùa đông, chúng ta luôn chú ý đến việc dưỡng ẩm, nhưng vào mùa thu, chúng ta lại có xu hướng bỏ qua việc đó. Điều này là do thói quen chỉ thoa lotion dạng gel nhẹ lên mặt vào mùa hè.

Nếu bạn không cấp ẩm cho da ngay khi độ ẩm thấp, da của bạn sẽ bị khô và xảy ra hiện tượng khô ráp. Bề mặt da có thể trở nên sần sùi và thô ráp, cũng như bong tróc và ngứa.

Mùa thu thời tiết hanh khô, không chỉ da cần dưỡng ẩm mà bộ phận này cũng cần 'tưới nước' thường xuyên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn gãi liên tục khi các triệu chứng này xuất hiện thì có thể gây viêm nhiễm, từ đó dẫn đến bệnh chàm khô. Vết chàm xuất hiện khi bề mặt da nứt nẻ khó coi mà không được chăm sóc, giống như vết nứt trên mặt đất khô do hạn hán.

Để phòng ngừa khô da, bạn nên uống ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày và bổ sung độ ẩm, vitamin bằng rau củ quả. Ngoài ra, nếu căn phòng của bạn cũng khô thì hãy bật máy tạo độ ẩm hoặc phơi đồ ướt để duy trì độ ẩm ở mức 60-70%.

Mùa thu thời tiết hanh khô, không chỉ da cần dưỡng ẩm mà bộ phận này cũng cần 'tưới nước' thường xuyên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn tắm quá lâu hoặc tắm quá thường xuyên, dầu thừa sẽ bị cuốn trôi khỏi da và tình trạng khô da trở nên tồi tệ hơn, vì vậy bạn nên thoa đủ kem dưỡng ẩm ngay sau khi tắm bằng nước ấm và lau khô.

Khô mắt

Mùa thu thời tiết hanh khô, không chỉ da cần dưỡng ẩm mà bộ phận này cũng cần 'tưới nước' thường xuyên - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đối với mắt thì cũng vậy. Đặc biệt trong thời tiết hanh khô, khi có gió thổi, mắt của bạn bị khô và có cảm giác cứng hoặc lạnh.

Còn đối với những bệnh nhân mắc hội chứng khô mắt, các triệu chứng như cảm giác dị vật, mệt mỏi, đau mắt và nhức đầu có thể trầm trọng hơn. Vì bản thân bệnh này ít tiết nước mắt, khó chữa nên bạn chỉ có thể dùng nước mắt nhân tạo hoặc dùng thuốc điều trị viêm nhiễm tùy theo triệu chứng.

Mùa thu thời tiết hanh khô, không chỉ da cần dưỡng ẩm mà bộ phận này cũng cần 'tưới nước' thường xuyên - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hàng ngày bất cẩn có thể làm cho các triệu chứng tồi tệ hơn, vì vậy điều quan trọng là phải duy trì một lối sống tốt. Khi thời tiết hanh khô, bạn không nên quên dùng thuốc nhỏ mắt thường xuyên, đồng thời tránh quạt hoặc gió thổi trực tiếp vào vùng mắt.

Ngoài ra, nếu bạn nhìn chằm chằm vào máy tính hoặc điện thoại trong thời gian dài, số lần chớp mắt sẽ giảm và tình trạng khô mắt trở nên tồi tệ hơn.

Theo Kormedi

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