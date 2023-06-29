Da trắng phát sáng chỉ sau 1 tuần nhờ một nguyên liệu rẻ bèo sau, chị em bỏ túi ngay để dưỡng da ngày hè cực hiệu quả

Cụ thể trong bột đậu đỏ còn có hàm lượng các loại vitamin như C, B1, B6, E, những dưỡng chất và vitamin này có khả năng cải thiện sắc tố da, đẩy lùi hắc sắc tố Melanin, tăng sinh lượng Collagen và hỗ trợ da tái tạo nhanh chóng, luôn duy trì được làn da trắng mịn, hồng hào.

Không phải tự nhiên mà cách tắm trắng bằng bột đậu đỏ được lựa chọn nhiều như hiện nay, mà bởi vì đã có rất nhiều người sử dụng cách làm trắng bằng bột đậu đỏ và có hiệu quả tích cực.

Nhưng để có được hiệu quả tắm trắng và làm đẹp tốt nhất với bột đậu đỏ bạn nên kết hợp chúng với những nguyên liệu tự nhiên khác. Điều này sẽ giúp tăng tác dụng làm đẹp cho da và giữ vẻ đẹp thanh xuân của làn da lâu hơn so với độ tuổi thật của chị em.

Đồng thời, khi dùng bột đậu đỏ da sẽ được loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, đảm bảo da thông thoáng và trắng mịn trông thấy. Bên cạnh đó, trong bột đậu đỏ còn chứa thành phần chống oxy hóa rất tốt cho da, nên sau một thời gian sử dụng bạn sẽ thấy những vết thâm sạm, vùng da không đều màu hay những dấu hiệu lão hóa sẽ được đẩy lùi nhanh chóng.

Để có được cách tắm trắng bằng bột đậu đỏ hiệu quả nhất, bạn cần nắm rõ công thức kết hợp phù hợp với cơ địa làn da của mình. Dưới đây là một số công thức bạn có thể tham khảo lựa chọn để mang lại làn da trắng sáng, mịn màng cùng bột đậu đỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Cách 1: Tắm trắng bằng bột đậu và sữa tươi không đường

Sữa tươi là thức uống bổ dưỡng giúp cho cơ thể bổ sung nhiều vitamin, không những vậy khi kết hợp với bột đậu đỏ, bạn sẽ có một hỗn hợp tắm trắng da toàn thân cực kì hiệu quả.

Nguyên liệu:

+ 3-4 thìa bột đậu đỏ

+ 1 hộp sữa tươi không đường

+ 1/2 thìa nước cốt chanh.

+ 1-2 thìa mật ong

Cách thực hiện:

+ Sử dụng bát sạch, sau đó cho các nguyên liệu bột đậu đỏ, nước cốt chanh, mật ong, sữa tươi vào trộn đều, sao cho hỗn hợp này hơi sánh lại với nhau. Trước khi tắm trắng bằng bột đậu đỏ, bạn nên tráng qua người bằng nước ấm, sau đó, thoa hỗn hợp này lên người, nên sử dụng các động tác massage để hỗn hợp có thể thẩm thấu sâu hơn, nhanh hơn vào da giúp bạn có một làn da trắng hồng.

+ Sau 15-20 phút, bạn nên tắm lại bằng nước ấm và sử dụng khăn bông thấm nhẹ lên da để da không bị tổn thương, thoa chút kem dưỡng ẩm lên toàn bộ cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Tắm trắng toàn thân bằng bột đậu đỏ và sữa chua không đường

Sữa chua có chứa nhiều axit lactic giúp tẩy trắng da một cách nhẹ nhàng mà không gây bắt nắng. Theo nghiên cứu, sữa chua có thể làm bật tone da nhanh chóng, hiệu quả ngay cả đối với làn da ngăm lì nhất. Bởi vậy, sử dụng sữa chua và bột đậu đỏ tắm trắng body là phương pháp tắm trắng tại nhà hoàn hảo bạn không được bỏ qua.

Nguyên liệu:

+ 3-4 thìa bột đậu đỏ

+ 1 hộp sữa chua không đường

+ 1 thìa nước cốt chanh

Cách thực hiện:

+ Cho 4 thìa bột đậu đỏ vào bát, thêm 1 thìa nước cốt chanh, sau đó đổ từ từ sữa vào bát và khuấy cho đến khi hỗn hợp bắt đầu sánh thì dừng không đổ sữa nữa.

+ Tráng qua người bằng nước ấm để cho làn da nở hết lỗ chân lông, giúp cho việc thẩm thấu các chất dinh dưỡng nhanh chóng hơn.

+ Thoa lớp hỗn hợp lên người và dùng tay phải xoa nhẹ theo vòng tròn trên toàn bộ lớp da, sau 10-15 phút thì tắm lại bằng nước ấm, để lớp da chết được trôi hết, giúp cho làn da sáng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách 3: Tắm trắng bằng bột đậu đỏ và cám gạo và dầu oliu

Trong cám gạo có chứa rất nhiều các vitamin và dưỡng chất thiết yếu có công dụng nuôi dưỡng da trắng mịn từ sâu bên trong, đồng thời giúp loại bỏ các tế bào chết một cách nhẹ nhàng mà không gây tổn thương cho da.

Dầu ô liu thì có công dụng cung cấp độ ẩm cho da, mang đến cho chị em một làn da căng mướt, không hề bết dính. Khi kết hợp tắm trắng bằng bột đậu đỏ, cám gạo và dầu oliu trong 1 thời gian chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà mình nhận được.

Nguyên liệu:

+ 2 thìa bột đậu đỏ

+ 2 thìa bột cám gạo

+ 1 thìa dầu ô liu

+ 1 cốc nước lọc đã đun sôi để nguội

Cách thực hiện:

+ Cho tất cả hỗn hợp tắm trắng bằng cám gạo, bột đậu đỏ, dầu oliu vào bát, sau đó trộn đều, đổ từ từ nước lọc vào bát không quên khuấy sao cho hỗn hợp trên hơi sền sệt.

+ Tráng qua người 1 lần rồi thoa nhẹ nhàng hỗn hợp này lên da, sau đó kết hợp với một vài động tác massage toàn thân để các chất dinh dưỡng được thẩm thấu sâu vào da. Sau 15 phút bạn tắm lại để các lớp da chết được trôi đi và làn da trắng hồng sẽ xuất hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Cách 4: Bột đậu đỏ kết hợp yến mạch tắm trắng toàn thân

Yến mạch ngoài chứa hàm lượng chất xơ có khả năng giảm cân tốt, thì thành phần của loại thực phẩm này còn có Vitamin E, Vitamin B, Protein Saponin và Avenanthramides. Đây là những chất có công dụng làm trắng da, loại bỏ tế bào chết và cho da mịn màng rõ sau một thời gian dùng. Cùng với bột đậu đỏ sẽ tạo nên hỗn hợp rất tốt cho da, cải thiện màu da và tình trạng da hiệu quả.

Nguyên liệu:

+ 100gr bột đậu đỏ

+ 50gr bột yến mạch

+ Dầu ô liu khoảng 2 thìa.

Cách thực hiện:

Yến mạch cần ngâm nở ra rồi cho bột đậu đỏ, dầu ô liu vào trộn đều.

Làm sạch da và bôi hỗn hợp này lên, massage nhẹ nhàng khoảng 20 phút rồi xả lại với nước ấm.

Chỉ nên thực hiện 2 lần/ tuần để có hiệu quả tốt và tránh kích ứng da.