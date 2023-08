3 tránh và 2 nên khi uống vitamin C để làn da luôn mịn màng, trắng hồng như gái 18

Vitamin C được biết đến một loại protein quan trọng giúp duy trì sự săn chắc và đàn hồi cho da. Nhưng Vitamin sẽ phát huy được hết công dung hơn nữa nếu chị em sử dụng đúng cách.

Vitamin C được biết đến là một loại chất dinh dưỡng không thể thiếu trong việc bảo vệ và nuôi dưỡng làn da. Tuy nhiên, nên và không nên dùng vitamin C như thế nào để đem lại hiệu quả tốt nhất cho làn da vẫn là một vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 3 tránh và 2 nên khi uống vitamin C để làn da luôn mịn màng. Ảnh minh họa: Internet 2 nên khi muốn bổ sung vitamin C Thực phẩm giàu Vitamin C

Các loại trái cây họ cam như bưởi, quýt hay ổi, kiwi, dưa hấu, dâu tây đều giàu vitamin C, rất tốt cho sức khỏe làn da. Các loại rau củ như bông cải xanh, cà chua, ớt chuông, cải bắp, su hào, khoai tây cũng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Để thay đổi khẩu vị, bạn có thể sử dụng chúng nấu các bữa ăn hàng ngày hoặc pha chế thành các loại nước uống. Lưu ý, vitamin C thường tập trung ở lớp vỏ trái cây, vậy nên bạn nên rửa sạch rồi ngâm trong nước muối để có thể ăn luôn phần vỏ, tận dụng nguồn vitamin C này. Thêm vào đó, các loại trái cây và rau củ dễ bị giảm hàm lượng vitamin C nếu bảo quản lâu ngày trong tủ lạnh. Do đó, bạn nên cân nhắc dựa vào lượng ăn của cả nhà để mua với số lượng phù hợp.

Vitamin C dạng uống Vitamin C còn có thể được bổ sung qua thực phẩm chức năng dạng bột hoặc viên nén. Điều này áp dụng với những người không hấp thu tốt các chất dinh dưỡng từ thực phẩm. Thời điểm tốt nhất để uống vitamin C là cùng với bữa ăn và nên chia nhỏ thành nhiều lượt trong ngày để tăng khả năng hấp thụ vào cơ thể. Điều này là do vitamin C có thời gian tồn tại rất ngắn, chỉ vài giờ trong cơ thể. Đối với vitamin C dạng sủi, bạn cần lưu ý về vấn đề liều lượng uống và số lần uống trong ngày để tránh uống quá nhiều, gây ảnh hưởng đến chức năng của thận và các cơ quan khác trong cơ thể. Ảnh minh họa: Internet 3 điều cần tránh khi dùng vitamin C Kết hợp với hoạt chất mạnh Nhiều người vì muốn hiệu quả nhanh mà kết hợp với những hợp chất mạnh như AHA, BHA, Retinol… Điều này dễ dẫn đến tình trạng da bị kích ứng, bong tróc và mẩn đỏ. Thậm chí da không trắng lên mà ngày một đen sạm. Theo chuyên gia, bạn nên dùng cách ngày hoặc khác chu trình dưỡng da. Chẳng hạn như dùng serum Vitamin C vào ban ngày, còn buổi tối dùng BHA/ Retinol, không nên kết hợp cùng lúc. Không bôi kem chống nắng sau khi dùng vitamin C Sau khi dùng serum vitamin C mọi người cần phải bôi kem chống nắng vì nếu thiếu kem chống nắng, serum vitamin C trên da sẽ bị oxy hóa và không thể đem lại hiệu quả dưỡng da tốt. Bên cạnh đó, việc bôi kem chống nắng sẽ giúp chặn đứng tia UVA và UVB, bảo vệ da và giúp quy trình chống lão hóa của chúng ta phát huy một cách tốt nhất. Ảnh minh họa: Internet Bảo quản không đúng cách Việc bảo quản mỹ phẩm cũng như các sản phẩm dưỡng da rất quan trọng bởi nếu không bảo quản đúng cách chúng rất dễ bị hỏng. Đối với serum vitamin C mọi người cũng cần phải bảo quản cẩn thận, tránh để ở những nơi có nhiệt độ cao, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và cần đóng nắp ngay sau khi sử dụng.

