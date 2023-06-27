3 tránh và 2 nên khi uống vitamin C để làn da luôn mịn màng, trắng hồng như gái 18

Làm đẹp 27/06/2023 11:49

Vitamin C được biết đến một loại protein quan trọng giúp duy trì sự săn chắc và đàn hồi cho da. Nhưng Vitamin sẽ phát huy được hết công dung hơn nữa nếu chị em sử dụng đúng cách.

Vitamin C được biết đến là một loại chất dinh dưỡng không thể thiếu trong việc bảo vệ và nuôi dưỡng làn da. Tuy nhiên, nên và không nên dùng vitamin C như thế nào để đem lại hiệu quả tốt nhất cho làn da vẫn là một vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 3 tránh và 2 nên khi uống vitamin C để làn da luôn mịn màng.

3 tránh và 2 nên khi uống vitamin C để làn da luôn mịn màng, trắng hồng như gái 18 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2 nên khi muốn bổ sung vitamin C

Thực phẩm giàu Vitamin C

Các loại trái cây họ cam như bưởi, quýt hay ổi, kiwi, dưa hấu, dâu tây đều giàu vitamin C, rất tốt cho sức khỏe làn da. Các loại rau củ như bông cải xanh, cà chua, ớt chuông, cải bắp, su hào, khoai tây cũng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Để thay đổi khẩu vị, bạn có thể sử dụng chúng nấu các bữa ăn hàng ngày hoặc pha chế thành các loại nước uống.

Lưu ý, vitamin C thường tập trung ở lớp vỏ trái cây, vậy nên bạn nên rửa sạch rồi ngâm trong nước muối để có thể ăn luôn phần vỏ, tận dụng nguồn vitamin C này. Thêm vào đó, các loại trái cây và rau củ dễ bị giảm hàm lượng vitamin C nếu bảo quản lâu ngày trong tủ lạnh. Do đó, bạn nên cân nhắc dựa vào lượng ăn của cả nhà để mua với số lượng phù hợp.

Vitamin C dạng uống 

Vitamin C còn có thể được bổ sung qua thực phẩm chức năng dạng bột hoặc viên nén. Điều này áp dụng với những người không hấp thu tốt các chất dinh dưỡng từ thực phẩm.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin C là cùng với bữa ăn và nên chia nhỏ thành nhiều lượt trong ngày để tăng khả năng hấp thụ vào cơ thể. Điều này là do vitamin C có thời gian tồn tại rất ngắn, chỉ vài giờ trong cơ thể. Đối với vitamin C dạng sủi, bạn cần lưu ý về vấn đề liều lượng uống và số lần uống trong ngày để tránh uống quá nhiều, gây ảnh hưởng đến chức năng của thận và các cơ quan khác trong cơ thể.

3 tránh và 2 nên khi uống vitamin C để làn da luôn mịn màng, trắng hồng như gái 18 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3 điều cần tránh khi dùng vitamin C

Kết hợp với hoạt chất mạnh

Nhiều người vì muốn hiệu quả nhanh mà kết hợp với những hợp chất mạnh như AHA, BHA, Retinol… Điều này dễ dẫn đến tình trạng da bị kích ứng, bong tróc và mẩn đỏ. Thậm chí da không trắng lên mà ngày một đen sạm. Theo chuyên gia, bạn nên dùng cách ngày hoặc khác chu trình dưỡng da. Chẳng hạn như dùng serum Vitamin C vào ban ngày, còn buổi tối dùng BHA/ Retinol, không nên kết hợp cùng lúc.

Không bôi kem chống nắng sau khi dùng vitamin C

Sau khi dùng serum vitamin C mọi người cần phải bôi kem chống nắng vì nếu thiếu kem chống nắng, serum vitamin C trên da sẽ bị oxy hóa và không thể đem lại hiệu quả dưỡng da tốt.

Bên cạnh đó, việc bôi kem chống nắng sẽ giúp chặn đứng tia UVA và UVB, bảo vệ da và giúp quy trình chống lão hóa của chúng ta phát huy một cách tốt nhất.

3 tránh và 2 nên khi uống vitamin C để làn da luôn mịn màng, trắng hồng như gái 18 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản không đúng cách

Việc bảo quản mỹ phẩm cũng như các sản phẩm dưỡng da rất quan trọng bởi nếu không bảo quản đúng cách chúng rất dễ bị hỏng.

Đối với serum vitamin C mọi người cũng cần phải bảo quản cẩn thận, tránh để ở những nơi có nhiệt độ cao, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và cần đóng nắp ngay sau khi sử dụng.

Nằm lòng quy tắc '3 sáng, 3 trưa, 3 tối' để phụ nữ 40 trẻ đẹp như gái đôi mươi

Nằm lòng quy tắc '3 sáng, 3 trưa, 3 tối' để phụ nữ 40 trẻ đẹp như gái đôi mươi

Để đạt được mơ ước 'trẻ mãi không già' thì phụ nữ cần học ngay quy tắc 3:3:3 để luôn tươi trẻ nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Serum vitamin C Dưỡng da với vitamin C Sử dụng serum vitamin C

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 3 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới