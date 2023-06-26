Nằm lòng quy tắc '3 sáng, 3 trưa, 3 tối' để phụ nữ 40 trẻ đẹp như gái đôi mươi

Làm đẹp 26/06/2023 13:18

Để đạt được mơ ước 'trẻ mãi không già' thì phụ nữ cần học ngay quy tắc 3:3:3 để luôn tươi trẻ nhé!

Quy tắc 3:3:3 giúp chị em luôn trẻ khỏe

Quy trình chăm sóc da theo quy tắc 3:3:3 sẽ là 3 bước chăm sóc da đơn giản, vào buổi sáng, trưa và tối, quy trình này không cần thiết phải sử dụng quá nhiều các sản phẩm dưỡng da nhưng hiệu quả thì lại khiến bạn bất ngờ đó.

Nhờ vào các thói quen lành mạnh và chế độ ăn uống thích hợp, chúng ta sẽ có được một làn da ‘trẻ mãi không già’ như phụ nữ Nhật.

Nằm lòng quy tắc '3 sáng, 3 trưa, 3 tối' để phụ nữ 40 trẻ đẹp như gái đôi mươi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quy tắc 3 bước vào buổi sáng

Ngâm mình với nước ấm

Vào mỗi buổi sáng khi ngâm mình với nước ấm bên cạnh việc cho tinh thần thoải mái, lưu thông khí huyết. Mà thói quen này còn giúp cho làn da được sạch sẽ, mềm mịn và ngăn chặn được tình trạng lão hóa nữa đó.

Nằm lòng quy tắc '3 sáng, 3 trưa, 3 tối' để phụ nữ 40 trẻ đẹp như gái đôi mươi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ lotion

Việc đắp lotion vào mỗi buổi sáng sẽ có khả năng cân bằng độ pH da mặt, giúp cho lỗ chân lông được thu nhỏ và da luôn ẩm mịn.

Cách thực hiện rất đơn giản, rửa mặt sạch với sữa rửa mặt và dùng bông tẩy trang thấm toner và đắp lên da khoảng 3 phút để dưỡng chất được thẩm thấu vào da.

Uống nước detox

Như các bạn đã biết, trong nước detox chủ yếu là trái cây và rau xanh, sẽ giúp thanh lọc cơ thể, đào thải các độc tố ra ngoài một cách dễ dàng.

Bên cạnh đó, thành phần chất xơ và các loại vitamin có công dụng trong việc nuôi dưỡng làn da căng mịn và tràn đầy sức sống.

Nằm lòng quy tắc '3 sáng, 3 trưa, 3 tối' để phụ nữ 40 trẻ đẹp như gái đôi mươi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quy tắc 3 bước vào buổi trưa

Massage da mặt

Thói quen massage da mặt mỗi ngày là sẽ làm cơ mặt chúng ta được thư giãn, lưu thông khí huyết, từ đó làn da sẽ căng tràn sức sống.

Mỗi ngày bạn chỉ cần dùng tay massage nhẹ nhàng theo chiều từ dưới lên để giảm nguy cơ làm da bị chảy xệ. Hoặc sử dụng thanh lăn massage để da được săn chắc hơn.

Đắp mặt nạ

Đắp mặt nạ là giải pháp được các chị em lựa chọn nhiều nhất, vì cách chăm sóc da này vừa nhanh lại tiện lợi. Mặt nạ có chứa nhiều thành phần dưỡng chất chăm sóc da có công dụng cấp ẩm tức thời để da được ẩm mịn.

Thay vì dùng mặt nạ giấy, bạn có thể sử dụng sữa chua không đường hoặc xịt khoáng để thay thế vẫn được, hai loại này cũng có công dụng tương tự như khi chúng ta đắp mặt nạ.

Nằm lòng quy tắc '3 sáng, 3 trưa, 3 tối' để phụ nữ 40 trẻ đẹp như gái đôi mươi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm nhẹ nhàng

Phong cách trang điểm nhẹ nhàng sẽ giúp các chị em tự tin hơn trong mọi tình huống. Với việc đánh phấn phủ kiềm dầu sẽ làm cho lớp trang điểm lâu trôi hơn và tạo hiệu ứng cho lớp nền luôn căng bóng, tạo cảm giác khuôn mặt chúng ta sẽ luôn tươi tắn.

Quy tắc 3 bước vào buổi tối

Đắp khăn nóng

Đắp khăn nóng lên vùng mặt và cổ sau bước làm sạch da sẽ làm cho các lỗ chân lông giãn nở, loại bỏ các chất độc hại trên da. Và đây là một giải pháp hiệu quả để thúc đẩy quá trình thẩm thấu các dưỡng chất khi bạn sử dụng các sản phẩm dưỡng da của các bước dưỡng da sau đó.

Nằm lòng quy tắc '3 sáng, 3 trưa, 3 tối' để phụ nữ 40 trẻ đẹp như gái đôi mươi - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Massage da đầu

Dành ra 10 phút mỗi ngày, dùng tay nhẹ nhàng massage huyệt thái dương và da đầu theo đường tròn. Thói quen này sẽ giúp bạn có một tinh thần thoải mái, dễ chịu. Từ đó cơ mặt của bạn cũng trở nên săn chắc đáng kể đó nhé.

Tập thể dục

Để cơ thể luôn dẻo dai và bắp thịt được săn chắc thì thói quen tập thể dục mỗi ngày là không thể bỏ qua. Khi tập thể dục thường xuyên quá trình trao đổi chất sẽ diễn ra một cách trơn tru giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể và giúp da mặt luôn được căng tràn, sáng bóng.

Nằm lòng quy tắc '3 sáng, 3 trưa, 3 tối' để phụ nữ 40 trẻ đẹp như gái đôi mươi - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Những thói quen tốt cho sức khỏe mà chị em nên thực hiện ngay

 

Bớt thức khuya

Thức khuya kèm rối loạn giấc ngủ có thể khiến phụ nữ ở tuổi U40 mất cân bằng hormone, giảm khả năng hồi phục và khiến sự lão hóa đến sớm hơn, từ đó dễ làm nảy sinh nhiều tình trạng da liễu không tốt như da mụn, vết nám, tàn nhang, vết chân chim,... cũng như khiến sức khỏe suy giảm.

Nằm lòng quy tắc '3 sáng, 3 trưa, 3 tối' để phụ nữ 40 trẻ đẹp như gái đôi mươi - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Uống đủ nước mỗi ngày

Khi chúng ta uống ít nước, các tế bào bị mất nước sẽ làm xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Bạn có thể cấp nước cho cơ thể bằng nguồn chính là nước, ngoài ra thì cũng đừng bỏ qua các thực phẩm giàu nước như dưa leo, cà chua, dưa hấu, cải bó xôi, cam, bưởi…

Hạn chế rượu, bia, đồ uống có đường

Bạn cần lưu ý là cà phê và các đồ uống có cồn sẽ gây mất nước và thúc đẩy quá trình quá trình lão hóa nhanh hơn. Do đó, bạn không nên uống các loại đồ uống này.

Đồ uống có đường và đố uống có ga cũng có tác dụng đẩy nhanh quá trình lão hóa làn da. Bạn nên tránh xa những loại nước uống này.

Nằm lòng quy tắc '3 sáng, 3 trưa, 3 tối' để phụ nữ 40 trẻ đẹp như gái đôi mươi - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều đậu

Không chỉ chứa nhiều chất xơ, hàm lượng vitamin cùng khoáng chất cao trong các loại đậu như đậu nành, đậu xanh, đậu đen,... sẽ giúp những phụ nữ U40 được cải thiện làn da, trì hoãn sự lão hóa cũng như hỗ trợ bồi bổ khí huyết. Trong đó, đậu đỏ còn được mệnh danh là ‘vua của khí và máu’, đặc biệt tốt cho sự phát triển sức khỏe của phụ nữ.

Ăn nhiều rau và trái cây

Để đảm bảo làn da luôn được căng bóng, phụ nữ ở ngoài tuổi 40 cần bổ sung đủ dưỡng chất và độ ẩm cho cơ thể, đặc biệt là nên chú ý ăn nhiều loại rau củ, trái cây tươi giàu nước cùng dinh dưỡng như kiwi, cam, dưa hấu,... từ đó giúp da người phụ nữ thêm mịn màng, đàn hồi và trẻ khỏe hơn.

Nằm lòng quy tắc '3 sáng, 3 trưa, 3 tối' để phụ nữ 40 trẻ đẹp như gái đôi mươi - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Luyện tập trí não thường xuyên

Não bộ sẽ dần suy giảm chức năng khi bạn lớn tuổi hơn như một quy trình tự nhiên. Bạn không thể ngăn điều này xảy ra nhưng có thể khiến nó chậm lại bằng các hoạt động tăng cường hoạt động trí não và chế độ ăn bổ sung các thực phẩm bổ não giàu omega – 3 và omega – 6 như cá thu, cá hồi, cá trích, quả óc chó, đậu nành…

Quan trọng nhất chính là bạn hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, thoải mái để thấy mình trẻ trung, tràn sức sống và yêu đời hơn nhé.

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