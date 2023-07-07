Lấy lại làn da trắng trẻo, xóa tan mụn ẩn chỉ với top 5 loại mặt nạ làm tại nhà này

Tuy nhiên, mặt nạ có rất nhiều công dụng như giúp làm mềm da, thu nhỏ lỗ chân lông, làm tăng hiệu quả của serum và kem dưỡng. Mặt nạ cũng có nhiều loại như mặt nạ tẩy tế bào chết, mặt nạ dưỡng da và đặc biệt là cả mặt nạ dành cho da mụn. Vì vậy, câu trả lời cho bạn là “có” và bạn nên chọn loại mặt nạ dành cho da mụn để sử dụng nhé.

Nhiều bạn cho rằng nếu da bị mụn thì tốt nhất không nên đắp mặt nạ, vì lúc này da đang bị tổn thương và rất nhạy cảm.

Sữa chua và bột trà xanh đều là những nguyên liệu có tác dụng rất tốt trong việc loại bỏ mụn, ngăn ngừa mụn, dưỡng trắng da, làm mờ thâm sạm. Đồng thời, chúng còn giúp da bớt nhờn bóng, sạch sẽ hơn, se khít lỗ chân lông, tiêu diệt vi khuẩn, chống lão hóa và nuôi dưỡng da khỏe mạnh.

Bạn cũng cần lưu ý là nên cẩn thận lựa chọn đúng loại cho phù hợp với da mụn, tránh các loại mặt nạ chứa cồn, chất bảo quản hay hương liệu. Các loại mặt nạ tự nhiên cũng rất tốt cho làn da mụn đấy.

Đặc biệt, mặt nạ này rất dịu nhẹ, an toàn nên dù da có nhạy cảm bạn cũng có thể yên tâm sử dụng. Chỉ cần thực hiện theo đúng hướng dẫn sau:

Chuẩn bị: 3 thìa sữa chua, 3 thìa bột trà xanh, 1 thìa nước ấm.

Cách làm: Cho 3 thìa sữa chua, 3 thìa bột trà xanh, 1 thìa nước ấm vào ly sạch và khuấy đều lên. Sau đó, lấy sữa rửa mặt rửa sạch da, rồi tiến hành thoa hỗn hợp đã thực hiện lên khắp mặt. Để tăng cường hiệu quả, đồng thời thư giãn da mặt sau một ngày mệt mỏi bạn nên kết hợp massage nhẹ nhàng. Massage khoảng 1 phút thì ngưng tay và giữ yên mặt nạ tầm 20 phút nữa. Cuối cùng xả sạch lại với nước ấm.

Cứ mỗi lần đắp mặt nạ sữa chua và bột trà xanh xong, chắc chắn bạn có thể cảm nhận được ngay làn da mình sáng hơn, mềm hơn, mịn hơn. Chỉ sau thời gian ngắn sẽ nhận thấy những khác biệt rõ rệt.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ khoai tây và sữa chua

Khoai tây giúp dưỡng ẩm, làm trắng, trị mụn và ngừa hình thành sẹo mụn, đồng thời chống lão hóa cho da. Sữa chua cung cấp độ ẩm, làm sáng và săn chắc da. Kết hợp hai nguyên liệu này sẽ giúp bạn có mặt nạ trị mụn cho da hỗn hợp hiệu quả.

Cách thực hiện:

• Luộc chín 1 củ khoai tây, nghiền nhuyễn. Trộn khoai với 2 thìa súp sữa tươi hoặc ít hơn để có được hỗn hợp đặc sệt.

• Mặt rửa sạch và thấm khô. Sau đó bạn đắp mặt nạ khoai tây lên da.

• Để 15-20 phút rồi gỡ mặt nạ. Sau đó rửa sạch với nước ấm.

• Áp dụng mặt nạ này 2-3 lần/tuần để có làn da ưng ý.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ lòng trắng trứng và bột nghệ

Khi sử dụng các dưỡng chất, vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa của lòng trắng trứng và bột nghệ sẽ nhẹ nhàng len lỏi sâu vào bên trong da, ức chế tuyến bã nhờn hoạt động, cuốn bay chất bẩn nằm sâu, chống khuẩn, giảm sưng viêm, nhờ vậy tình trạng mụn cải thiện đáng kể. Đặc biệt, lòng trắng trứng và bột nghệ còn đem đến làn da trắng sáng, rạng rỡ, duy trì độ tươi trẻ lâu hơn, ngăn ngừa quá trình lão hóa, căng mịn nếp nhăn. Ngoài ra, nếu đang bị sẹo thâm, vết thâm do mụn để lại công thức này sẽ là “phương thuốc” cực kỳ tuyệt vời nữa đấy.

Chuẩn bị: 1 lòng trắng trứng, 3 thìa bột nghệ

Cách làm: Bạn đánh bông lòng trắng trứng lên và cho bột nghệ vào, dùng thìa khuấy lên thật đều đến khi có được hỗn hợp sánh mịn, sền sệt đồng nhất. Tiếp theo, vệ sinh da mặt sạch sẽ với sữa rửa mặt, rồi tiến hành thoa hỗn hợp đã thực hiện lên khắp mặt. Nhằm tăng cường hiệu quả, đồng thời thư giãn da mặt sau một ngày mệt mỏi bạn nên kết hợp massage nhẹ nhàng. Áp dụng massage khoảng 1 phút thì ngưng tay và giữ yên hỗn hợp tầm 20 phút nữa. Sau đó xả sạch lại với nước ấm.

Kiên trì đắp mặt nạ lòng trắng trứng và bột nghệ 2 - 3 lần/tuần để làn da đẹp như mong đợi bạn nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ nghệ + mật ong

Bột nghệ là một chất chống viêm tự nhiên và có thể giúp giảm viêm trên da. Trong khi đó, mật ong giàu chất chống oxy hóa, có khả năng kháng khuẩn tự nhiên, có thể giúp làm dịu làn da bị viêm và ngăn ngừa mụn trong tương lai.

Cách thực hiện:

• Rửa sạch mặt rồi để khô.

• Trộn đều 1,5-2 thìa súp bột nghệ + 1 thìa súp mật ong.

• Thoa mặt nạ này lên mặt. Thư giãn trong 10-15 phút. Sau đó bạn rửa sạch mặt với nước ấm.

• Thực hiện 1-2 lần/tuần.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ bột mì, nghệ, hạnh nhân, sữa tươi

Nhờ hàm lượng vitamin E cao, hạnh nhân sẽ làm mềm và làm dịu làn da bị kích ứng. Sữa tươi giúp dưỡng da, còn nghệ sẽ chống viêm.

Cách thực hiện:

• Bạn trộn đều 2 thìa súp bột mì, 1 thìa cà phê bột nghệ, 1 thìa cà phê dầu hạnh nhân, 3 thìa cà phê sữa tươi.

• Mặt rửa sạch, thấm khô rồi thoa hỗn hợp lên.

• Để khoảng 15 phút. Sau đó bạn gỡ bỏ mặt nạ và rửa sạch với nước ấm.

• Thực hiện 1-2 lần/tuần.